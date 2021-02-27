Заседание кавказского литературного клуба закончилось массовой дракой

В журнале заявили, что конфликт произошел из-за агрессивности гостей клуба, а также их нежелания «слушать и слышать других».



В книге, из-за которой возникла ссора, описывается современная Осетия глазами крупных чиновников и богатых девушек.



Ранее в феврале сообщалось, что в Цунтинском районе Дагестана произошла массовая драка со стрельбой. Участниками конфликта стали более десяти человек. Ссора завязалась между сторонниками главы района и оппонентами. Во время драки неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия, один из россиян получил легкое ранение.