8 интересных фактов о фильме «Труффальдино из Бергамо»

За что режиссёр невзлюбил Константина Райкина, кто пел за актёров и где снимали Венецию.
В середине 70-х годов композитор Александр Колкер предложил своему другу и соратнику поэту Киму Рыжову создать спектакль для Ленинградского театра музыкальной комедии по пьесе Карло Гольдони «Слуга двух господ». Послушать готовый материал они пригласили главного режиссёра театра Владимира Воробьёва, и он так проникся пьесой, что решил снять телефильм. Вместе с драматургом Акибой Гольбуртом они дописали сценарий, добавили туда драк и погонь, и получилась очень динамичная история из жизни венецианцев XVIII века.
Основными кандидатами на главную роль были Олег Даль и Борис Смолкин. Смолкин считался фаворитом режиссёра, так как Воробьёв пригласил в фильм половину труппы своего театра, а актёр был там на ведущих ролях. Однако после долгих раздумий Воробьёв утвердил на роль Труффальдино молодого актёра Константина Райкина. Этот выбор многие приняли в штыки — из Москвы, не особо известен, без вокальных данных, да ещё и сын знаменитого отца. Режиссёра постоянно упрекали, что взял «блатного», и своё раздражение он срывал на актёре, хотя для роли подвижный эксцентричный Райкин был идеален.
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Отношения Райкина и Воробьёва не складывались — актёр просил режиссёра сменить тон и в конце концов открыто пообещал набить ему морду, если тот будет повышать голос и позволять ядовитые высказывания. Ради дела им удалось взять себя в руки, и в конце концов Воробьёв даже ставил актёра в пример другим. Не приняла Райкина и Наталья Гундарева, которая хоть и была его однокурсницей, но считала, что его главная заслуга — громкая фамилия. Актриса хотела, чтобы главная роль досталась её другу Виктору Павлову и поначалу даже отказывалась выходить с Райкиным на площадку. Гнев на милость она сменила только после просмотра первых снятых сцен — они были великолепны, и Гундарева признала свою предвзятость.
Клариче и Беатриче сыграли молодые актрисы театра музыкальной комедии Елена Дриацкая и Валентина Кособуцкая. На роль Беатриче до этого пробовалась Людмила Гурченко, но героине по роли приходилось выдавать себя за мужчину, а актриса была слишком женственной… Для Елены Дриацкой роль в «Труффальдино из Бергамо» стала кинодебютом, а у Валентины Кособуцкой уже была яркая Баба-яга из «Новогодних приключений Маши и Вити».
Константин Райкин и Наталья Гундарева были непоющими актёрами, поэтому вокальные партии их героев исполнили Елена Дриацкая и Михаил Боярский. При этом за несколько лет до съёмок режиссёр Воробьёв не взял Боярского в свой театр из-за того, что ему не понравился его голос.
Всю Венецию, где происходит действе, построили в павильоне «Ленфильма», а натурные эпизоды снимали в Пушкино. Фильм начинается со сцены на жарком южном побережье, где волнами прибивает к берегу морскую пену, а на самом деле был конец ноября, у кромки воды лежала не пена, а снег, и Константин Райкин старался не дрожать от холода в тонкой рубашке.
Съёмки были переполнены весёлыми казусами. В одной из сцен герои Игоря Соркина и Виктора Кривоноса после скандала бросаются в канал. Конечно, никуда бросаться им не пришлось — актёров за кадром просто облили водой, но при этом забыли, что костюмы расписаны вручную… Краска моментально потекла и доктор Ломбарди неожиданно вылез из «канала» в окровавленной рубашке, а на камзоле Сильвио появились проплешины. В другой сцене Виктор Костецкий перепутал стороны и на просьбу оператора кинуть яйцо на три метра левее бросил его на три метра правее и попал точно в объектив камеры.
Зрители очень тепло приняли фильм, и режиссёр решил не расставаться с Труффальдино и компанией. Он поставил спектакль на сцене Ленинградского театра музыкальной комедии, и вот там главную роль всё-таки сыграл Борис Смолкин. Спектакль шёл 20 лет, а сейчас продолжает собирать залы уже с новыми актёрами на сцене театра «Петербургская оперетта».
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