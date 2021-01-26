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10 отличных решений, которых нам не хватает каждый день

10 отличных решений, которых нам не хватает каждый день (11 фото)

Автор:
26 января 2021 17:41
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   дизайн   идеи   интересное   факты   фото   
8066
11
Современные технологии стремятся сделать нашу жизнь максимально комфортной, это какой-то бесконечный процесс, потому что нет предела совершенству.
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Метки: Фабрика идей   дизайн   идеи   интересное   факты   фото   
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27k
winergy2012 6 часов назад
Покажите,как таблетки от потенции выглядят.
Покажите,как таблетки от потенции выглядят.
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3k
umorist winergy2012 6 часов назад
От потенции таблетки не нужны. С возрастом она сама проходит
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1k
Chris Taylor 3 часа назад
при необходимости выезжает из него.(тротуара) - а каков алгоритм? надо начать и заканчивать уже в него?
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15k
Сталкер Chris Taylor 2 часа назад
Если встать НА него – можно заодно и покакать. ))
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7k
Курык Марий™ 4 часа назад
"Исчезающий туалет Это туалеты, которые "растут" из земли. Чтобы НЕ ПОРТИТЬ общий ВИД городского пейзажа..."
© Fishki.net
Ну да-ну да!
Закрытая кабинка или полноценное здание, где можно не только по маленькому сходить, и не только мальчикам, им видите-ли вид портит общий!
За то ССУЩИЙ посреди улицы взрослый мужик - видимо верх эстетического наслаждения!
Ну никак не могут ивропейцы, чтобы хрен журчащий не выставить напоказ...
"Исчезающий туалет Это туалеты, которые "растут" из земли. Чтобы НЕ ПОРТИТЬ общий ВИД городского пейзажа..." © Fishki.net Ну да-ну да! Закрытая кабинка или полноценное здание, где можно не только по маленькому сходить, и не только мальчикам, им видите-ли вид портит общий! За то ССУЩИЙ посреди улицы взрослый мужик - видимо верх эстетического наслаждения! Ну никак не могут ивропейцы, чтобы хрен журчащий не выставить напоказ...
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7k
Курык Марий™ 5 часов назад
Картонная коробка, где виден уровень молока Вроде бы мелочь, но приятно.
© Fishki.net
*
А чем вас не устраивали стеклянные бутылки?
И видно, и утилизировать не надо. и дома можно использовать, и сдать - за денюжку...
Сначала отказываются от нормальной тары, а потом "изобретают" велосипед.
*
Очень напоминает современных охотников:
- Зачем тебе камуфляжный костюм?
- Я же на охоте! Чтоб быть незаметным в лесу! Слиться с деревьями!
- А рыжую жилетку со светоотражающими полосками зачем одел поверх камуфляжа?
- Нууу... Чтобы быть заметным для других на фоне леса, чтоб не подстрелили случайно...
- А как ты узнаёшь о приближении зверя?
- Наслух!
- А зачем тебе звукогасящие наушники?
- Нууу... Чтоб не повредить уши.
- А зачем тебе дробовик?
- Чтобы попасть по мелкой быстрой добыче, в которую не реально прицелиться. А вот за счет большого количества дробин, есть шанс, что хотя бы несколько, да и попадут.
- А зачем тебе 20-ти кратный оптический прицел на ДРОБОВИКЕ?
- Нууу... Да пошёл ты на хрен уже!!!
Картонная коробка, где виден уровень молока Вроде бы мелочь, но приятно. © Fishki.net * А чем вас не устраивали стеклянные бутылки? И видно, и утилизировать не надо. и дома можно использовать, и сдать - за денюжку... Сначала отказываются от нормальной тары, а потом "изобретают" велосипед. * Очень напоминает современных охотников: - Зачем тебе камуфляжный костюм? - Я же на охоте! Чтоб быть незаметным в лесу! Слиться с деревьями! - А рыжую жилетку со светоотражающими полосками зачем одел поверх камуфляжа? - Нууу... Чтобы быть заметным для других на фоне леса, чтоб не подстрелили случайно... - А как ты узнаёшь о приближении зверя? - Наслух! - А зачем тебе звукогасящие наушники? - Нууу... Чтоб не повредить уши. - А зачем тебе дробовик? - Чтобы попасть по мелкой быстрой добыче, в которую не реально прицелиться. А вот за счет большого количества дробин, есть шанс, что хотя бы несколько, да и попадут. - А зачем тебе 20-ти кратный оптический прицел на ДРОБОВИКЕ? - Нууу... Да пошёл ты на хрен уже!!!
Картонная коробка, где виден уровень молока Вроде бы мелочь, но приятно. © Fishki.net * А чем вас не устраивали стеклянные бутылки? И видно, и утилизировать не надо. и дома можно использовать, и сдать - за денюжку... Сначала отказываются от нормальной тары, а потом "изобретают" велосипед. * Очень напоминает современных охотников: - Зачем тебе камуфляжный костюм? - Я же на охоте! Чтоб быть незаметным в лесу! Слиться с деревьями! - А рыжую жилетку со светоотражающими полосками зачем одел поверх камуфляжа? - Нууу... Чтобы быть заметным для других на фоне леса, чтоб не подстрелили случайно... - А как ты узнаёшь о приближении зверя? - Наслух! - А зачем тебе звукогасящие наушники? - Нууу... Чтоб не повредить уши. - А зачем тебе дробовик? - Чтобы попасть по мелкой быстрой добыче, в которую не реально прицелиться. А вот за счет большого количества дробин, есть шанс, что хотя бы несколько, да и попадут. - А зачем тебе 20-ти кратный оптический прицел на ДРОБОВИКЕ? - Нууу... Да пошёл ты на хрен уже!!!
Картонная коробка, где виден уровень молока Вроде бы мелочь, но приятно. © Fishki.net * А чем вас не устраивали стеклянные бутылки? И видно, и утилизировать не надо. и дома можно использовать, и сдать - за денюжку... Сначала отказываются от нормальной тары, а потом "изобретают" велосипед. * Очень напоминает современных охотников: - Зачем тебе камуфляжный костюм? - Я же на охоте! Чтоб быть незаметным в лесу! Слиться с деревьями! - А рыжую жилетку со светоотражающими полосками зачем одел поверх камуфляжа? - Нууу... Чтобы быть заметным для других на фоне леса, чтоб не подстрелили случайно... - А как ты узнаёшь о приближении зверя? - Наслух! - А зачем тебе звукогасящие наушники? - Нууу... Чтоб не повредить уши. - А зачем тебе дробовик? - Чтобы попасть по мелкой быстрой добыче, в которую не реально прицелиться. А вот за счет большого количества дробин, есть шанс, что хотя бы несколько, да и попадут. - А зачем тебе 20-ти кратный оптический прицел на ДРОБОВИКЕ? - Нууу... Да пошёл ты на хрен уже!!!
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10k
Серёга@ 5 часов назад
Пока туалет вылезет из под земли, и штаны намокнут.
А может и хуже. Тебя под землю утянет.
Вдруг, это лифт.
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34
Bonefacius 6 часов назад
Невероятно! А я и не представлял даже, что мне этих вещей так в жизни нехватает, особенно упаковки жвачки с бумажкой.
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1k
zenon 6 часов назад
Качель для двоих - это кровать, или широкий диван.
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67
Кто-то Там zenon 5 часов назад
БДСМ
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474
MoZaR 6 часов назад
Последняя картинка с качелями: "- интересно...
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7k
Курык Марий™ MoZaR 6 часов назад
опасная конструкция, в момент посадки/слезания.
не для детей.
исключительно, для цирковых гимнастов.
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52k
Андрей MoZaR 5 часов назад
По-моему, единственное достойное.
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7k
Света Курык Марий™ 37 минут назад
Всё норм. Часть для взрослого низкая-фиксирует высоту ногами. Пока сажает мелкого поддерживает и тоже не перекашивается. А вы в детстве на тарзанке не катались или на качели из покрышки? Там тоже не особо всё устойчиво.
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7k
Курык Марий™ Света 13 минут назад
Ну подобные акробатические этюды, явно, не для старой бабушки с внучком. Даже если она в молодости и занималась вольтижировкой, то на сегодняшний день, может ей уже в троллейбус, без посторонней помощи, тяжело залезть.
Не судите о мире исключительно со своей колокольни. Вы молоды и здоровы - не всем так повезло.
Я, в молодости, и тарзанки прыгал, и на скейтборде гонял, и нижний брейк-данс лихо крутил. Сейчас, после инсульта, без палочки по льду боюсь ступить. А мне ещё и полтинника нет. Так что, я нынче, рассуждаю от лица, скажем так, "осторожных" граждан. ;) И посему, не рискнул бы воспользоваться столь новаторской конструкцией. Классика мена, вполне, устраивает.
Теперь, Осторожность, моё второе имя! )))
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27k
a.fey 6 часов назад
Я, чего-то, не страдаю от ежедневной нехватки этих вещей.

А туалет изничтожат феминистки, потому как для них этот туалет будет служить немым укором, что не все из них еще могут писать стоя.
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8k
SpoiltNail Андрей 5 часов назад
надо пописать на него сверху
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7k
Cornho SpoiltNail 5 часов назад
Точно. Как в "Пятом элементе", откроется от соприкосновения со своей стихией.
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52k
Андрей SpoiltNail 5 часов назад
Вот не стал я такой очевидный способ предлагать - а зря...
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27k
a.fey Андрей 4 часа назад
Наверное, надо его потереть.
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7k
Света a.fey 36 минут назад
Фемки давно придумали хрень, дабы от мужиков не отставать и сикать стоя. Так что это их не смутит ни разу.
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