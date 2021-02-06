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Красивые, свободные, без комплексов: анкеты девушек из приложения для знакомств

Красивые, свободные, без комплексов: анкеты девушек из приложения для знакомств (21 фото)

Автор:
06 февраля 2021 16:10
Сообщество : Юмор
Метки: Tinder   Юмор   девушки   знакомства   красота   прикол   
602
21
Героини данной подборки никак не могут найти себе спутников жизни. У них остался последний шанс - знакомство через интернет. Встречайте, перед вами девушки, которые очень постарались над своими анкетами. Да, да, пройти мимо них теперь просто невозможно.
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Метки: Tinder   Юмор   девушки   знакомства   красота   прикол   
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5  комментариев
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АлександрЧестный 13 минут назад
Это сайты для знакомств на "щедрой" основе. Там не ищут мужа.
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428
Dr.Gonzo 4 минуты назад
Зовите медведя
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6k
uutb 7 минут назад
Зовите медведЯ!!!
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2k
Валерий Викторович 8 минут назад
Похабщина старая, как дерьмо мамонта.
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2k
Vladimir Taranovich 9 минут назад
Зовите медведя
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