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В один момент: сгорела бытовая техника сразу в 426 квартирах Нижнего Новгорода

В один момент: сгорела бытовая техника сразу в 426 квартирах Нижнего Новгорода (7 фото)

Автор:
28 февраля 2021 10:10
Сообщество : Жить в России
Метки: дом   жители   нижний новгород   халатность   электричество   
2754
7
Утро первого рабочего дня на этой неделе выдалось нерадостным для жителей четырех высоток на улице Верхне-Печёрской. Около 8 утра в квартирах начались "фейерверки из лампочек и бытовой техники, сопровождающиеся черным дымком". Скачок напряжения в сети оставил людей и без лифтов, интернета и приборов учета. Чудом обошлось без пожара.
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Метки: дом   жители   нижний новгород   халатность   электричество   
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18k
Ватаку Накомоде Час назад
У меня для защиты от подобного стоит реле напряжения в щитке. Мое как на фото, но есть разные, вроде даже кто то из более известных брендов (Шнайдер, кажется) выпускает такие. Суть одна - отрубает фазу при выходе напряжения за установленные границы, при возвращении в норму чуть ждёт (для надёжности) и включает обратно. Стоит 2-3 тысячи - думаю не самая дорогая «страховка» всей техники в квартире.
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24k
Владимир 24 секунды назад
Срочно куплю неисправные-сгоревшие айфоны айпады аймаки )
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559
Миша 16 минут назад
Все, кто вместо оплаченного ими напряжения 220 Вольт мошеннически пытались пользоваться напряжением 390 Вольт, нанеся этим значительный убыток сетевой компании ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» будут отключены от электрической сети, и оштрафованы как недобросовестные клиенты.
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249
Юрий Полчаса назад
Зависит от огласки. Если будет скандал и вдруг Сам или кто из окружения даст команду, то получат выплаты. Вопр ос везения, это лотерея. А так, по умолчанию фигу получат.. Судиться с госкорпорациями дело почти провальное. Хотя шанс есть, если найдется тот, кто потратит несколько лет жизни на борьбу.
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1k
Sergei Ogarkov 56 минут назад
А вот интересно, что прописано в договоре с энергоснабжающей организацией? Есть ли там границы напряжения? Если есть, получить оценку ущерба и коллективный иск в суд, вполне реально нахлобучить, как мне кажется.
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30k
Mamin Sibiriak Sergei Ogarkov Полчаса назад
ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) Напряжения стандартные, приложение А
http://docs.cntd.ru/document/1200115397http://docs.cntd.ru/document/1200115397
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29k
Головасыр коричнештанник Час назад
в моём доме была точно такая же ситуация. дом старый. в подвале в щитке так же фаза отвалилась и легла на ноль. что было по факту лично у меня (заземления в доме в проводке естессно нет): перегорела одна лампочка (включены были штук 5), загудел холодильник, лампочки горели ярче. в течении минуты, не более, вырубил всё электричество в квартире, ни чего не перегорело. в остальных квартирах не знаю кто как быстро всё выключал, но не слышал, что б много чего сгорело. дом небольшой, все друг друга знаем.
я в электричестве не разбираюсь, как такое возможно то если сравнивать с данным случаем?
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1k
Руслан Новак Головасыр коричнештанник 19 минут назад
Что-то вы перефантазировали. Когда фаза ложится на ноль получается короткое замыкание. В данном случае либо горят плавкие вставки, либо выбивают автоматы либо перегорает кабель. Но явно не десятками минут все длится. В статье ситуация в разы хуже. Там просто отвалился ноль. И повезло тем у кого стояли дифавтоматы или узо. В противном случае печаль печальная.
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7k
up2sun Головасыр коричнештанник 17 минут назад
если много потребителей, и 3 фазы одинаково нагрузились (как например в электродвигателе - звезда), то напряжение между фазой и оторванным нулем будет 220в, так что возможно у Вас поднялось напряжение (ввиду неравномерности) не на 380 а около 300 В и бытовая аппаратура выдержала.
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119k
DeOrio Час назад
Типичная проблема отгорела нулевая шина в силовом трансформаторе и началась игра у кого больше всего потребителей тот последним погорит.
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36k
parallax Час назад
Теперь люди со страху начнут ставить защиту от перенапряжения. А оплачивать сгоревшую технику конечно же должна энергослужба, с доплатой за принесённые неудобства.
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6k
Pillin Alex Час назад
Маловато одного обгорания нуля, ещё нужно на этот нуль как-то пустить фазу.
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36k
parallax Pillin Alex Час назад
Фаза придёт возвраткой через потребителя. Классическое последовательное потребителей на две фазы. Если мощность в разы разная, то меньший потребитель вполне может получить напряжение под 400 вольт.
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36k
parallax Pillin Alex Час назад
На фото как раз уатройства малой мощности.
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454
sedoisever Час назад
Эх, техника пошла... Раньше поменял бы плавкий предохранитель и всё. )
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1k
Алексей sedoisever Час назад
Плавкий предохранитель тут чем поможет?
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454
sedoisever Алексей 12 минут назад
Тем, что сгорит раньше, чем устройство.
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3k
Алексей 2 часа назад
В таких случаях желательно установить на вводе в квартиру реле напряжения. Цена вопроса-1000 максимум.
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10k
Антон Семёныч Алексей 40 минут назад
Уже поздно. И вряд ли кто об этом думает. Мне 47. Один раз с таким столкнулся и больше не слышал подобного. У нас один "электрик" людям проводку заводил под стиралку, напрямую из щитка в ванную. Дом пятиэтажка, на площадке по три квартиры. На каждый стояк с 1го по 5ый шла своя фаза. Короче он подключил так, что один стояк с двухкомнатными квартирами, получил кратковременно 380 вольт. Кратковременно, потому что автомат в подвале в распределительном щите сработал. Но холодильники , видеомагнитофоны и телевизоры выдержали не у всех. И печальнее всего что электрик этот был СССРовский со стандартным тарифом "за бутылку". Жил в соседнем доме,накоплений не имел, дома шаром покати. Так и покупали и ремонтировали все за свой счет.
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596
Werewolf_LT 2 часа назад
Надо будет не поскупиться на релюху - она стоит 60-80 евро...
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12k
* 2 часа назад
Это ещё повезло, что небыло пожаров и никто не сгорел. Жесть полная конечно...
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677
Serg Dex 2 часа назад
От дохлого осла уши они получат.
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