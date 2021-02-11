Необычный летний дом Пьера Кардена в Каннах

Этот дом в форме пузырей продается за 280 миллионов фунтов стерлингов.
Диковинный летний дом покойного французского дизайнера Пьера Кардена Palais Bulles с видом на Средиземное море был продан за 280 миллионов фунтов стерлингов.
«Дворец пузырей», расположенный в Каннах на юге Франции, был спроектирован венгерским архитектором Антти Ловагом в 1970-х годах и представляет собой сеть пространств в форме пузырей.
Большой дом, построенный на площади почти 1200 квадратных метров, ранее описывался как самый дорогой частный дом в Европе и оценивался в ошеломляющие 280 миллионов фунтов стерлингов.
«Дворец пузырей», расположенный в Каннах на юге Франции, был спроектирован венгерским архитектором Антти Ловагом в 1970-х годах и представляет собой сеть пространств в форме пузырей.
Большой дом, построенный на площади почти 1200 квадратных метров, ранее описывался как самый дорогой частный дом в Европе и оценивался в ошеломляющие 280 миллионов фунтов стерлингов.
Дом занимает площадь почти 1200 квадратных метров и включает в себя холл для приемов, панорамную гостиную, амфитеатр под открытым небом на 500 мест, 10 спален, а также различные бассейны и водопады.
×
Дом состоит из группы переплетенных пузырьковых комнат на шести уровнях, идеально подходящих для социального дистанцирования, на склоне холма с видом на Средиземное море на 180 градусов.
Вилла с десятью спальнями, включая сады, пруды, бассейны и амфитеатр на 500 мест, является бывшим летним домом французско-итальянского модельера Пьера Кардена, который умер 29 декабря 2020 года.
На фото: амфитеатр под открытым небом на 500 мест с видом на Средиземное море. Дом использовался в качестве места для вечеринок со знаменитостями, в том числе вечеринки по случаю 40-летия Джеймса Бонда, и был показан в фильме 2016 года «Еще по одной».
На фото: амфитеатр под открытым небом на 500 мест с видом на Средиземное море. Дом использовался в качестве места для вечеринок со знаменитостями, в том числе вечеринки по случаю 40-летия Джеймса Бонда, и был показан в фильме 2016 года «Еще по одной».
Карден, который купил дом в 1991 году, сказал, что его привлекла недвижимость, добавив: «Круглые формы всегда вдохновляли меня», и сравнил это с женским телом, сказав: «… все абсолютно чувственно».
«Его клеточные формы издавна отражали внешние проявления образа моих творений. Это музей, где я выставляю работы современных дизайнеров и художников».
«Его клеточные формы издавна отражали внешние проявления образа моих творений. Это музей, где я выставляю работы современных дизайнеров и художников».
«Дворец пузырей» представляет собой сборку пузырьковых модулей, перемежающихся с террасами и бассейном, при этом каждая капсула имеет большое круглое отверстие для солнечного света.
В уникальном доме есть панорамный холл, приемная и 10 люксов, оформленных современными художниками, в том числе Патрисом Брето, Жеромом Тиссераном, Даниэлем Ю, Франсуа Шовеном и Жераром Клоареком.
Дворец из пузырей был построен между 1975 и 1989 годами венгерским архитектором Антти Ловагом. Говорят, что он хотел спроектировать дом, который напоминал доисторические жилища людей в пещерах.
Отсутствие углов, гладких краев и круглых пространств в доме - отличительные черты архитектора Антти Ловага, и ни одна линия в здании не является прямой.
В беседе с Monaco Trubine Жан-Поль Гессе, нынешний директор по коммуникациям поместья, сказал, что "Lovag хотел дом без краев, дверей и крыш […]. Его идеальный дом должен снова стать элементом свободы и позволить человеку примириться с природой".
После смерти его первоначального владельца Пьера Бернара в 1991 году Пьер Карден приобрел дом, использовав его в качестве места для проведения премьер фильмов, свадеб и фотосессий - часто для своей собственной модной линии. Газета Monaco Times сообщила, что аренда заведения обойдется кому-то в 27 000 евро за один день.
В беседе с Monaco Trubine Жан-Поль Гессе, нынешний директор по коммуникациям поместья, сказал, что "Lovag хотел дом без краев, дверей и крыш […]. Его идеальный дом должен снова стать элементом свободы и позволить человеку примириться с природой".
После смерти его первоначального владельца Пьера Бернара в 1991 году Пьер Карден приобрел дом, использовав его в качестве места для проведения премьер фильмов, свадеб и фотосессий - часто для своей собственной модной линии. Газета Monaco Times сообщила, что аренда заведения обойдется кому-то в 27 000 евро за один день.
Для Кардена этот дом был местом гедонизма. Он сказал французской газете Le Figaro: «Я не знал ничего, кроме счастья [здесь], включая волшебные вечера и незабываемые вечеринки. Я принимал здесь многих знаменитостей. Помню встречу с Арнольдом Шварценеггером. Увидев меня, он поднял меня за воротник, чтобы поцеловать. Я оказался висящим над землей, и он, смеясь, сказал: «Посмотри, насколько ты теперь больше!»
С 2000 года дом был открыт для афтепати на Каннском кинофестивале. Здесь также проводился ряд модных показов.
Источник:
Ссылки по теме:
- Потрясающие заброшенные места и объекты мира
- Вторая жизнь Boeing 747: самый необычный отель в мире
- Место, где можно провалиться в трещину между континентами
- Во время учений солдат нашел редкую монету возрастом 1800 лет
- Военные ушли, а здание осталось: город, состоящий из одного большого дома
Метки: Пьер Карден архитектор в мире дизайн дом пузыри фото
24
Понравилось24
Новости партнёров
Загрузка...
Прикольно.