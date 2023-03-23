Билайн зарегистрировал новый товарный знак

В компании пояснили, что этот логотип — альтернатива старому. Его используют в 2022 года.

Регистрация этого логотипа в Роспатенте — обычная юридическая практика, в отношении этого элемента нашей идентичности не делали никаких исключений

Во сколько обошлась разработка логотипа не сообщается.