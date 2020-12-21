Две американки устроили жестокую драку из-за PlayStation 5

Пришла пора закупаться подарками и чаще всего этим занимаются женщины. Посетители супермаркета Walmart в штате Северная Каролина сняли на видео, как две афроамериканки подрались из-за игровой консоли PlayStation 5. Сначала женщины начали ссориться у кассы, после чего одна набросилась на другую. В результате победительница отправила оппонентку в нокаут и скрылась от полиции.