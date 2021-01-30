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Полицейский усмирил тазером буйную чернокожую девушку

Полицейский усмирил тазером буйную чернокожую девушку (4 фото + 2 видео)

Автор:
30 января 2021 13:31
Сообщество : Жизнь в США
Метки: blm   арест   видео   драка   полиция   школьница   
1719
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Ну, хоть не пистолетом... Хотя мог бы. Очевидцы сообщают, что школьница(!) перед тем как стать "жертвой полицейского произвола" несколько раз ударила стража порядка. Но виноватым оказался, конечно же, полицейский. Кто же еще.

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Метки: blm   арест   видео   драка   полиция   школьница   
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34  комментария
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−20
Гот Час назад
Так закон позволяет стрелять и в людей и в негров
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291
azuver Минуту назад
Пересмотрел несколько раз. Остался доволен.В обоих видео я на стороне копов. Не перевариваю оборзевших нигеров. И да,я не расист.
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2k
Анонимный Трезвенник 9 минут назад
Негритянское движение, судя по составу, следует именовать "Black A.s.s.e.s Fatter" (Чёрные Задницы жирнее)
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4k
McGui 10 минут назад
премию скурят, видимо ))
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32
Serj Amv Полчаса назад
"Мозг девушки не пострадал"
Автор, а там страдать нечему. Если ты вы..... на копа, , а ещё и руки распускает первый, то он естественно тебя приложит об плитку. Это как наш на митинге, подрался с ментами, а потом пытался границу пересечь)))
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896
Василий Кортнев Полчаса назад
послушайте пару раз с 1 секунды, головой она очень прилично ударилась.. даже слушать больно.
а наши расисты такие расисты
) забыли уже наверное, что ещё 75лет назад, сами были недочеловеками.
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86k
Дмитрий Полчаса назад
Украинцы и негры братья по разуму .
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2k
Анонимный Трезвенник Дмитрий Полчаса назад
Точнее по его отсутствию.
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810
Дон Педра 37 минут назад
По здравому рассуждению, негры живут среди людей и почему у них должны быть какие-то привилегии?
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14k
Граммар-наци 39 минут назад
"А с девушкой, кстати, все в порядке - мозг не пострадал."
**
КАК может пострадать то, чего НЕТ???
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9
Филимонов Александр 42 минуты назад
А чё так можно было? Можно ли так в России разбуянившихся школьников усмирять?
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2k
Мистер Фикс 49 минут назад
<А с девушкой, кстати, все в порядке - мозг не пострадал>

Только ввиду его отсутствия
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1k
rezus_44 50 минут назад
Сразу вспомнил п@дара который ударил ДПСника , сколько секунд он бы прожил будь это в "светочи демократии и свободы слова" Вопрос риторический ))
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13k
куджо 53 минуты назад
Мдэа, прогнули нынче копов.. Ну ни ч.. Эт временно
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151
Васёк Л. 55 минут назад
Мне показалось или буйствуют в основном жирные и мерзкие нигерши? Почему?
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442
Serg Васёк Л. 48 минут назад
их не ипут... потому что они жирные и черные
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14k
Граммар-наци Serg 37 минут назад
Позвольте покаламбурить...
**
они жирные и черные потому, что ... их не ипут...
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6k
Ivan 56 минут назад
ккк
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3k
Дмитрий Барановский 57 минут назад
Ну что сказать. Детки, выходившие на несанкционированный митинг 23-го , хотят такой же "свободы". Причём , ОМОН и Росгвардия проявили чудеса мягкости. Били только реальных бойцов и провокаторов (которые за денежку пришли, если что).
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1k
BAMBRA Час назад
Надеюсь, при виде двух дерущихся обезьян, копы будут доставать не тазер, а попкорн.
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62k
Максим Час назад
Нигеры для меня всегда будут стаей обезьян.. даже в видео, как только одну обезьяну валят, остальные сразу начинают галдеть и кидаться кожурой.
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2k
Урий Урьевич Час назад
Надеюсь в расизме не обвинят...
Надеюсь в расизме не обвинят...
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20k
Мойша Час назад
""А с девушкой, кстати, все в порядке - мозг не пострадал.""
Его там не было.
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2k
Vladimir Taranovich Час назад
Я думаю, что помимо нигг, Нобелевку заслуживают и белые целовальщики чумазых ног, а также стояльщики на коленях. А люди, у которых сожгли тачки, магазины, сломанные жизни и дома ИДУТ НА ЙУХ!!!! Еще раз дать п.и.з.д.ы после награждения.
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