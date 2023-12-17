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17 дизайнерских задумок, когда что-то пошло не так

17 дизайнерских задумок, когда что-то пошло не так

Автор:
17 декабря 2023 21:58
Сообщество : ФотоМир
Метки: Дизайнерские   Недоработанные   вдохновение   задумки   не так   пошло   
2620
18

Дизайн - это мощный процесс, в котором одна деталь может облегчить или усложнить нашу жизнь. В этом посте вы увидите примеры недоработанных идей, которые были придуманы в момент отсутствия вдохновения и выполнены спустя рукава.

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Метки: Дизайнерские   Недоработанные   вдохновение   задумки   не так   пошло   
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28k
Егор Час назад
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Alex 54 минуты назад
Застрял в текстурах......
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