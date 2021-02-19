8 интересных фактов о фильме «Особенности национальной охоты»

Так как кино всё-таки было про охоту, то в кадре должен был появиться какой-нибудь зверь. Александ Рогожкин хотел кабана, но ему объяснили, что кабаны дрессировке не поддаются и взаимодействовать с ним будет невозможно. Тогда режиссёр заменил его на медведя. У уличных фотографов одолжили медвежонка Борю, который без снотворного отличался скверным характером. Он покусал членов съёмочной группы, а особенно невзлюбил Семёна Стругачёва и всегда норовил его задеть. На съёмках эпизода «фото с медведем» ему это почти удалось, и сцена с огрызающимся и бросающимся зверем так и вошла в фильм. Причем, медведь в тот момент был под снотворным и на остальных актёров не реагировал… Единственным, кто нашёл общий язык с Борей, был Виктор Бычков. Актёр разговаривал с ним, угощал грибами и так нравился зверю, что на съёмках он начинал его облизывать вместо того, чтобы просто сидеть рядом.