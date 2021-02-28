Космический рейс (1935)

Компактное (всего 70 минут) повествование Василия Журавлева с Сергеем Комаровым и Ксенией Москаленко в главных ролях сегодня может быть однозначно интересно с точки зрения изучения его научной и технической сторон. Парадоксально, но факт – в 1935 году создатели ленты досконально описали эффект невесомости и воссоздали его на экране во всех деталях!

Консультировал тут сам Константин Циолковский, оператор Александр Гальперин вместе с будущим видным конструктором Александром Микулиным создали специальный вращающийся кран с абсолютной свободой движения и установку с перемещением фона относительно актера. Итог ошеломил даже настоящих космонавтов, которые ознакомились с картиной после реальных полетов в космос. Сюжет же у «Рейса» весьма аскетичен – речь пойдет о запуске на Луну в 1946 году ракетолета с астронавтами на борту.