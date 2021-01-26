10 отличных решений, которых нам не хватает каждый день

Современные технологии стремятся сделать нашу жизнь максимально комфортной, это какой-то бесконечный процесс, потому что нет предела совершенству.
В мире полно интересных решений, которые каждый день помогают и облегчают людям жизнь. Интересно, возможно ли реализовать их и в России тоже?
×
Разный свет в примерочных
Как часто мы выходили из магазина, думая, что, например, купили красную футболку, но она, оказывается, была ярко-розовой? Или же не могли нормально смотреть на себя в примерочной, потому что вместо одежды мы разглядывали свои внезапные синяки под глазами, или морщинки.
Частенько свет в магазинах оставляет желать лучшего - то его мало, то он какой-то синий. Японцы решили проблему.
Частенько свет в магазинах оставляет желать лучшего - то его мало, то он какой-то синий. Японцы решили проблему.
Исчезающий туалет
Это туалеты, которые "растут" из земли. Чтобы не портить общий вид городского пейзажа в Европе был придуман вот такой вид мужского писсуара.
Когда им никто не пользуется - он "уезжает" внутрь тротуара и при необходимости выезжает из него.
Когда им никто не пользуется - он "уезжает" внутрь тротуара и при необходимости выезжает из него.
Кабина для телефонных разговоров в библиотеке
Вместо того, чтобы спешно выбегать из зала или патетически шептать: "Я не могу говорить, я в библиотеке" можно просто пройти в специальную кабинку и спокойно обсудить там неотложные вопросы.
Ледяная столешница в баре
Очень удобно, когда коротаешь время за лонгами. Пить теплый коктейль не очень приятно.
Упаковка жвачки с бумажкой
К упаковке прилагается пачка маленьких бумажек, в которые можно эту самую жвачку выплюнуть.
Продуманный фонтанчик
Уличный фонтан, из которого можете попить не только вы, но и ваш питомец.
Сердечные таблетки
Очень актуально для пожилых людей, чтобы не перепутать. Такая мелочь, но очень заботливо.
Источник:
Ссылки по теме:
- Дизайнер создала идеальные платья для самоизоляции
- Почему у снеговика вместо носа морковка
- 9 малоизвестных и интересных фактов об Артуре Конан Дойле
- 20 обычных явлений природы, которые выглядят противно, жутко и пугающе
- Жизнь в капле воды: красивые фото и факты
Метки: Фабрика идей дизайн идеи интересное факты фото
88
Понравилось88
Новости партнёров
Загрузка...
© Fishki.net
Ну да-ну да!
Закрытая кабинка или полноценное здание, где можно не только по маленькому сходить, и не только мальчикам, им видите-ли вид портит общий!
За то ССУЩИЙ посреди улицы взрослый мужик - видимо верх эстетического наслаждения!
Ну никак не могут ивропейцы, чтобы хрен журчащий не выставить напоказ...
© Fishki.net
*
А чем вас не устраивали стеклянные бутылки?
И видно, и утилизировать не надо. и дома можно использовать, и сдать - за денюжку...
Сначала отказываются от нормальной тары, а потом "изобретают" велосипед.
*
Очень напоминает современных охотников:
- Зачем тебе камуфляжный костюм?
- Я же на охоте! Чтоб быть незаметным в лесу! Слиться с деревьями!
- А рыжую жилетку со светоотражающими полосками зачем одел поверх камуфляжа?
- Нууу... Чтобы быть заметным для других на фоне леса, чтоб не подстрелили случайно...
- А как ты узнаёшь о приближении зверя?
- Наслух!
- А зачем тебе звукогасящие наушники?
- Нууу... Чтоб не повредить уши.
- А зачем тебе дробовик?
- Чтобы попасть по мелкой быстрой добыче, в которую не реально прицелиться. А вот за счет большого количества дробин, есть шанс, что хотя бы несколько, да и попадут.
- А зачем тебе 20-ти кратный оптический прицел на ДРОБОВИКЕ?
- Нууу... Да пошёл ты на хрен уже!!!
А может и хуже. Тебя под землю утянет.
Вдруг, это лифт.
не для детей.
исключительно, для цирковых гимнастов.
Не судите о мире исключительно со своей колокольни. Вы молоды и здоровы - не всем так повезло.
Я, в молодости, и тарзанки прыгал, и на скейтборде гонял, и нижний брейк-данс лихо крутил. Сейчас, после инсульта, без палочки по льду боюсь ступить. А мне ещё и полтинника нет. Так что, я нынче, рассуждаю от лица, скажем так, "осторожных" граждан. ;) И посему, не рискнул бы воспользоваться столь новаторской конструкцией. Классика мена, вполне, устраивает.
Теперь, Осторожность, моё второе имя! )))
А туалет изничтожат феминистки, потому как для них этот туалет будет служить немым укором, что не все из них еще могут писать стоя.