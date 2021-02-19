8 интересных фактов о фильме «Особенности национальной охоты»

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Премьера высокоградусной народной комедии состоялась 15 июня 1995 года на сочинском кинофестивале «Кинотавр». После выхода фильма в прокат актёры моментально прославились, а тосты из фильма разошлись по всем застольям страны.
Сценарий под названием «Особенности национальной охоты в осенний период» режиссёр Александр Рогожкин написал по собственным впечатлениям от поездки с друзьями на охоту. Актёрский состав собрал быстро — Алексей Булдаков и Виктор Бычков уже снимались в его фильме «Ради нескольких строчек», а Сергей Гусинский работал с ним звукорежиссёром. Вилле Хаапасало тогда учился ЛГИТМиКе и был одним из немногочисленных финских актёров, которые говорили по-русски. Сначала в сценарии был немец, но директор картины рассчитывал на совместное российско-финское производство и поменял герою национальность перед отправкой сценария финской стороне. Ответ от них получили только когда фильм уже закончили. Они были согласны…
На роль следователя Лёвы Соловейчика искали актёра с выразительным носом. Режиссёр хотел взять питерского актёра Александра Лыкова, но тот был занят, и тогда подходящий нос нашёлся в театре им. Ленсовета. Лёву сыграл Семён Стругачёв, у которого был небольшой опыт съёмок в кино. Актёр был очень рад сниматься, но от восторга и недостатка опыта сильно переигрывал, добавляя театральных эмоций. После первого съёмочного дня Рогожкин позвал Стругачёва, чтобы показать, как это всё выглядит в кадре. Актёр вспоминал, что он ужаснулся и понял разницу между игрой кино и в театре.
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В образе Лёвы Соловейчика зашифрованы два человека — молодой Владимир Жириновский и брат Семёна Стругачёва, который был полковником уголовного розыска в отставке. За генералом Иволгиным (в первой части ему оставили фамилию игравшего его актёра Алексея Булдакова) и бизнесменом Сергеем Олеговичем Савенко тоже стояли реальные люди — генерал Александр Лебедь и писатель Эдуард Лимонов. Второй был показан только набросками, а за генералом Булдаков наблюдал и копировал его мимику, манеру говорить и смеяться. Когда они с Лебедем познакомились, то генерал рассказал, что в один момент его начали сравнивать с каким-то Михалычем. Он купил кассету, посмотрел и «…знаешь, Алексей, я в одном месте чуть не расплакался, настолько похож!».
Двух весёлых доярок, к которым ходили герои, сыграли Зоя Буряк и жена Вилле Хаапасало — начинающая актриса Саара Хедлунд. На тот момент они были молодожёнами, вскоре у них появилось двое детей, но позже семья распалась. Сейчас Саара живёт в Финляндии и работает психотерапевтом.
Почти весь фильм сняли на берегу озера Проточное на границе ленинградской области и Карелии. Работать планировали летом, но пока искали деньги — наступил октябрь, и съёмочная группа начинала день с того, что разбивала и разгоняла намерзший на озере ледок. С особым отвращением актёры вспоминали сцену в бане. Топить её было нельзя, поэтому все сидели в холоде и шлёпали друг друга ледяными мокрыми вениками. Чтобы актёры выглядели вспотевшими от жары, их обмазывали маслом, а на самом деле в бане было около 10 градусов условного тепла. Потом они бежали и прыгали в ледяную воду, а после грелись тем способом, о котором снимали кино…
Так как кино всё-таки было про охоту, то в кадре должен был появиться какой-нибудь зверь. Александ Рогожкин хотел кабана, но ему объяснили, что кабаны дрессировке не поддаются и взаимодействовать с ним будет невозможно. Тогда режиссёр заменил его на медведя. У уличных фотографов одолжили медвежонка Борю, который без снотворного отличался скверным характером. Он покусал членов съёмочной группы, а особенно невзлюбил Семёна Стругачёва и всегда норовил его задеть. На съёмках эпизода «фото с медведем» ему это почти удалось, и сцена с огрызающимся и бросающимся зверем так и вошла в фильм. Причем, медведь в тот момент был под снотворным и на остальных актёров не реагировал… Единственным, кто нашёл общий язык с Борей, был Виктор Бычков. Актёр разговаривал с ним, угощал грибами и так нравился зверю, что на съёмках он начинал его облизывать вместо того, чтобы просто сидеть рядом.
Вставить фильм сцену с коровой решили уже по ходу съёмок, а снимать поехали на военный аэродром в Псковской области. Коров было три, и перед съёмками их приходилось подкрашивать, чтобы коровы не отличались цветом и формой пятен. Одной из них пришлось и правда повисеть в бомболюке самолета, хотя большая часть этого эпизода была сделана при помощи видеомонтажа.
После успеха «Особенностей национальной охоты» Александра Рогожкина попросили написать ещё несколько сценарных заявок о приключениях этих же героев. Он написал про рыбалку и зимнюю охоту, сюжеты понравились и ему предложили снимать продолжение. Рогожкин тиражировать приключения Кузьмича и компании не хотел, сначала просто отказывался, а потом поставил техническое условие: плёнка 35 мм и звук Dolbi. Он был уверен, что компания не пойдет на такие затраты и от него отстанут, а они согласились… Рогожкин снял ещё два фильма, а от четвёртой части — «Особенности национальной политики» — отказался уже наотрез, и по его сценарию комедию снимали Юрий Конопкин и Дмитрий Месхиев.
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