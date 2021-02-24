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"Не растерялся и спрятался за девушку": в автобусе произошла потасовка

"Не растерялся и спрятался за девушку": в автобусе произошла потасовка (5 фото + 3 видео)

Автор:
24 февраля 2021 10:08
Сообщество : Жить в России
Метки: автобус   драка   женщина   конфликт   мужчина   ссора   чебоксары   
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Вечером 22 февраля в Чебоксарах случился конфликт из-за мелочи, но теперь весь город гудит, осуждая неадеквата.

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Метки: автобус   драка   женщина   конфликт   мужчина   ссора   чебоксары   
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crush 6 минут назад
утилизировать нужно этот биомусор и ему подобных.
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