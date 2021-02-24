"Не растерялся и спрятался за девушку": в автобусе произошла потасовка

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Вечером 22 февраля в Чебоксарах случился конфликт из-за мелочи, но теперь весь город гудит, осуждая неадеквата.
Мужчина зашёл в транспорт примерно за 10 минут до конфликта. И уже тогда его поведение настораживало – он попытался разбить стеклянную перегородку.
А позже молодого человека в коричневой куртке, видимо, позвали его знакомые девушки, и он подошёл к ним в середину салона. При этом он слегка задел неадекватного мужчину в серой куртке. Странный мужчина тут же начал драться и скандалить, чем привлёк внимание всего автобуса.
Знакомая молодого человека встала между ним и нападавшим, но это не помогло. Ведь агрессивный мужчина, обращаясь к парню – бил женщину.
Знакомая молодого человека встала между ним и нападавшим, но это не помогло. Ведь агрессивный мужчина, обращаясь к парню – бил женщину.
А это начало конфликта с камеры в автобусе:
Никто из пострадавших не обратился в полицию. Но на основании видео, которое было выложено в сеть и вызвало большой общественный резонанс, стражи порядка начали разыскивать гражданина. И уже 23 февраля был задержан 25-летний житель Чебоксар.
Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
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