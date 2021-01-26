10 отличных решений, которых нам не хватает каждый день

Как часто мы выходили из магазина, думая, что, например, купили красную футболку, но она, оказывается, была ярко-розовой? Или же не могли нормально смотреть на себя в примерочной, потому что вместо одежды мы разглядывали свои внезапные синяки под глазами, или морщинки.

Частенько свет в магазинах оставляет желать лучшего - то его мало, то он какой-то синий. Японцы решили проблему.