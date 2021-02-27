Заседание кавказского литературного клуба закончилось массовой дракой

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Заседание книжного клуба во Владикавказе закончилось массовой дракой, сообщает литературный журнал Северной Осетии «Дарьял».
«Наш последний книжный клуб был настолько жарким, что кое-кто ушел домой с разбитым лицом», — рассказали в журнале. Организаторы уточили, что на заседании обсуждали книгу Азамата Габуева «Аделина. Реваз. Кристина».
«Наш последний книжный клуб был настолько жарким, что кое-кто ушел домой с разбитым лицом», — рассказали в журнале. Организаторы уточили, что на заседании обсуждали книгу Азамата Габуева «Аделина. Реваз. Кристина».
А ведь мероприятие в клубе начиналось вполне мирно...
В журнале заявили, что конфликт произошел из-за агрессивности гостей клуба, а также их нежелания «слушать и слышать других».
В книге, из-за которой возникла ссора, описывается современная Осетия глазами крупных чиновников и богатых девушек.
Ранее в феврале сообщалось, что в Цунтинском районе Дагестана произошла массовая драка со стрельбой. Участниками конфликта стали более десяти человек. Ссора завязалась между сторонниками главы района и оппонентами. Во время драки неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия, один из россиян получил легкое ранение.
В книге, из-за которой возникла ссора, описывается современная Осетия глазами крупных чиновников и богатых девушек.
Ранее в феврале сообщалось, что в Цунтинском районе Дагестана произошла массовая драка со стрельбой. Участниками конфликта стали более десяти человек. Ссора завязалась между сторонниками главы района и оппонентами. Во время драки неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия, один из россиян получил легкое ранение.
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Писатель отказался комментировать «Ридусу» инцидент из-за своего произведения.
Азамат Габуев опубликовал цикл рассказов «Аделина. Реваз. Кристина» в журнале «Дарьял» в 2008—2010 годах под псевдонимом Джонни Рамонов. Сатирические рассказы из жизни осетинской «золотой молодежи», озабоченной своим социальным статусом, традициями и национальным превосходством, стали в свое время событием в республике.
Азамат Габуев опубликовал цикл рассказов «Аделина. Реваз. Кристина» в журнале «Дарьял» в 2008—2010 годах под псевдонимом Джонни Рамонов. Сатирические рассказы из жизни осетинской «золотой молодежи», озабоченной своим социальным статусом, традициями и национальным превосходством, стали в свое время событием в республике.
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Метки: драка закончилось заседание кавказ клуб
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