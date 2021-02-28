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Чем-то выделиться из общей массы, стать более заметным - это залог успеха на сайтах знакомств. Ребята, угодившие в данный пост, справились с этой задачей просто феноменально. Смотрите и запоминайте!
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Метки: Tinder Юмор девушки знакомства парни прикол соблазнение
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После таких постов склоняюсь к тому, что эта грань - как горизонт*
*Горизонт - это воображаемая линия, которая удаляется от нас по мере того, как мы пытаемся к ней приблизиться.
Если фотографы говорят: "горизонт завален" - значит ли это, что у автора трудности с воображением?
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Если говорят "я ем лук" - значит ли это то, что пациент снял тетиву, съел ее вместо закуски и теперь грызет плечи и рукоять?
В вашем примере слово лук имеет разное значение. Лук - растение и лук - оружие.
Если в моем речь идет про разные горизонты, вы мне объясните, я буду благодарен.
Не нужно благодарности за просвещение вас на счет лука - это бесплатно, от души.
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Вот именно, RoseM, вот именно.
Глянь по ссылке и доложи, чем отличается горизонт как элемент снимка от других определений, и что из этих значений "теплое", а что - "мягкое".
И, главное, от того, что я имел в виду в своем комменте.
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/15547/ГОРИЗОНТhttps://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/15547/ГОРИЗОНТ
Не благодари.