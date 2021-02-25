20 крутых дизайнерских штук, которые заставят взглянуть на обычные вещи по-новому

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Предметы, которые мы обычно используем повсеместно, являются неисчерпаемым источником вдохновения для талантливых дизайнеров. Они знают, как создавать настоящие произведения искусства, используя привычные нам вещи. В этом посте вы увидите примеры классных идей, и наверняка захотите прикупить себе домой что-нибудь этакое.
Лампа, которая не перестаёт красить стену
Стол - цветок
Двери комода, которые складываются как оригами
Индикатор показывает температуру воды
Разделочная доска с выдвижным ящиком для отходов
Складные подсвечники
И складной стул для экономии пространства
Складная сушилка для одежды
Функциональная мебель
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Метки: Дизайнерские вдохновение вещи взглянуть дом крутые штуки
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Какая гадость! Только отрыл - начала муза ВОЛЛАТЬ ВО ВСЮ. Это как сказать челу привет, а он в ответ будкт орать ПРИВЕЕЕЕТ! Автор, сука бля, после поста проверяй что ты запостило! Вот тебе!