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Из аварийного дома жильцы сделали музей. Теперь на плесень можно посмотреть всего за 25 рублей

Из аварийного дома жильцы сделали музей. Теперь на плесень можно посмотреть всего за 25 рублей (6 фото + 1 видео)

Автор:
01 марта 2021 12:17
Сообщество : Жить в России
Метки: аварийное жильё   ветхость   дом   музей   пермь   плесень   
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В Перми несколько старых многоквартирных домов признали аварийным и непригодным для жизни ещё в 2019 году. Но власти постоянно отодвигают расселение жильцов и снос зданий. Вот, например, сейчас просят продержаться до 2024 года.

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Метки: аварийное жильё   ветхость   дом   музей   пермь   плесень   
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