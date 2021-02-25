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"Да вы посмотрите, как он одет!": охранник не пустил пенсионера в ГУМ

"Да вы посмотрите, как он одет!": охранник не пустил пенсионера в ГУМ (6 фото)

Автор:
25 февраля 2021 16:33
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Москва   гум   конфликт   магазин   одежда   пенсионер   
2335
6
Очевидица этого вопиющего случая недоумевает: как так-то? С каких это пор для входа в московский торговый центр требуется дресс-код?
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Метки: Москва   гум   конфликт   магазин   одежда   пенсионер   
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21  комментарий
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534
Vladimirs Orlovskis Час назад
Это был не просто охранник. Это был охранник над всеми охранниками наиглавнейший охранник. Это же ГУМ. Понимать надо.
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5k
Иван Кузин Минуту назад
главное скачать из интернета фотку (особенно активным - можно самому сходить и сфоткать) охранника и ГУМА, а текст лепи какой вздумается. Хоть про деда, хоть про котиков.... "Новость" готова. Как там дальше? Не рефлексируйте, распространяйте.
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109
Youtube's Best Channel Полчаса назад
Дед думал, что полицаи остались в 45ом, а тут они прямо в центре столицы...
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70
Племянник Путина Полчаса назад
Путина не пустили в магазин? Ну это нормально, маски же не было
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261
Алексей Попов 44 минуты назад
А если и без маски дедуля был - днс не беднеет маски на входе давать, а "сиротский" гум - обеднеет... А охранника надо в гальюн на месяц поставить - бумагу подносить...
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24
Константин Константин 46 минут назад
эмммм. а где фото дедушки?!
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6k
Валѣнтиныч Час назад
π 3 дёж!
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−16
vova old Час назад
Как всегда всё наоборот, вместо того чтобы бороться чтобы у дедушки была достойная пенсия, молодежь борется чтобы дедушку пускали туда где он действительно ничего купить не может. те же самые девушки могли бы дедушку в ресторан пригласить, но вместо этого они себе в социальных Медиа посты пишут, т.е свои аккаунты раскручивают
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29k
семён Час назад
Афтар опять в помойке копался? Так и тебя можно обвинить, что ты проходишь по 121-ой статье.
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101
Николай Час назад
Сомневаюсь я. Если бы в ЦУМ, может быть и поверил бы. А вот в ГУМ? Вряд ли...
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158
Олег Пальчик 2 часа назад
Имя очевидицы названо тут же, но доказательств увиденного не приведено. Инсташлюху пиарят?
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41k
Митрий 2 часа назад
Где фото прикида деда? Нет? Значит, эта статья - п@здабольство. КГАМ.
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11k
Элитный тигр 2 часа назад
То есть у девушки на телефоне батарейка села, мужичка то сфотографировать? И у подружки ее тоже??? Вот неожиданность...
Вбросы не задолбались писАть?
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12k
* Элитный тигр Час назад
Нету фото и видео, сразу вопрос где фото и видео и вброс. Есть фото и видео, сразу крики "помог бы кто, сегодня лишь бы для инстаграма снять видос".
Что не делай, все плохо.
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35k
dima423 2 часа назад
Новость молния! Только что кучка либерастов не пустила дедушку на митинг навального, сказав что он не так одет! ....автор где пруфы? где видео?) че за нелепый высер... совсем хомяки обленились))
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15k
sanchesS80 2 часа назад
Синдром вахтёра. Надо же ну хоть на ком-то оторваться этому "охраннику".
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35k
dima423 sanchesS80 2 часа назад
синдром пи*дабола у автора поста) поменьше верьте в подобные бездоказательные высеры и будет вам счастье)
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Комментарий удален
−24
132
Евгений Иванов фёдор яичный 2 часа назад
спасибо за крым )))
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35k
dima423 Евгений Иванов 2 часа назад
им то за что)) Путину спасибо)
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12k
Иван фёдор яичный Час назад
за Крым хохлы ответили. Пора за Киев отвечать
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