Две американки устроили жестокую драку из-за PlayStation 5

В США две афроамериканки в супермаркете сцепились из-за игровой консоли PlayStation 5. Женщины не похожи на заядлых геймер, поэтому пользователи сети предположили, что приставки они выбирали в подарок мужьям или детям.
Пришла пора закупаться подарками и чаще всего этим занимаются женщины. Посетители супермаркета Walmart в штате Северная Каролина сняли на видео, как две афроамериканки подрались из-за игровой консоли PlayStation 5. Сначала женщины начали ссориться у кассы, после чего одна набросилась на другую. В результате победительница отправила оппонентку в нокаут и скрылась от полиции.
Charlotte Walmart— 🇭ip~ (@TruthInBytes) December 19, 2020
Brawl between Zulu warriors, over a PS5
Stomping ends it, with a knockout
If that was a cop trying to arrest a shoplifter
After they looted it, they would have burned it to the ground
But, it's not a cop
So, it's considered normal
I don't go to Walmart~ pic.twitter.com/QBhpSnbbrU
Прибывшие на место полицейские никого не задержали, так как обе участницы драки покинули магазин к моменту прибытия офицеров, сообщает портал Daily Star.
Источник:
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Охотно допускаю подобное. Удивляет одно:
Почему стоит метка "Покупки"?
гражданство точно установили?
если написать "две негритянки" -- это оскорбит читателей фишек, да?
указание на материковую расовую принадлежность работает только в случае негров?
итальянцы, британцы, голландцы, французы, поляки, шведы не обижаются когда их называют обобщённо "американцы", не указывая континент, с которого их предки переехали в Северную Америку, не намекая на цвет их кожи?
сколько будет продолжаться эта расовая дискриминация белых европоамериканцев!