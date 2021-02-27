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Заседание кавказского литературного клуба закончилось массовой дракой

Заседание кавказского литературного клуба закончилось массовой дракой (8 фото)

Автор:
27 февраля 2021 08:44
Метки: драка   закончилось   заседание   кавказ   клуб   
539
8
Заседание книжного клуба во Владикавказе закончилось массовой дракой, сообщает литературный журнал Северной Осетии «Дарьял».
«Наш последний книжный клуб был настолько жарким, что кое-кто ушел домой с разбитым лицом», — рассказали в журнале. Организаторы уточили, что на заседании обсуждали книгу Азамата Габуева «Аделина. Реваз. Кристина».
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Метки: драка   закончилось   заседание   кавказ   клуб   
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126
Rakkaus Час назад
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K 16 минут назад
Вторая часть фильма "Бойцовский клуб" должна начаться со встречи членов книжного клуба!)))
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163
Гепатит С 49 минут назад
"Заседание кавказского книжного клуба"
"Одни читают Разреза Батонова, другие нет. Из-за этого все драки в городе"
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163
Гепатит С 48 минут назад
Моё утро можно смело считать состоявшимся, я аж чай не могу допить.
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8k
Клёст Час назад
)Шекспировские страсти сошли со страниц книг в скромном литературном клубе))
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30k
Alex 2 часа назад
А-ха-ха
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14
阿鋒 2 часа назад
Яркий пример дихотомии массового и элитарного в сознании членов литературного клуба!
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39k
Александр 阿鋒 2 часа назад
Там просто один чел рассказал остальным что в книге написано и был бит под крики - вай этот сын шакала умеет читать!
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2k
Frank Borman Александр 13 минут назад
Точно. Это был кавказский бойцовский клуб под прикрытием. Джигиты собиралисЬ, чтобы отточить свое искусство в левых хуках, апперкате и прямом в печень. Но что то пошло не так.
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10k
Джон Уик 2 часа назад
Радует одно что люди все-таки читают книги и могут дискутировать о прочтённом.
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1k
Алек Сандр Джон Уик 2 часа назад
Вы не поняли! Чтение - это прикрышка, на самом деле они собирались там именно по-махаться!
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3k
Едондер пуп 3 часа назад
Что-то долго они читали. В рассказах 2008-2010 годов - не современная Осетия, а диаметрально другая, вот абсолютно.
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10k
Андрей Ватрушкин 3 часа назад
А как все благопристойно начиналось.
Ссылка youtu.be
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