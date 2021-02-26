Когда выбираешь не того парня для драки в баре

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Игрок в американский футбол из Оклахомы чуть не лишился глаза, повздорив в баре с бойцом ММА.
Игрок в американский футбол из команды Oklahoma Sooners чуть не потерял глаз, подравшись в баре с бойцом ММА. Запись жестокой драки тут же была опубликована в социальных сетях.
Конфликт произошел в Оклахома-Сити, в уборной бара Logies, расположенного недалеко от домашнего стадиона местной футбольной команды Sooners. Участниками стали футболист Спенсер Джонс и боец смешанных единоборств Брейден Браун.
Конфликт произошел в Оклахома-Сити, в уборной бара Logies, расположенного недалеко от домашнего стадиона местной футбольной команды Sooners. Участниками стали футболист Спенсер Джонс и боец смешанных единоборств Брейден Браун.
Похоже, Браун не слишком стремился к драке. Но когда Джонс толкнул его, тот бросился на противника и повалил его на пол.
Даже снимавшему было ясно, что сила не на стороне футболиста. На записи слышно, как оператор кричит Джонсу: "Сдавайся, парень!"
В ходе драки Джонс был сильно травмирован - у него был серьезно поврежден левый глаз. Врачи диагностировали перелом глазной орбиты - видимо, она была сломана еще первым мощным ударом Брауна.
Джонс перенес четырехчасовую операцию, в ходе которой врачи спасли его глаз и восстановили сломанную кость орбиты глаза. По словам медиков, Джонсу повезло: он едва не лишился глаза, однако благодаря своевременному вмешательству медиков ему ничто не грозит, и со временем его здоровье полностью восстановится, хотя на полную реабилитацию уйдут месяцы.
На видео можно увидеть и вторую пару дерущихся. Это был брат Брауна и приятель Джонса, с которым тот пришел в бар. И в этом единоборстве победу одержала партия Брауна, хотя в этом случае никто из дерущихся серьезно не пострадал.
Браун не стал скрывать свое участие в драке. Как только запись появилась в сети, он написал об этом на своей странице. "Чтобы развеять домыслы: я тот парень на видео, а вместе со мной - мой брат, - заявил Джонс. - Мы не какие-нибудь мальчики из университетских команд, мы занимаемся боьой с пеленок, мы вышли в клетку на боях без правил в 12 лет. Мы проявили сдержанность, но, к сожалению, нам не оставили выбора".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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