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Когда выбираешь не того парня для драки в баре

Когда выбираешь не того парня для драки в баре (9 фото + 1 видео)

Автор:
26 февраля 2021 08:30
Сообщество : Криминал
Метки: Кто сильнее   Травма   бар   боец ММА   драка   конфликт   криминал   футболист   
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Игрок в американский футбол из Оклахомы чуть не лишился глаза, повздорив в баре с бойцом ММА.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Кто сильнее   Травма   бар   боец ММА   драка   конфликт   криминал   футболист   
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6  комментариев
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5k
Игорь Полчаса назад
в сапогах ноги не преют?
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1k
Nico 6 минут назад
Победит тот, у кого дороже адвокат)).
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1k
EvgeniySAN 9 минут назад
С ударом перестарался, вполне хватило бы броска и удушения. А так лучше вообще не драться.
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4k
Mike Snow 11 минут назад
Что увидел я: стоит парень, не хочет обращать внимания на оппонентов, те начинают к нему доколупываться, толкают. Он не терпит, а начинает обороняться и по итогу дает мзды тому кто к нему лез. По-моему все справедливо.
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539
ezh28 17 минут назад
Подумаешь обычный пьяный махач.
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4k
Иван 20 минут назад
Будет теперь всю жизнь отрабатывать.
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