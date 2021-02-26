Когда выбираешь не того парня для драки в баре

Браун не стал скрывать свое участие в драке. Как только запись появилась в сети, он написал об этом на своей странице. "Чтобы развеять домыслы: я тот парень на видео, а вместе со мной - мой брат, - заявил Джонс. - Мы не какие-нибудь мальчики из университетских команд, мы занимаемся боьой с пеленок, мы вышли в клетку на боях без правил в 12 лет. Мы проявили сдержанность, но, к сожалению, нам не оставили выбора".