Такие разные лица киногероев

Впервые образ Жанны был воплощен в фильме "Казнь Жанны д'Арк" 1898 года. Имя актрисы, сыгравшей в нем, история не сохранила. Затем последовала картина "Жанна д'Арк" 1900 года с Жеанной д'Алси в главной роли. Жанну играли Мария Фальконетти (1928), Ингрид бергман (1948), Мила Йовович (1999). Последней на сегодня стала Лиза Леплат Прюдом в фильме 2019 года (фото справа). Она стала первой актрисой, соответствующей Жанне по возрасту: ведь Орлеанская дева вела войска в бой в 17 и была казнена в 19 лет.