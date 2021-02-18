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Рисованные афиши стали фишкой камышинского кинотеатра "Дружба"

Рисованные афиши стали фишкой камышинского кинотеатра "Дружба" (21 фото + 1 видео)

Автор:
18 февраля 2021 16:41
Сообщество : Кино
Метки: Камышин   Чеботарев   афиши   интересно   кино   кинотеатр   художник   
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Камышин - небольшой город в Волгоградской области. В нем проживает чуть больше ста тысяч жителей, зато о его местном кинотеатре наслышаны киноманы со всей страны. И все из-за нестандартных афиш.

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Метки: Камышин   Чеботарев   афиши   интересно   кино   кинотеатр   художник   
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222
Bonefacius 38 минут назад
И моя любимая
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6k
Влад 4 минуты назад
очень круто
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7k
Alex Djeff Полчаса назад
"Я художник, я вижу мир иначе чем вы!"
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504
Serg Dex 39 минут назад
При союзе при каждом кинотеатре был свой художник, перед каждым кинотеатром были такие постеры, где хуже где лучше, вот ктоб мог подумать что через 35 лет это будет вызывать такой восторг)))тогда они были обыденностью, у молодых ещё столько открытий впереди)))
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222
Bonefacius 39 минут назад
Добавлю немного классики.Куда же без нее?)
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14k
Дмитрий 47 минут назад
Начало девяностых, Крым, пос. Красногвардейское, больше известный как Курман, местный кинотеатр. На экране "Рэмбо - первая кровь", а перед входом висит здоровенная афиша -- рисованная копия всем известной официальной, только главный герой изображён на ней в виде революционного матроса. Бушлат с пулемётными лентами, на голове бескозырка, в руках трёхлинейка. На заднем плане аэропланы вместо вертолётов и броневички вместо полицейских машин.
Не знаю, местный художник сам это придумал или откуда срисовал, но народ ржал до икоты.

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442
Остап_Бендер_Задунайский 49 минут назад
Годно!
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2k
Дмитр Стар Час назад
прикольно. как в детство вернулся. тогда практически все афиши такие были.
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−66
vova old Час назад
лучше чем ничего. народный такой лубок, Мне нравится
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21k
Владимир Час назад
Бывает и хуже, намного хуже.
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22k
Vazari Час назад
Вроде и рисовать умеет, но или терпения не хватает, или дорисовывает за ним птушник)
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35k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
На афише фильма "Холоп" похоже Навального нарисовали после приговора суда))
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22k
Vazari dima423 Час назад
Комментарий к фото
Ну какой же ты д.о.л.б.о.е.б. все-таки....
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35k
dima423 Vazari Час назад
Комментарий к фото
че за парня своего переживаешь петушок?)
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