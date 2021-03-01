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В Перми несколько старых многоквартирных домов признали аварийным и непригодным для жизни ещё в 2019 году. Но власти постоянно отодвигают расселение жильцов и снос зданий. Вот, например, сейчас просят продержаться до 2024 года.
Интересно, что в январе в одном из зданий рухнули плиты перекрытий и делом занялся Следственный комитет.
Чтобы хоть немного улучшить своё жилище и, возможно, поторопить чиновников, жители придумали сделать из своего дома музей.
Чтобы хоть немного улучшить своё жилище и, возможно, поторопить чиновников, жители придумали сделать из своего дома музей.
Пермяки подошли к названию музея с фантазией – "Квота "Барак"". В честь главы Орджоникидзевского района Евгения Карабатова – это часть его фамилия наоборот.
Просмотр "экспонатов" платный – 25 рублей. Если удастся собрать необходимую сумму, то жильцы хотят купить новую входную дверь в подъезд. Забавно, но подобный музей пользуется спросом даже у иностранцев, которым, похоже, нечем заняться в очередном локдауне. Для них показы проходят онлайн.
А как вам такое жильё?
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