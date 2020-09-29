FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Фабрика идей 902 поста • 473 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Фабрика идей 
12 крутых вещей, которые придумал настоящий гений

12 крутых вещей, которые придумал настоящий гений (13 фото)

Автор:
29 сентября 2020 21:20
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Не оставит   Равнодушным   вещи   гений   крутые   придумал   
3932
13

Талантливые люди никогда не останавливаются на достигнутом, и продолжают изобретать классные предметы, которые никого не могут оставить равнодушными. В этом посте представлены некоторые из них.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фабрика идей"
Метки: Не оставит   Равнодушным   вещи   гений   крутые   придумал   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Андрей Крылов 2 часа назад
Почти всё - хрень дикая и, на самом деле, жутко неудобно. Да и вешалка... В таком виде легко ломаются отдельные элементы. заменить сложно. Аа всякие там рыбки в столе и подобное - просто редкое извращение. Представьте как это обслуживать и чистить! Наблюдая зеленеющее стекло или пластик и как рыбы срут прямо под твоей тарелкой... И когда оно неизбежно зазеленеет, будет реально то ещё болото... Все "образцы" даже обсуждать лень. Бредятина какая-то. Наверно единственное, сколько-то путное, решение - коробка для пиццы. Но и оно не уникально. Подобное давно делают многие и много для чего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
27k
winergy2012 24 минуты назад
Холодильник самый толковый.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Сталкер winergy2012 2 минуты назад
Холодильник понравился сразу. И вешалка (хотя она тут уже была на днях
).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
a.fey 2 часа назад
Стол - аквариум? Не! На фиг, на фиг! Сначала все сидят за столом, а потом, не вставая из за стола на рыбалку. Лунки бурить....

"Приближено к натуральному" с детства приучает ребенка к резиновой женщине!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
185k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
И как потом
И как потом чашку брать? Или к этой липкой херне ещё и перчатки дают? Кружка же вся ЛИПКАЯ будет от "сахарного дождя".

чашку брать?
Или к этой липкой херне ещё и перчатки дают?
Кружка же вся ЛИПКАЯ будет от "сахарного дождя".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
814
Антон Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 18 минут назад
надо спасибо сказать, что не золотой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Hairy. 3 часа назад
Фонарь на велике для визуализации актуален если рама не полная, а то знаете ли не все тут гимнасты, иной раз ногу через седло не закинуть, а тут еще плюс 20см.

Фонарь на велике для визуализации актуален если рама не полная, а то знаете ли не все тут гимнасты, иной раз ногу через седло не закинуть, а тут еще плюс 20см.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Олегbl4 Hairy. 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
О кровавом прошлом, технологичном настоящем и прекрасном будущем стоматологии О кровавом прошлом, технологичном настоящем и прекрасном будущем стоматологии Фотографии безобидных вещей и живых существ, способные напугать Фотографии безобидных вещей и живых существ, способные напугать 16 любопытных вещей со всего мира, которые мало кто видел 16 любопытных вещей со всего мира, которые мало кто видел 12 находок, определение которых заставило людей поломать голову 12 находок, определение которых заставило людей поломать голову Женщина, узнавшая об измене мужа, стала выкидывать все его вещи из окна… прямо на полицию и казаков Женщина, узнавшая об измене мужа, стала выкидывать все его вещи из окна… прямо на полицию и казаков 11 вещей, которые на самом деле гораздо большего размера, чем нам казалось 11 вещей, которые на самом деле гораздо большего размера, чем нам казалось
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

127427



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Виктор Ильичев: отъезд в США стал для него дорогой в один конец
0
224
Виктор Ильичев: отъезд в США стал для него дорогой в один конец
Донор спермы подал в суд на клинику, передавшую его биоматериал однополым парам
1
83
Донор спермы подал в суд на клинику, передавшую его биоматериал однополым парам
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Дизайнеру ВАЗ-2110 стыдно за внешний вид новых BMW
1
50
Дизайнеру ВАЗ-2110 стыдно за внешний вид новых BMW
McDonald’s запустил забавную уличную рекламу
0
19
McDonald’s запустил забавную уличную рекламу
О кровавом прошлом, технологичном настоящем и прекрасном будущем стоматологии
О кровавом прошлом, технологичном настоящем и прекрасном будущем стоматологии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Гарри Поттер и Философский парень
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#в мире#авто авария#природа#австралия#подборка#сша#яавтор
#юмор#прикол#авария#дтп#кино#россия#картинки#полезно#жизнь#азербайджан
#факты#животные#интересное#автомобили#люди#автомир#москва#разное#прикольные#армения

На что жалуетесь?

Вернуться