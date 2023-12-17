17 дизайнерских задумок, когда что-то пошло не так

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Дизайн - это мощный процесс, в котором одна деталь может облегчить или усложнить нашу жизнь. В этом посте вы увидите примеры недоработанных идей, которые были придуманы в момент отсутствия вдохновения и выполнены спустя рукава.
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8. Игральные карты со светоотражающими оборотными сторонами. Все за столом могут видеть карты, которые вы вытягиваете
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