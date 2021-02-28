2754
7
Утро первого рабочего дня на этой неделе выдалось нерадостным для жителей четырех высоток на улице Верхне-Печёрской. Около 8 утра в квартирах начались "фейерверки из лампочек и бытовой техники, сопровождающиеся черным дымком". Скачок напряжения в сети оставил людей и без лифтов, интернета и приборов учета. Чудом обошлось без пожара.
"Оригинальный салют из лампочек и взрывов бытовой техники в квартирах устроила сетевая компания ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО». В квартиры вместо напряжения 220–240 В с рядом расположенной подстанции вдруг прилетело аж 390–398 В. Причиной всего этого стали обгорания «нуля» на трансформаторной подстанции из-за плохого технического обслуживания", - написал на своей странице в Фейсбуке Михаил Швыганов.
Общий урон жильцам злополучных домов и общедомовому имуществу нанесен немалый:
- вышли из строя 14 новых пассажирских лифтов (сгорели приводы дверей, платы управления, блоки питания);
- в 426 квартирах у жителей вышла из строя практически вся бытовая техника (стиральные машины, холодильники, микроволновые печи, телевизоры, кофемолки, роутеры, видеодомофоны, лампочки) в более чем в 400 квартирах;
- вышли из строя общедомовые усилители антенн;
- погорели светодиодные светильники мест общего пользования, блоки питания приборов учета тепловой энергии, вышло из строя оборудование интернет-провайдеров, повреждена станция приема и передачи данных со счетчиков холодного и горячего водоснабжения.
- вышли из строя 14 новых пассажирских лифтов (сгорели приводы дверей, платы управления, блоки питания);
- в 426 квартирах у жителей вышла из строя практически вся бытовая техника (стиральные машины, холодильники, микроволновые печи, телевизоры, кофемолки, роутеры, видеодомофоны, лампочки) в более чем в 400 квартирах;
- вышли из строя общедомовые усилители антенн;
- погорели светодиодные светильники мест общего пользования, блоки питания приборов учета тепловой энергии, вышло из строя оборудование интернет-провайдеров, повреждена станция приема и передачи данных со счетчиков холодного и горячего водоснабжения.
×
Жители пострадавших многоэтажек уверены, что причиной ЧП стала именно безалаберность сетевой компании:
"Когда прибыла аварийная бригада на свою подстанцию, где произошла авария, то они долго не могли попасть на подстанцию. Так как все двери на 70–80 сантиметров были запорошены снегом. За всю зиму никто ни разу не появлялся из обслуживающего персонала и никто не проводил никакого технического обслуживания трансформаторов"...
"Когда прибыла аварийная бригада на свою подстанцию, где произошла авария, то они долго не могли попасть на подстанцию. Так как все двери на 70–80 сантиметров были запорошены снегом. За всю зиму никто ни разу не появлялся из обслуживающего персонала и никто не проводил никакого технического обслуживания трансформаторов"...
Как сообщают нижегородские СМИ, по факту происшествия уже начала проверку прокуратура. Местное отделение Государственной жилищной инспекции также пообещало разобраться, что случилось и как перепад напряжения сказался на работе приборов учета, лифтов и других общедомовых систем.
А депутат Госдумы Дмитрий Сватковский посоветовал жильцам, во-первых, документально зафиксировать факт перебоя подачи электроэнергии, получив соответствующую справку из управляющей компании. А во-вторых, запастись заключениями специалистов по ремонту бытовой техники или сервисных центров, которые подтвердят поломку бытовых приборов по причине скачка напряжения.
А депутат Госдумы Дмитрий Сватковский посоветовал жильцам, во-первых, документально зафиксировать факт перебоя подачи электроэнергии, получив соответствующую справку из управляющей компании. А во-вторых, запастись заключениями специалистов по ремонту бытовой техники или сервисных центров, которые подтвердят поломку бытовых приборов по причине скачка напряжения.
Как думаете, есть у жильцов реальный шанс получить компенсацию?
Источник:
Ссылки по теме:
- Джон Траволта выставил на продажу свой дом на острове
- 20 крутых дизайнерских штук, которые заставят взглянуть на обычные вещи по-новому
- Рассерженные жители Пскова заварили двери "Магнита"
- Петербургские коммунальщики повредили припаркованную машину и присыпали вмятины снегом
- 15 оригинальных предметов быта, которые придумали дизайнеры
44
Понравилось44
Новости партнёров
Загрузка...
http://docs.cntd.ru/document/1200115397http://docs.cntd.ru/document/1200115397
я в электричестве не разбираюсь, как такое возможно то если сравнивать с данным случаем?