12 крутых вещей, которые придумал настоящий гений

Талантливые люди никогда не останавливаются на достигнутом, и продолжают изобретать классные предметы, которые никого не могут оставить равнодушными. В этом посте представлены некоторые из них.
В одном из ресторанов Шанхая подают кофе с сахарной ватой. Из-за горячего пара она нагревается, и начинается сладкий дождь
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Метки: Не оставит Равнодушным вещи гений крутые придумал
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"Приближено к натуральному" с детства приучает ребенка к резиновой женщине!
чашку брать?
Или к этой липкой херне ещё и перчатки дают?
Кружка же вся ЛИПКАЯ будет от "сахарного дождя".