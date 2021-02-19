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8 интересных фактов о фильме «Особенности национальной охоты»

8 интересных фактов о фильме «Особенности национальной охоты» (9 фото)

Автор:
19 февраля 2021 10:18
Сообщество : Кино
Метки: Особенности национальной охоты   интересно   кино   факты   фильм   фото   
558
9
Премьера высокоградусной народной комедии состоялась 15 июня 1995 года на сочинском кинофестивале «Кинотавр». После выхода фильма в прокат актёры моментально прославились, а тосты из фильма разошлись по всем застольям страны.
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Метки: Особенности национальной охоты   интересно   кино   факты   фильм   фото   
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20k
Сибиряк Полчаса назад
НУ, ЗА ФИЛЬМ!
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Сергей 7 минут назад
Про аэродром,вроде говорили что под Питером снимали,в поселке Громово.
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28k
Aleksandr 7 минут назад
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8k
ГородДомов 16 минут назад

хорошие фильмы
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Alex 18 минут назад
Райва - самый лучший Финн
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Chaim Kushnir 18 минут назад
Отличный фильм!
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