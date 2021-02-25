9 интересных фактов о Джулии Робертс

2000
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Почему актрису не любят в Голливуде, за что она получила прозвище «сбежавшая невеста» и кто вместо неё возглавил рейтинг самых богатых актрис мира.
Родители Джулии Робертс были непрофессиональными актёрами и познакомились во время подготовки спектакля для армии США. Через год после свадьбы у них родился сын Эрик, а позже появились две дочери — Лиза и Джули, которая поменяла имя на Джулию, когда вступала в Гильдию киноактёров и обнаружила там тёзку и однофамилицу. Все дети Робертсов связаны с кино — Эрик и Джулия стали актёрами, Лиза занимается продюсированием.
Можно сказать, что Джулия стала актрисой благодаря старшему брату, чей актёрский талант всегда её восхищал. В подростковом возрасте она хотела стать ветеринаром, но после колледжа подписала контракт с модельным агентством и пошла на курсы актёрского искусства. Эрик Робертс тогда был уже популярным драматическим актёром и предложил сестре сняться с ним в боевике «Красный, как кровь». На съёмочной площадке Джулию заметили продюсеры и сразу же пригласили её ещё в один проект. Премьера боевика состоялась только через три года, и к моменту показа у актрисы было уже четыре сыгранные роли.
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В школе актриса участвовала в конкурсах красоты, но ни один не выиграла, а одноклассники вообще считали её некрасивой и дразнили за высокий рост, большой рот и худобу. Может быть поэтому к своей внешности она относится критически, и даже постоянное присутствие в рейтингах самых красивых женщин мира её не убеждает. Робертс говорит, что у неё ноги кузнечика, зубы лошади и солома вместо волос. При этом она сторонница естественности, поэтому не делает пластические операции, без повода не красится, а в обычной жизни одевается настолько просто, что её сложно узнать.
В 23 года Джулия Робертс номинировалась на премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в мелодраме «Стальные магнолии», но мировую популярность ей подарила знаменитая «Красотка». Роль Вивиан должна была играть Мэг Райан — звезда романтических комедий 80-х, но актриса не захотела играть проститутку и отказалась. Продюсеры искали столь же популярную актрису, и режиссёру стоило большого труда «пробить» ещё не очень известную Робертс. Для актрисы «Красотка» стала знаковой ролью и долгое время её имя ассоциировалось только с этим фильмом.
С юных лет актриса отличалась умением резко рвать отношения с партнёрами — когда она снялась в фильме «Сбежавшая невеста», то многие говорили, что она сыграла себя. В 19 лет у неё закрутился роман с актёром Лиамом Нисоном, который был гораздо старше неё. Сразу после начала совместной жизни Робертс сказала, что не готова к семье и тут же съехала… С актёром Кифером Сазерлендом они даже назначили дату свадьбы, но за три дня до торжества Джулия разорвала помолвку. Позже Робертс сама предложила пожениться певцу Лайонелу Ловетту, с которым встречалась всего несколько недель. Через два года они развелись по её же инициативе. Когда Джулия начала встречаться с оператором Дэниелом Модером, то никто не воспринял очередное увлечение всерьёз, однако они женаты уже почти 20 лет и растят троих детей.
Джулия Робертс стала первой актрисой в истории кино, получившей гонорар в 20 миллионов долларов. Главная роль в биографической драме «Эрин Брокович» принесла актрисе эту внушительную сумму, премию «Оскар» за лучшую женскую роль и закрепила за ней статус самой высокооплачиваемой звезды Голливуда. Через три года актриса повысила ставку и за роль в фильме «Улыбка Моны Лизы» получила уже 25 миллионов. Много лет она возглавляла мировой список самых состоятельных актрис, но на данный момент её обогнали Дрю Берримор и Дженнифер Лоуренс.
Она ведёт замкнутый образ жизни, редко ходит по светским мероприятиям и давно не радует журналистов скандальными выходками, но в Голливуде её недолюбливают. Говорят, что обаятельная актриса на самом деле раздражительна, высокомерна и груба, а число обиженных Робертс пополняется с каждым фильмом. Мэрил Стрип до сих пор не может забыть, как на съёмках драмы «Август» актриса предложила режиссёру вырезать «вялые и грустные сцены» с участием Стрип и вставить свои эпизоды. Дружить Джулия предпочитает с мужчинами, например, с Джорджем Клуни и Брюсом Уиллисом.
Джулия Робертс — самая знаменитая вязальщица Голливуда. Она сама придумывает сложные схемы и дизайнерские решения и может связать что угодно — от шарфа до пальто или сумки. Дома у неё есть целая мастерская для разных видов рукоделия, а на съёмки она всегда возит с собой пряжу и спицы, чтобы с пользой провести свободные минуты. Однажды актрису разыграл Том Хэнкс, с которым она снималась в мелодраме «Ларри Краун». Он подговорил съёмочную группу купить каждому по клубку и паре спиц, и перед приездом Джулии все расселись в павильоне. Она расхохоталась, когда вошла и увидела, как человек тридцать от электрика до самого Хэнкса сосредоточено накидывают петли…
По вероисповеданию Джулия Робертс индуистка. Она перешла в индуизм во время съёмок в мелодраме «Ешь, молись, люби». По сюжету её героиня путешествует в поисках себя и какое-то время живёт и проходит практики в индийском ашраме. Свой выбор Джулия объяснила поисками спокойствия и верой, что после реинкарнации её ждёт менее суматошная жизнь. Они всей семьёй регулярно ходят в индуистский храм на молитвы и все праздники, но муж и дети относятся к этому менее серьёзно.
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