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Необычный летний дом Пьера Кардена в Каннах

Необычный летний дом Пьера Кардена в Каннах (13 фото)

Автор:
11 февраля 2021 09:40
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Пьер Карден   архитектор   в мире   дизайн   дом   пузыри   фото   
316
13
Этот дом в форме пузырей продается за 280 миллионов фунтов стерлингов.
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Метки: Пьер Карден   архитектор   в мире   дизайн   дом   пузыри   фото   
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2  комментария
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435
Добрый Самаритянин 51 минуту назад
Сбросили Миньёнов в одну кучу...
Прикольно.
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3k
Leonid 10 минут назад
Мне как-то не уютно будет в этом кресле.
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