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Две американки устроили жестокую драку из-за PlayStation 5

Две американки устроили жестокую драку из-за PlayStation 5 (2 фото)

Автор:
21 декабря 2020 11:22
Сообщество : Жизнь в США
Метки: psp   драка   интересное   покупка   спор   супермаркет   сша   фото   
1763
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В США две афроамериканки в супермаркете сцепились из-за игровой консоли PlayStation 5. Женщины не похожи на заядлых геймер, поэтому пользователи сети предположили, что приставки они выбирали в подарок мужьям или детям.

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Метки: psp   драка   интересное   покупка   спор   супермаркет   сша   фото   
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23  комментария
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27k
lem02 2 часа назад
Тоже сначала подумал афроамериканки. Пригляделся - нет, обычные негры.
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21k
Vazari 13 минут назад
Любопытно, но я знал цвет их кожи, еще не открыв видео...
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1k
мега гон Полчаса назад
фаталити
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2k
Ermelloth 46 минут назад
Две американки устроили жестокую драку из-за PlayStation 5
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7k
Агент Безопасной Национальности 48 минут назад
"В США две афроамериканки в супермаркете сцепились из-за игровой консоли PlayStation 5"
===================
Охотно допускаю подобное. Удивляет одно:
Почему стоит метка "Покупки"?
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14k
Александр 49 минут назад
А жизни черных точно важны? Я плохо как то разглядел.
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213
Миша Час назад
США традиционно называют «страной эмигрантов», там всех хватает. Немцы, мексиканцы, итальянцы, поляки, французы, голландцы, норвежцы, китайцы... Если так необходимо выделять именно африканскую элиту - пусть в ошейниках тогда ходят, в жёстких, с цепью. Их и контролить так легче будет, с учётом их интересов.
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1k
Yow Час назад
Потренеровали Taken
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1k
Михаил Час назад
Так чё на каблуках то бороться?Ясень пень неудобно.
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84
Семён Семёныч Час назад
Две американки устроили жестокую драку из-за PlayStation 5
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4k
rere82 Час назад
Что эти нигеры себе позволяют?!
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7k
Владимир Час назад
В мире животных)
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4k
Алексей Час назад
Две американки устроили жестокую драку из-за PlayStation 5Посмотреть
Две американки устроили жестокую драку из-за PlayStation 5
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936
Павел Коваленко Час назад
Две американки устроили жестокую драку из-за PlayStation 5
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588
фхранцуз Час назад
и опять обезьяны
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2k
KL11 Час назад
а можно не использовать слово афроамериканки? Есть же в русском языке слово негритянки.
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1k
евгений 2 часа назад
Ща я тебе покажу некстген, сучка))
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7k
Feeling Good 2 часа назад
а они точно точно афроамериканки, а не афрофранцуженки, или афрогерманки, например?

гражданство точно установили?

если написать "две негритянки" -- это оскорбит читателей фишек, да?

указание на материковую расовую принадлежность работает только в случае негров?

итальянцы, британцы, голландцы, французы, поляки, шведы не обижаются когда их называют обобщённо "американцы", не указывая континент, с которого их предки переехали в Северную Америку, не намекая на цвет их кожи?

сколько будет продолжаться эта расовая дискриминация белых европоамериканцев!
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950
max 2 часа назад
То что другие нигеры, не разнимают своих обезьян, это нормально, но зачем оператору мешать?
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3k
Борис Карабанов 2 часа назад
Да-а-а... Задачка... Кого же из белых обвинить?
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950
max Борис Карабанов 2 часа назад
Кого кого , производителей плейстейшен, они прекрасно знали , что нельзя бросать один банан двум обезьянам.
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166
Михаил max 42 минуты назад
Производители не белые
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