6 интересных фактов о фильме «Марья-искусница»

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Что худсовету не нравилось в сценарии, чем красили Георгия Милляра и почему Виктор Перевалов весь фильм сдерживал слёзы.
Режиссёр Александр Роу задумал снять сказочный фильм, где главным героем был бы русский солдат. В поисках сюжета он перечитал народные солдатские сказки, но так и не придумал, как адаптировать под детскую аудиторию эти истории, полные грубого юмора и порой очень пикантных событий. Тогда он начал искать литературные источники и нашёл пьесу Евгения Шварца «Сказка о храбром солдате», написанную ещё в 1946-м году для кукольного театра. Роу связался со Шварцем и попросил написать сценарий для фильма.
У «Сказки о храбром солдате» была непростая судьба — почему-то она очень не нравилась худсоветам, что театральному, что киношному. В Театре юного зрителя ей поставили клеймо «мрачная, громоздкая и художественно неполноценная» и через два года исключили из репертуара, а худсовет киностудии требовал добавить русского фольклора и подчеркнуть, что сказка рассчитана на советских детей. Шварц не совсем понимал, что имеется ввиду, раздражался, что Роу идет на поводу у худсовета, но переписывал сюжет до тех пор, пока сценарий не утвердили. Акцентировать внимание на солдате не стали, и фильм получил название «Марья-искусница».
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Часть фильма снимали в павильонах киностудии им. Горького, а натурные съёмки проходили в Ялте. Там же снимали все подводные сцены — стены ялтинского ущелья покрасили синей и коричневой краской и поставили декорации, а вход в царство, сцены колдовства и эпизоды с превращением Водокрута были сделаны при помощи комбинированных съёмок.
Александр Роу любил работать с проверенной командой и пригласил в фильм уже знакомых ему актёров. На роль солдата он утвердил Михаила Кузнецова, которого уже снимал в комедии «Драгоценный подарок», а роли царя Водокрута и придворного Квака получили Анатолий Кубацкий и Георгий Милляр, игравшие почти во всех фильмах Роу. Сергей Троицкий, который снимался в роли казначея, познакомился с режиссёром ещё на съёмках сказки «Кощей Бессмертный», а Александр Хвыля стал одним из любимых актёров Роу ещё после работы в фильме «Майская ночь, или Утопленница».
Георгий Милляр всегда очень ответственно подходил к съёмкам. Почти все время, пока снимался фильм, Милляр ходил зелёным — краска, которой ему красили лицо и голову, была на основе плохо отмывающейся зелёнки. Чтобы гримёрам легче было превращать его в Квака, он сбрил не только волосы, но и брови, а так же придумал своему герою манеру говорить с «приквакиванием», что сделало его ещё ярче.
Новыми актёрами для Роу были Нинель Мышкова и десятилетний Виктор Перевалов, которому «Марья-искусница» открыла двери в большое кино. На роль Иванушки его выбрали из сотни претендентов, и это было его третье появление на экране после детской короткометражки «Тамбу-Ламбу» и эпизода в киноповести «Город зажигает огни». Перед съёмками ему обрили голову под парик, подогнали костюм и сказали приходить на площадку через три дня. За эти три дня ленинградский мальчик успел страшно обгореть под ялтинским солнцем! Парик, грубая льняная рубаха и котомка на обгоревших плечах оставили незабываемые впечатления. Актёр рассказывал, что ему приходилось постоянно сдерживать слёзы и только на сценах с мамой он отводил душу — там плакать полагалось по сценарию.
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