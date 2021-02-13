Такие разные лица киногероев

У популярных киногероев - много лиц. Иногда фильмы по одному и тому же роману ставят несколько режиссеров, а бывает и так, что фильмы франшизы выходят один за другим, и за время истории герой успевает здорово постареть. Давайте вспомним разные лица любимых персонажей. Какие варианты вам нравятся больше?
Сара Коннор ("Терминатор"), 1984 - 2019
Роль Сары Коннор в проходных фильмах франшизы доводилось играть Эмилии Кларк и Лене Хиди, но все же для публики Сарой Коннор была и остается Линда Гамильтон. С оригинального "Терминатора" до последнего на сегодня фильма "Терминатор: Темные судьбы" она здорово изменилась.
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Мэри Поппинс - 1964-2018
Во всем мире считается классикой постановка "Мэри Поппинс" студии Walt Disney 1964 года, где Мэри Поппинс сыграла Джули Эндрюс (слева). Образ, созданный Эмили Блант в сиквеле "Мэри Поппинс возвращается" 2018 года (справа) во многом списан с образа Эндрюс.
Жанна д'Арк - 1898-2019
Впервые образ Жанны был воплощен в фильме "Казнь Жанны д'Арк" 1898 года. Имя актрисы, сыгравшей в нем, история не сохранила. Затем последовала картина "Жанна д'Арк" 1900 года с Жеанной д'Алси в главной роли. Жанну играли Мария Фальконетти (1928), Ингрид бергман (1948), Мила Йовович (1999). Последней на сегодня стала Лиза Леплат Прюдом в фильме 2019 года (фото справа). Она стала первой актрисой, соответствующей Жанне по возрасту: ведь Орлеанская дева вела войска в бой в 17 и была казнена в 19 лет.
Чудо-жденщина - 1967-2021
Чудо-женщина впервые появилась на экране в 5-минутном телеанонса "Чудо-женщина: кто боится Диану Принц", где ее сыграла Элли Вуд Уокер. В плномасштабном фильме 1974 года Чудо-женщину сыграла Кэти Ли Кросби. Фильм был плохо принят публикой и быстро забыт. Популярность к Чудо-женщине пришла с выходом одноименного сериала 1975-79 годов. Исполнительница главной роли Линда Картер считается классическим воплощением Чудо-женщины. С ней, правда, сегодня может поспорить Галь Гадот, которая сыграла супергероиню в фильме 2020 года. А скоро на экран выйдет фильм "Общество справедливости: Вторая мировая война", где Чудо-женщиной стала Стана Катич. Интересно, кто окажется убедительнее - Гадот или Катич?
Круэлла де Вилль - 1996 - 2021
Хотя Круэллу часто рисовали в мультфильмах, живая актриса впервые сыграла ее в фильме "101 далматинец" 1996 года. Роль досталась актрисе Глен Клоуз. Затем в роли Круэллы выступили Ввенди Ракель Робинсон в "Наследниках" (2015) и Виктория Смурфит в сериале "Однажды в сказке" (2011-2018). А скоро на экраны выйдет спин-офф "Круэлла", где злодейку сыграет Эмма Стоун.
Ирэн Адлер, 1882-2019
Женщину, которой удалось обвести вокруг пальца Шерлока Холмса, впервые сыграла Лилли Лэнтри в 1882 году. Однако более известен фильм "Скандал в Богемии" 1921 года, где ее сыграла Джоан Беверли. В 1983 году Адлер в советских "Приключениях Шерлока Холмса" сыграла Лариса Соловьева - узнали ее? А еще в этой роли появлялись Ига Эдвардес, Лилиана Коморовска, Энн Бакстер, Шарлотта Рэмплинг. Последней на сегодня стала Натали Дормер в 2012 году.
Маргарет Марч, 1918 - 2019
Роман "Маленькие женщины" экранизировали не раз. Первым стал немой фильм 1918 года с Изабель Ламон, следующей - экранизация 1933 года с Фрэнсис Ди (слева). Последний на сегодня - фильм 2019 года с Эммой Уотсон (справа) в роли Мег. Да, за шесть десятилетий вырезы у платьев стали изрядо демократичнее.
Лара Крофт, 2001-2018
Анджелина Джоли прославила расхитительницу гробниц во всем мире фильмом2001 года. Во втором фильме франшизы она тоже играла сама, а в третьем, 2018 года, ее заменила Алиса Викандер.
Ева Эрнст, 1990-2020
Ведьма с Большого холма, главная героиня романа Роальда Даля "Ведьмы", впервые появилась на экране в 1990-м в исполнении Анджелики Хьюстон (слева), в следующий раз - в 2020-м, когда ее роль исполнила Энн Хэтэуэй. Что ж, ведьмы не стареют!
Клеопатра, 1912 - 2007
Образ Клеопатры воплощали на экране десятки раз. Первым стал фильм "Клеопатра" 2012 года с Хелен Гарднер, а самым известным - "Клеопатра" 1963 года с Элизабет Тейлор. Роль Клеопатры исполняли Клодет Кольбер, Лорей Уайт, Джанет Сюзман, Вивьен Ли, Леонор Валера. Последние на сегодня исполнительницы роли Клеопатры - Алессандра Негрини и Линдси Маршалл (2007).
Эйприл О'Нил, 1990-2016
Программистка Эйприл впервые появиласьв комиксах о черепашках-ниндзя в 1984 году. Фильм по сюжету комикса был поставлен в 1990-м, ее роль сыграла Джудит Хоаг. Годом позже, в фильме "Черепашки-ниндзя-2: Тайна изумрудного зелья" в роли Эйприл появилась Пейдж Турко, которая и стала воплощением О'Нил на долгие годы - точнее, до 2016-го, когда в третьем фильме франшизы, "Из тени", Эйприл сыграла Меган Фокс.
Керри Уайт, 1976-2013
Героиня Стивена Кинга впервые появилась на экране в 1976-м в фильме "Кэрри", ее сыграла Сисси Спейсек (фото слева), за ней же роль осталась и в экранизации 1999 года. В экранизации 2002 года роль Кэрри сыграла Анджела Беттис, а в фильме 2013-го "Телепортация", поставленном по тому же роману"Кэрри", роль досталась Хлое Моритц.
Селена, 2003 - 2016
Франшиза "Другой мир" выходит с 2003 года и насчитывает уже пять серий, первая из которых вышла в 2003-м, а пятая - в 2016-м. И во всех пяти картинах протагониста, вампира Селену, играет Кейт Бейкинсейл. Сейчас съемочная группа обсуждает шестой фильм, и, по слухам, Бейкинсейл не очень-то хочет возвращаться на площадку.
Лори Строуд, 1978 - 2022
Первый фильм франшизы "Хэллоуин" вышел в 1978 году, и с тех пор Лори Строуд неизменно играет одна и та же актриса Джейми Ли Кертис. Она появлялась в 7 из 11 фильмов франшизы и, утверждают, появится в следующем, 12-м: премьера картины "Хэллоуин: Финал" запланирована на 2022 год.
Мисс Манипенни, 1962 - 2021
Секретарша главы Ми-6, беззаветно влюбленная в Джеймса Бонда, появляется в каждой серии бондианы. Первой стала Луис Максвелл (фото слева), сыгравшая Маннипенни в вильме "Доктор Ноу", в 1962 году. С 1962 по 1985 она появилась в этой роди в 15 картинах. С той поры Маннипенни стала моложе и сменила цвет кожи: начиная с последней на сегодня картины, "Координаты Скайфолл", Манипенни играет Наоми Харрис. Она же появится в этой роли в следующем фильме "Не время умирать", который выйдет осенью.
Принцесса Диана, 1982-2022
На сегодня существует уже более 40 художественных фильмов, посвященных Диане Спенсер. Первой ее роль сыграла Кэтрин Оксенберг в биографической драме "Королевский роман" 1982 года. В роли Дианы выступили Кэролайн Блисс, Джули Кокс, Наоми Уоттс. Одной из последних на сегодня стала Эмма Коррин, сыгравшая в недавнем сериале "Корона". Правда, по слухам, с 2022-го ее заменит в очередных сериях Элизабет Дебики. А вскоре на экраны выйдет художественный фильм "Спенсер", где Диану сыграла Кристен Стюарт.
Злая ведьма Запада
Злая ведьма Запада - прообраз Бастинды из книги "Вошшебник страны Оз" - за многие годы воплощения этой знаменитой сказки на экране изменилась до неузнаваемости - от страшилища в фильме "Волшебник страны Оз" 1910 года (фото слева) - к злобной зеленой старухе в классической экранизации 1939 года (в центре) и, наконец, к сексапильной красотке из сериала "Изумрудный город" 2017 года (справа). Вот уж поистине чудесное преображение!
Алиса, 1903-2020
Существует более 40 экранизаций "Алисы в стране чудес", и образ главной героини в них отличается очень сильно. Так, первой из них стала немая экранизация 1903 года с весьма взрослой Мэй Кларк в главной роли. Затем вроли Алисы выступали все более юные блондинки, и вот, наконец, в фантастическом фильме 2020 года мы увидели первую чернокожую Алису в исполнении Кейры Чансы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: возрастные изменения интересно кино киногерои любопытно персонажи просто другой человек фильмы. франшизы
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А где Марианна Вертинская и Лара Пульвер?
Да обе нормуль вписались. Только вот это не очень понятно)))