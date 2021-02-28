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8 малоизвестных научно-фантастических фильмов советских времен которые стоит посмотреть

8 малоизвестных научно-фантастических фильмов советских времен которые стоит посмотреть (9 фото)

Автор:
28 февраля 2021 14:34
Метки: СССР   интересно   кино   
1022
9

В Советском Союзе не слишком жаловали фантастический жанр, тем не менее, ряд жемчужин вышел на экраны и даже добился мирового признания. Но за творчеством Андрея Тарковского или приключениями из ленты «Отроки во Вселенной» затерялся ряд не менее важных и интересных картин. Их мы сейчас и вспомним – встречаем восемь действительно малоизвестных научно-фантастических фильмов советских времен.

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Метки: СССР   интересно   кино   
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14  комментариев
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10k
Антон Семёныч 2 часа назад
"Зеркало для героя" хороший фильм.
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shevanez Полчаса назад
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Вася Полчаса назад
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19k
shevanez 39 минут назад
И книгу читал, и фильм смотрел- понравилось очень.
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4k
TirAn 47 минут назад
"Акванавты" 1979 Отличный фильм. Рекомендую. и повесть почитайте
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20k
hebpat Час назад
Тайна железной двери - любимый фильм детства, а фильмов фантастических даже половину не названо, не сказано ничего о фильме "Планета бурь" который купили 28 стран, а американцы вообще переделали и дали русским актёрам англоязычные имена и фамилии. Да, и совсем забыли про фильмы "Через терни к звёздам", "Москва-Кассиопея", "Отроки во вселенной", Лунная радуга", "Солярис", "Похищение чародея", хотя последний и не космическая фантастика
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12k
Алан hebpat 59 минут назад
Вообще то пост о малоизвестных фильмах.
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28k
LEPA Алан 19 минут назад
"Тайну железной двери" показывали регулярно в школьные каникулы.
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14
Юрик Час назад
Таинственная стена (1967)- по краткому описанию напомнило "Над миром" Головачёва
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15k
Юрий 2 часа назад
"Тайна железной двери" - научная фантастика? А я то думал сказка. Автор, а что там из научной фантастики? Жестяной робот?

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27k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Посредник. Минисериал, вышедший в 1990-м. Прямо сильно зацепил.
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25
Вася Snork Snorkoff Час назад
Посредник просто мегашедевр своего времени!!!!
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8k
Taxi007 Вася 15 минут назад
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28k
bgv 2 часа назад
все хорошо, вот только сказка "Тайна железной двери" тут не в тему.
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