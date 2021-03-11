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Чизбургер, стандарты, проникновение: как знакомятся девушки в интернете

Чизбургер, стандарты, проникновение: как знакомятся девушки в интернете (19 фото)

Автор:
11 марта 2021 11:27
Сообщество : Юмор
Метки: Tinder   Юмор   девушки   знакомства   красота   прикол   смех   
3243
19
Девушки из этого поста настолько одиноки, что идут на крайние меры. Не верите? Тогда посмотрите на их анкеты, которыми они всеми правдами и неправдами пытаются заинтересовать представителей сильной половины человечества.
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Метки: Tinder   Юмор   девушки   знакомства   красота   прикол   смех   
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682
Виктор 57 минут назад
В мире животных какое то ....
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29k
Azesh Час назад
да ладно, просто девчонки хотят казаться неординарными. Что они все такие уникальные снежинки и все такое.
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16k
MarkovAlexandr Azesh Час назад
Ну да, все уникальны и неповторимы


Ссылка coub.com
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