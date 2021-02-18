Рисованные афиши стали фишкой камышинского кинотеатра "Дружба"

Директор кинотеатра Маргарита Сенчук рассказывала, что до 2000-х годов рисование от руки было единственным способом рекламы новых фильмов, ведь тогда кинотеатр не получал от прокатчиков никаких промоматериалов. Прошли годы, ситуация в этой сфере наладилась, однако обнаружилось, что такие афиши нравятся очень многим людям, в том числе весьма молодым. А некоторые и вовсе заявляют, что только с такой подачей могут заинтересоваться новым художественным фильмом или анимацией.