Неожиданные анкеты и переписки с сайтов знакомств, которые заставят вас посмеяться

Герои этой подборки просто хотели найти своих вторых половинок, но в место этого только рассмешили весь интернет. Самые яркие ситуации с сайтов знакомств перед вами!
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