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Билайн зарегистрировал новый товарный знак

Билайн зарегистрировал новый товарный знак

Автор:
23 марта 2023 12:48
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Роспатент   билайн   дизайн   интересное   логотип   упрощение   фото   
1086
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В марте 2023 года Вымпелком (Билайн) зарегистрировал в Роспатенте новый товарный знак: буква "б" с точкой и шариком в жёлто-чёрных цветах.

В компании пояснили, что этот логотип — альтернатива старому. Его используют в 2022 года.

Регистрация этого логотипа в Роспатенте — обычная юридическая практика, в отношении этого элемента нашей идентичности не делали никаких исключений

Во сколько обошлась разработка логотипа не сообщается.

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Пользователи сети уже посмеялись над новой разработкой.

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Метки: Роспатент   билайн   дизайн   интересное   логотип   упрощение   фото   
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12  комментариев
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8k
Том Сойер 2 часа назад
Ну что тут скажешь - см. картинку....
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44k
Aleksandr 5 минут назад
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2k
Walther 7 минут назад
Распрекраснейшая новость, не побоюсь этого слова, вселенского масштаба!!! Уверен, что теперь с новым логотипом, и невъ*бенно увеличенным потенциалом, нам, простым россиянам, просто изтрахают мозги рекламой обновленного товарного знака!!!
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2k
Saplus 9 минут назад
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478
Руслан 22 минуты назад
Теперь СБЕР засудит их за плагиат! )))) Какая то прям мода пошла сокращать названия до минимума.
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1k
Seryi_spb 45 минут назад
Ясно. Б и точка.
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11k
Shtoppi 46 минут назад
ну почти уже )))))))))))
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1k
Егор 47 минут назад
Дб.
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9k
БарНалей Час назад
Вместо точки нужен этот символ. Тогда гуд.
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8k
Алексей 2 часа назад
Шарик - буква ё под прикрытием.
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Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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