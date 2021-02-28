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"Не ходил в туалет 20 дней", или как с успехом склеить девушку на сайте знакомств

"Не ходил в туалет 20 дней", или как с успехом склеить девушку на сайте знакомств (19 фото)

Автор:
28 февраля 2021 11:25
Сообщество : Юмор
Метки: Tinder   Юмор   девушки   знакомства   парни   прикол   соблазнение   
3434
19
Чем-то выделиться из общей массы, стать более заметным - это залог успеха на сайтах знакомств. Ребята, угодившие в данный пост, справились с этой задачей просто феноменально. Смотрите и запоминайте!
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Метки: Tinder   Юмор   девушки   знакомства   парни   прикол   соблазнение   
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12  комментариев
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6k
Valiko Час назад
Конченый юмор. Петросян под спайсами такую х#йню не напишет.
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514
Виктор 19 минут назад
Какая мерзость ...
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17
阿鋒 Полчаса назад
Неболие...
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3k
VL 37 минут назад
дИбилы
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2k
Rulzen 44 минуты назад
Это как надо себя не уважать, чтобы предлагать каждой шаболде садиться себе на лицо???
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909
Вероника Штейнман 49 минут назад
Просто напиши "Вася, сварщик" и все твои!
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9k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Уже давно ищу грань между креативизмом и долпоипизмом.

После таких постов склоняюсь к тому, что эта грань - как горизонт*
*Горизонт - это воображаемая линия, которая удаляется от нас по мере того, как мы пытаемся к ней приблизиться.
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2k
RoseM Агент Безопасной Национальности Час назад
Если горизонт - это воображаемая линия, то мы его увидеть не можем (только вообразить)?

Если фотографы говорят: "горизонт завален" - значит ли это, что у автора трудности с воображением?
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9k
Агент Безопасной Национальности RoseM Час назад
"Если фотографы говорят: "горизонт завален" - значит ли это, что у автора трудности с воображением?"
=================
Если говорят "я ем лук" - значит ли это то, что пациент снял тетиву, съел ее вместо закуски и теперь грызет плечи и рукоять?
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2k
RoseM Агент Безопасной Национальности 54 минуты назад
Не нужно путать теплое с мягким.

В вашем примере слово лук имеет разное значение. Лук - растение и лук - оружие.

Если в моем речь идет про разные горизонты, вы мне объясните, я буду благодарен.

Не нужно благодарности за просвещение вас на счет лука - это бесплатно, от души.
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3k
VL Агент Безопасной Национальности 36 минут назад
Вы её здесь нашли. Все эти за гранью. Долпоёпы.
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9k
Агент Безопасной Национальности RoseM 15 минут назад
"Не нужно путать теплое с мягким."
================
Вот именно, RoseM, вот именно.
Глянь по ссылке и доложи, чем отличается горизонт как элемент снимка от других определений, и что из этих значений "теплое", а что - "мягкое".
И, главное, от того, что я имел в виду в своем комменте.

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/15547/ГОРИЗОНТhttps://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/15547/ГОРИЗОНТ

Не благодари.
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