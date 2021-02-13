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Такие разные лица киногероев

Такие разные лица киногероев (20 фото)

Автор:
13 февраля 2021 16:34
Сообщество : Кино
Метки: возрастные изменения   интересно   кино   киногерои   любопытно   персонажи   просто другой человек   фильмы. франшизы   
1382
20
У популярных киногероев - много лиц. Иногда фильмы по одному и тому же роману ставят несколько режиссеров, а бывает и так, что фильмы франшизы выходят один за другим, и за время истории герой успевает здорово постареть. Давайте вспомним разные лица любимых персонажей. Какие варианты вам нравятся больше?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: возрастные изменения   интересно   кино   киногерои   любопытно   персонажи   просто другой человек   фильмы. франшизы   
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4k
Пепелац 3 часа назад
А как же эта Клеопатра...
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Corvus Corax Минуту назад
Ирэн Адлер
А где Марианна Вертинская и Лара Пульвер?
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15k
Ego sum qui sum Полчаса назад
Не понимаю, почему принцессу Диану до сих пор играют белые актрисы
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6k
Валѣнтиныч Ego sum qui sum 7 минут назад
Я правильно понял, должны играть черные актёры? Тогда это в голивуд...
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57k
Опиум для народа 50 минут назад
Здесь Алиса самое то.)
Ссылка www.youtube.com
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890
александр Час назад
Алиса негритянка
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3k
Shtoppi 2 часа назад
<<Лара Крофт, 2001-2018>>
Да обе нормуль вписались. Только вот это не очень понятно)))
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957
hangukhangukovich Shtoppi 2 часа назад
Её сестра

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1k
Карагандинская Полиграфия Shtoppi Час назад
Сильно ослабленную тетиву тут натягивают релизом (тот ремешок на руке его крепление), но поскольку стрелять не собираются, да и техника безопасности, спусковой механизм отсутствует, а пальцы куда-то девать надо - вот и изображает детский хват.
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907
DanzelBanzel 3 часа назад
С Морец фильм "Телекинез" называется
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21k
Bar0 DanzelBanzel Час назад
В оригинале, как и произведение Кинга, и первая экранизация - "Кэрри", "Телекинез" это очередная отсебятина наших прокатчиков
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9k
Александр 3 часа назад
Жду когда Диана будет негритянка или азиатка
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957
hangukhangukovich Александр 2 часа назад
Она обязательно должна быть негром геем аутистом.
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9k
Александр hangukhangukovich Час назад
Во, то что надо)
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