В Советском Союзе не слишком жаловали фантастический жанр, тем не менее, ряд жемчужин вышел на экраны и даже добился мирового признания. Но за творчеством Андрея Тарковского или приключениями из ленты «Отроки во Вселенной» затерялся ряд не менее важных и интересных картин. Их мы сейчас и вспомним – встречаем восемь действительно малоизвестных научно-фантастических фильмов советских времен.
Космический рейс (1935)
Компактное (всего 70 минут) повествование Василия Журавлева с Сергеем Комаровым и Ксенией Москаленко в главных ролях сегодня может быть однозначно интересно с точки зрения изучения его научной и технической сторон. Парадоксально, но факт – в 1935 году создатели ленты досконально описали эффект невесомости и воссоздали его на экране во всех деталях!
Консультировал тут сам Константин Циолковский, оператор Александр Гальперин вместе с будущим видным конструктором Александром Микулиным создали специальный вращающийся кран с абсолютной свободой движения и установку с перемещением фона относительно актера. Итог ошеломил даже настоящих космонавтов, которые ознакомились с картиной после реальных полетов в космос. Сюжет же у «Рейса» весьма аскетичен – речь пойдет о запуске на Луну в 1946 году ракетолета с астронавтами на борту.
Дорога к звездам (1957)
Псевдодокументалистика от Павла Клушанцева – первые тридцать минут нас ждет, по сути, обучающий ролик о Константине Циолковском, физике и научных изысканиях, подтверждение реальности комических перелетов. Вторая часть фильма уже художественная и тут-то «Дорога к звездам» способна поразить даже искушенного зрителя!
Задолго до «Космической одиссеи» Стэнли Кубрика было идеально спрогнозировано будущее человечества на орбите. Не даром ленту до сих пор ценят «отцы-основатели» фантастических блокбастеров, например, Джордж Лукас – ничего сравнимого по качеству эффектов в 1957 году мир еще не видел. И сделано это было в СССР.
Таинственная стена (1967)
Тягучая и атмосферное повествование о непознанном. Ирина Поволоцкая и Михаил Садкович прекрасно срежиссировали этот рассказ, а Лев Круглый, Ираклий Учанейшвили и Андрей Миронов отлично в нем сыграли. Речь пойдет о периодически появляющемся в тайге куполе из тумана, который способен вызывать у людей видения из прошлого.
Ученый Ломов тщетно пытается исследовать объект, со временем он начинает считать, что стена является не объектом, а разумным субъектом… Ничего не напоминает? Да-да, перед нами – предтеча «Соляриса».
Тайна железной двери (1971)
Милая, добрая и сентиментальная экранизация повести Юрия Томина «Шел по городу волшебник». Михаил Юзовский чуть упростил книгу (в печатном произведении «вчерашний день» был параллельным пространством во времени, а в фильме нашел свое отражение в виде острова), но ничуть не снизил накал страстей. «Тайна железной двери» будет интересна и детям, и взрослым – следить за приключениями четвероклассника Толи Рыжкова, который нашел спички, исполняющие желания, одно удовольствие.
Большое космическое путешествие (1975)
Фильм «Большое космическое путешествие» нам расскажет о трех друзьях-подростках, которые участвуют в конкурсе на космическое путешествие. Валентин Селиванов как никто другой смог поймать ощущение юности, тысячи открытых дорог, легкости, сентиментальности и бесшабашности. Подкрепленное великолепной музыкой Алексея Рыбникова полотно и сегодня является отличным слепком эмоций, буквально «заряжающим батарейку» аккумулятором радости.
Зеркало для героя (1987)
Серьезная философская драма Владимира Хотиненко с Сергеем Колтаковым и Иваном Бортником в главных ролях. Сергей Пшеничный и Андрей Немчинов попадают из восьмидесятых годов ХХ века в 8 мая 1949 года – этот день начинает циклично повторятся для них («День сурка», ау!). Повторения вдруг четко обозначают выпавшие на долю ребят шансы – скажем, один из них получает возможность спасти людей во время катастрофы на шахте.
Переосмысление взглядов и арки развития персонажей в «Зеркале для героя» выполнены на пять с плюсом – обязательно посмотрите этот ныне почти забытый шедевр.
Посетитель музея (1989)
Мрачное и бьющее наотмашь полотно от автора «Писем мертвого человека», Константина Лопушанского. Виктор Михайлов и Вера Майорова играют одних из немногих, кто выжил после глобальной экологической катастрофы, практически уничтожившей человечество.
Картина пробирает до самых печенок, холодно и отстраненно рисуя то, к чему приводит потребительский подход по отношению к природе. Библейские аллюзии сюжета становятся очевидными к финалу, а симфоническая музыка кратно усиливает эффект воздействия на зрителя. Работа настоящего мастера.
Искушение Б. (1990)
Аркадий Сиренко собрал для экранизации сценария братьев Стругацких (он был написан на базе развития одной из линий книги «Хромая судьба») впечатляющий актерский ансамбль – в ленте задействованы Лембит Ульфсак, Олег Борисов, Наталья Гундарева, Владимир Зельдин и Станислав Садальский.
История писателя Феликса Снегирева, узнавшего об эликсире вечной жизни (изначально картина должна была называться «Пять ложек эликсира»), как всегда у Стругацких подана во всех красках – перед зрителем раскроется вся гамма чувств героя и дилемма его морального выбора. Фильм здорово снят, ночной диалог в нем является блестящим примером выстраивания саспенса в камерном пространстве, а каждый из персонажей на экране выглядит колоритно и объемно.
Источник:
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