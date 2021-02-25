"Да вы посмотрите, как он одет!": охранник не пустил пенсионера в ГУМ

"Дедушка в голубой куртке, с голубыми глазами, обычный „дедушка из соседнего подъезда“, и охранник его не пускал", - рассказывает Виктория. Она заметила, что пенсионер был без маски и подумала, что причина поведения охранника именно в этом. У девушки была с собой запасная маска, и она поделилась ею с дедушкой. Как оказалось, средство индивидуальной защиты не играло большой роли. Охранник оказался непреклонен. "И он поворачивается к нам и говорит: „Да вы посмотрите, как он одет“. Это цитата. Одет он как обычный дедушка, на пенсию много не купишь. Он немного старше моего отца по возрасту. Это было очень обидно, и я не смогла оставить это просто так".