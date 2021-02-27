FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Кино 4785 постов • 1046 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
6 интересных фактов о фильме «Марья-искусница»

6 интересных фактов о фильме «Марья-искусница» (6 фото)

Автор:
27 февраля 2021 09:50
Сообщество : Кино
Метки: Марья-искусница   интересно   кино   факты   фильм   фото   
266
6
Что худсовету не нравилось в сценарии, чем красили Георгия Милляра и почему Виктор Перевалов весь фильм сдерживал слёзы.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Марья-искусница   интересно   кино   факты   фильм   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Slesarkip 2 часа назад
А при чём тут кадр из сказки "Варвара-краса, длинная коса" ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Квизо Slesarkip Час назад
Где?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Имеет ли отец право так общаться с ребенком Имеет ли отец право так общаться с ребенком 8 интересных фактов о фильме «Особенности национальной охоты» 8 интересных фактов о фильме «Особенности национальной охоты» 8 интересных фактов о фильме «Папа» 8 интересных фактов о фильме «Папа» 9 интересных фактов о Джулии Робертс 9 интересных фактов о Джулии Робертс 8 интересных фактов о фильме «Труффальдино из Бергамо» 8 интересных фактов о фильме «Труффальдино из Бергамо» Какой ущерб был нанесен особняку из «Один дома» Какой ущерб был нанесен особняку из «Один дома»
InGrib

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

401759



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Подборка адского черного юмора, собранная без участия РПЦ
3
21
Подборка адского черного юмора, собранная без участия РПЦ
Накипело! Подборка убойных ответов людей, доведённых до ручки
3
105
Накипело! Подборка убойных ответов людей, доведённых до ручки
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Кадилом - по технике: в Бурятии освятили автозаки
0
84
Кадилом - по технике: в Бурятии освятили автозаки
«Камера обскура»: проявление технического явления в литературе и этике
0
6
«Камера обскура»: проявление технического явления в литературе и этике
Имеет ли отец право так общаться с ребенком
Имеет ли отец право так общаться с ребенком
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#интересное#дтп#авто аварии#люди#приколы#красота#забавно#эстетика
#фото#факты#животные#картинки#знаменитости#актеры#СССР#звезды#интернет#Разное
#интересно#история#Россия#аварии#кино#дети#прикольные#девушки#смешно#в мире

На что жалуетесь?

Вернуться