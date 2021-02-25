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20 крутых дизайнерских штук, которые заставят взглянуть на обычные вещи по-новому

20 крутых дизайнерских штук, которые заставят взглянуть на обычные вещи по-новому (15 фото + 1 видео)

Автор:
25 февраля 2021 22:05
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: Дизайнерские   вдохновение   вещи   взглянуть   дом   крутые   штуки   
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Предметы, которые мы обычно используем повсеместно, являются неисчерпаемым источником вдохновения для талантливых дизайнеров. Они знают, как создавать настоящие произведения искусства, используя привычные нам вещи. В этом посте вы увидите примеры классных идей, и наверняка захотите прикупить себе домой что-нибудь этакое.

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Метки: Дизайнерские   вдохновение   вещи   взглянуть   дом   крутые   штуки   
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24k
turyst Час назад
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12k
Алексей 2 часа назад
Часть этих "оптимизаторских" решений, по факту еще большие крадуны пространства, чем привычные.
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312
Nane First NameLast 2 часа назад
Функциональная мебель

Какая гадость! Только отрыл - начала муза ВОЛЛАТЬ ВО ВСЮ. Это как сказать челу привет, а он в ответ будкт орать ПРИВЕЕЕЕТ! Автор, сука бля, после поста проверяй что ты запостило! Вот тебе!
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