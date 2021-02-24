"Не растерялся и спрятался за девушку": в автобусе произошла потасовка

А позже молодого человека в коричневой куртке, видимо, позвали его знакомые девушки, и он подошёл к ним в середину салона. При этом он слегка задел неадекватного мужчину в серой куртке. Странный мужчина тут же начал драться и скандалить, чем привлёк внимание всего автобуса.



Знакомая молодого человека встала между ним и нападавшим, но это не помогло. Ведь агрессивный мужчина, обращаясь к парню – бил женщину.