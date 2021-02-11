Необычный летний дом Пьера Кардена в Каннах

Отсутствие углов, гладких краев и круглых пространств в доме - отличительные черты архитектора Антти Ловага, и ни одна линия в здании не является прямой.



В беседе с Monaco Trubine Жан-Поль Гессе, нынешний директор по коммуникациям поместья, сказал, что "Lovag хотел дом без краев, дверей и крыш […]. Его идеальный дом должен снова стать элементом свободы и позволить человеку примириться с природой".



После смерти его первоначального владельца Пьера Бернара в 1991 году Пьер Карден приобрел дом, использовав его в качестве места для проведения премьер фильмов, свадеб и фотосессий - часто для своей собственной модной линии. Газета Monaco Times сообщила, что аренда заведения обойдется кому-то в 27 000 евро за один день.