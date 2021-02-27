6 интересных фактов о фильме «Марья-искусница»

Новыми актёрами для Роу были Нинель Мышкова и десятилетний Виктор Перевалов, которому «Марья-искусница» открыла двери в большое кино. На роль Иванушки его выбрали из сотни претендентов, и это было его третье появление на экране после детской короткометражки «Тамбу-Ламбу» и эпизода в киноповести «Город зажигает огни». Перед съёмками ему обрили голову под парик, подогнали костюм и сказали приходить на площадку через три дня. За эти три дня ленинградский мальчик успел страшно обгореть под ялтинским солнцем! Парик, грубая льняная рубаха и котомка на обгоревших плечах оставили незабываемые впечатления. Актёр рассказывал, что ему приходилось постоянно сдерживать слёзы и только на сценах с мамой он отводил душу — там плакать полагалось по сценарию.