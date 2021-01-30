Полицейский усмирил тазером буйную чернокожую девушку

Ну, хоть не пистолетом... Хотя мог бы. Очевидцы сообщают, что школьница(!) перед тем как стать "жертвой полицейского произвола" несколько раз ударила стража порядка. Но виноватым оказался, конечно же, полицейский. Кто же еще.
В кафетерии одной из американских школ ученицы устроили потасовку. Приставленный к школе коп попытался разнять дерущихся, но чернокожая девушка вспомнила, что жизни черных важны и стала огрызаться. По словам очевидцев, она даже несколько раз ударила полицейского.
Недолго думая, коп выпустил в буйную школьницу два заряда из своего тазера и успокоил девушку.
Говорят, сторонники BLM прицепились к этому обрезанному видео, где нет момента нападения на полицейского, и обвинили того в расизме.
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Аналогичный случай произошел на днях в городе Киссимми (штат Флорида). Инцидент тоже произошел в учебном заведении (Liberty High School), и полицейским вновь пришлось разнимать чернокожих студенток.
На требования прекратить беспредел, буйные студентки никак не реагировали, и полицейским пришлось применить силу. Правда, получилось немного неловко. Задерживая одну из участниц потасовки, полицейский сильно ударил ее головой о бетонный пол.
Очевидно, он этого не хотел, но в СМИ вновь поднялась волна критики в адрес стражей порядка, которые якобы так жестко обращаются только с черными. В общем, вечная песнь о расизме.
А с девушкой, кстати, все в порядке - мозг не пострадал.
Тем временем движение BLM номинировали на Нобелевскую премию мира, что на фоне их постоянных драк между собой и тех бесчинств, что творились в американских городах после гибели Джорджа Флойда, кажется абсурдом.
Но каким бы абсурдом это не казалось, судя по сегодняшней повестке, у движения очень высокие шансы получить эту премию мира.
Наши поздравления лутерам и расистам с черным цветом кожи.— Shakal.Today (@shakal_today) January 29, 2021
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Автор, а там страдать нечему. Если ты вы..... на копа, , а ещё и руки распускает первый, то он естественно тебя приложит об плитку. Это как наш на митинге, подрался с ментами, а потом пытался границу пересечь)))
а наши расисты такие расисты ) забыли уже наверное, что ещё 75лет назад, сами были недочеловеками.
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КАК может пострадать то, чего НЕТ???
Только ввиду его отсутствия
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они жирные и черные потому, что ... их не ипут...
Его там не было.