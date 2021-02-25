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9 интересных фактов о Джулии Робертс

9 интересных фактов о Джулии Робертс (9 фото)

Автор:
25 февраля 2021 11:40
Сообщество : Факты
Метки: актриса   джулия робертс   интересно   кино   факты   фильм   фото   
2000
9
Почему актрису не любят в Голливуде, за что она получила прозвище «сбежавшая невеста» и кто вместо неё возглавил рейтинг самых богатых актрис мира.
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Метки: актриса   джулия робертс   интересно   кино   факты   фильм   фото   
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3k
Мистер Фикс Час назад
Никогда не нравилась
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8k
Vlad Полчаса назад
Ну когда она не улыбается, то может быть и ничего. Вообщем, на любителя. Некоторым нравятся дамы с большой хлеборезкой.
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6k
BenderRodriguez Полчаса назад
Для меня, она всегда была самой красивой женщиной!
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36k
Андрей 43 минуты назад
Реально красивой её считают только бабы. Мужики в подавляющем большинстве своём считают её асексуальной. Бабы знают про это и всё-равно хотят быть на неё похожи. Почему так?
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6k
BenderRodriguez Андрей Полчаса назад
Не обобщай! Для меня она самая красивая женщина.
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36k
Андрей BenderRodriguez Полчаса назад
Я не сказал, что все. Есть отдельные и немногочисленные, которые прутся от неё. Но таких мало.
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1k
Thyme Андрей 10 минут назад
Откуда такая информация? Где-то есть исследование на эту тему? Поделитесь?
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9k
Максим Андрей 4 минуты назад
Бабы от Гира тащились. Или вернее от миллионера)
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3k
Денис 48 минут назад
не знаю правда или нет , но еще давным - давно читал в какой то прессе про нее , якобы в юношестве ( еще до актерской карьеры ) была та еще оторва . В своих кругах было прозвище у нее "горячие губки" . Нетрудно догадаться отчего
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20k
Бонивур Денис 24 минуты назад
в СПИД ИНФО?
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3k
Klon Денис 7 минут назад
"Горячие трусики" - в школе.
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3k
Денис Klon 6 минут назад
ну что то типа этого ))
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3k
Денис 5 минут назад
никогда не читал подобную дичь
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3k
cfhfwby 2 часа назад
Не мне судить (лично не знаком), но братец ее ненавидит, наверное, есть за что, еще есть такая штука, макияжем называется, так вот, без макияжа, из красоток в посредственность превращаются многие, среди них Робертс и Диаз, в Америке они -признанные красотки.
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57k
Опиум для народа 2 часа назад
-"При этом она сторонница естественности"-
-...да в курсе. Что там внизу-лучше не представлять...
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