Рисованные афиши стали фишкой камышинского кинотеатра "Дружба"

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Камышин - небольшой город в Волгоградской области. В нем проживает чуть больше ста тысяч жителей, зато о его местном кинотеатре наслышаны киноманы со всей страны. И все из-за нестандартных афиш.
Это кинотеатр "Дружба" в Камышине. Но примечателен он не зданием и внутренним антуражем, а своими нестандартными рукотворными афишами.
Рисованные постеры стали фишкой кинотеатра "Дружба", и фото новых работ художника Василия Чеботарева мгновенно распространяются в Сети, едва те успевают появиться.
Директор кинотеатра Маргарита Сенчук рассказывала, что до 2000-х годов рисование от руки было единственным способом рекламы новых фильмов, ведь тогда кинотеатр не получал от прокатчиков никаких промоматериалов. Прошли годы, ситуация в этой сфере наладилась, однако обнаружилось, что такие афиши нравятся очень многим людям, в том числе весьма молодым. А некоторые и вовсе заявляют, что только с такой подачей могут заинтересоваться новым художественным фильмом или анимацией.
Все эти работы выполнены одним и тем же человеком - штатным художником-оформителем "Дружбы" Василием Чеботаревым.
Некоторые афиши существуют уже только в виде фотографий - новые рисунки художник наносит на холст поверх старых. Это вынужденная мера, т.к. порой за неделю Чеботареву нужно сделать по 3-4 афиши.
Поэтому изображение постеров двух-трехлетней давности можно найти лишь в качестве снимков в соцсетях.
Поэтому изображение постеров двух-трехлетней давности можно найти лишь в качестве снимков в соцсетях.
У кинотеатра есть собственная страничка в Инстаграм, а не так давно об уникальных афишах "Дружбы" даже вышел сюжет на местном телевидении.
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Не знаю, местный художник сам это придумал или откуда срисовал, но народ ржал до икоты.