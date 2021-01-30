Полицейский усмирил тазером буйную чернокожую девушку

В кафетерии одной из американских школ ученицы устроили потасовку. Приставленный к школе коп попытался разнять дерущихся, но чернокожая девушка вспомнила, что жизни черных важны и стала огрызаться. По словам очевидцев, она даже несколько раз ударила полицейского.

Недолго думая, коп выпустил в буйную школьницу два заряда из своего тазера и успокоил девушку.

Говорят, сторонники BLM прицепились к этому обрезанному видео, где нет момента нападения на полицейского, и обвинили того в расизме.