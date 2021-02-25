9 интересных фактов о Джулии Робертс

С юных лет актриса отличалась умением резко рвать отношения с партнёрами — когда она снялась в фильме «Сбежавшая невеста», то многие говорили, что она сыграла себя. В 19 лет у неё закрутился роман с актёром Лиамом Нисоном, который был гораздо старше неё. Сразу после начала совместной жизни Робертс сказала, что не готова к семье и тут же съехала… С актёром Кифером Сазерлендом они даже назначили дату свадьбы, но за три дня до торжества Джулия разорвала помолвку. Позже Робертс сама предложила пожениться певцу Лайонелу Ловетту, с которым встречалась всего несколько недель. Через два года они развелись по её же инициативе. Когда Джулия начала встречаться с оператором Дэниелом Модером, то никто не воспринял очередное увлечение всерьёз, однако они женаты уже почти 20 лет и растят троих детей.