Жители пострадавших многоэтажек уверены, что причиной ЧП стала именно безалаберность сетевой компании:

"Когда прибыла аварийная бригада на свою подстанцию, где произошла авария, то они долго не могли попасть на подстанцию. Так как все двери на 70–80 сантиметров были запорошены снегом. За всю зиму никто ни разу не появлялся из обслуживающего персонала и никто не проводил никакого технического обслуживания трансформаторов"...