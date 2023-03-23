Билайн зарегистрировал новый товарный знак

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В марте 2023 года Вымпелком (Билайн) зарегистрировал в Роспатенте новый товарный знак: буква "б" с точкой и шариком в жёлто-чёрных цветах.
В компании пояснили, что этот логотип — альтернатива старому. Его используют в 2022 года.
Регистрация этого логотипа в Роспатенте — обычная юридическая практика, в отношении этого элемента нашей идентичности не делали никаких исключений
Во сколько обошлась разработка логотипа не сообщается.
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Пользователи сети уже посмеялись над новой разработкой.
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