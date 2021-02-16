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Неожиданные анкеты и переписки с сайтов знакомств, которые заставят вас посмеяться

Неожиданные анкеты и переписки с сайтов знакомств, которые заставят вас посмеяться (16 фото)

Автор:
16 февраля 2021 14:02
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вторая половинка   девушки   знакомства   парни   приколы   смех   
1003
16
Герои этой подборки просто хотели найти своих вторых половинок, но в место этого только рассмешили весь интернет. Самые яркие ситуации с сайтов знакомств перед вами!
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Метки: Юмор   вторая половинка   девушки   знакомства   парни   приколы   смех   
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5  комментариев
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930
Шурман 22 минуты назад
Точно 18 ? у меня жена в 40 выглядит лучше :) без всяких там мэйкапоф и хрени которые я за годы жизни выучил .
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Snork Snorkoff Шурман 12 минут назад
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7k
Alex Djeff Минуту назад
За "серьёзные алкошения" плюс однозначно.))
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Габит Калыков 10 минут назад
Т.е. размер голени - 52 см?
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