8 интересных фактов о фильме «Труффальдино из Бергамо»

Отношения Райкина и Воробьёва не складывались — актёр просил режиссёра сменить тон и в конце концов открыто пообещал набить ему морду, если тот будет повышать голос и позволять ядовитые высказывания. Ради дела им удалось взять себя в руки, и в конце концов Воробьёв даже ставил актёра в пример другим. Не приняла Райкина и Наталья Гундарева, которая хоть и была его однокурсницей, но считала, что его главная заслуга — громкая фамилия. Актриса хотела, чтобы главная роль досталась её другу Виктору Павлову и поначалу даже отказывалась выходить с Райкиным на площадку. Гнев на милость она сменила только после просмотра первых снятых сцен — они были великолепны, и Гундарева признала свою предвзятость.