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"Оплати мой кредит, обеспечивай моего ребенка": как знакомятся разведенки с детьми

"Оплати мой кредит, обеспечивай моего ребенка": как знакомятся разведенки с детьми (17 фото)

Автор:
21 февраля 2021 12:49
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   анкета   девушки   знакомства   объявление   отношения   прикол   ребенок   
1409
17
Героини этого поста очень хотят найти "новых пап" для своих деток, но делают это чересчур вульгарно и беспардонно. Мужчины, вы бы стали знакомиться с такими женщинами?
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Метки: Юмор   анкета   девушки   знакомства   объявление   отношения   прикол   ребенок   
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6  комментариев
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Александр Ломовицкий 16 часов назад
а эта то как сюда попала ? ну как бы да с малой будет но , не требует ее содержать , квартира своя кредиты гасить не требует . не хочет растить одна ребенка , так и одному как бы не айс в жизни
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19k
Правдоруб Минуту назад
Удивляют запросы этих женщин. РСП это хуже путаны. Те мужики, которые живут с ними полные идиоты, они содержат чужих детей, да еще и лезут в чужие отношения.
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