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8 интересных фактов о фильме «Труффальдино из Бергамо»

8 интересных фактов о фильме «Труффальдино из Бергамо» (7 фото)

Автор:
16 февраля 2021 10:42
Сообщество : Кино
Метки: Труффальдино из Бергамо   актеры   интересно   кино   роль   факты   фильм   фото   
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7
За что режиссёр невзлюбил Константина Райкина, кто пел за актёров и где снимали Венецию.
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Метки: Труффальдино из Бергамо   актеры   интересно   кино   роль   факты   фильм   фото   
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−7
Popson 45 минут назад
Блин, всегда был уверен, что Константин сам пел....
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6k
Lev Asriev Полчаса назад
От этого фильма до сих пор появляется ощущение праздника, так как раньше его показывали исключительно по праздниками.
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