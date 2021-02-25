"Да вы посмотрите, как он одет!": охранник не пустил пенсионера в ГУМ

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Очевидица этого вопиющего случая недоумевает: как так-то? С каких это пор для входа в московский торговый центр требуется дресс-код?
Москвичка Виктория Бессон 21 февраля договорилась с подругой пообедать в ресторане, но свободного столика не было, пришлось подождать, и потому девушки отправились погулять по расположенному неподалеку ГУМу. У входа в магазин их внимание привлек охранник, перегородивший дорогу пожилому мужчине.
"Дедушка в голубой куртке, с голубыми глазами, обычный „дедушка из соседнего подъезда“, и охранник его не пускал", - рассказывает Виктория. Она заметила, что пенсионер был без маски и подумала, что причина поведения охранника именно в этом. У девушки была с собой запасная маска, и она поделилась ею с дедушкой. Как оказалось, средство индивидуальной защиты не играло большой роли. Охранник оказался непреклонен. "И он поворачивается к нам и говорит: „Да вы посмотрите, как он одет“. Это цитата. Одет он как обычный дедушка, на пенсию много не купишь. Он немного старше моего отца по возрасту. Это было очень обидно, и я не смогла оставить это просто так".
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Девушка написала о произошедшем на своей странице в Инстаграм, а также пожаловалась в администрацию ГУМа, откуда ей пришел ответ: охранник пишет объяснительную о своем поведении. А вообще, ТЦ рад видеть всех посетителей, независимо от их возраста и одежды. Но вот рискнут ли другие пенсионеры проверить это утверждение? Ведь синдром "вахтера" истребить крайне сложно. Если вообще возможно.
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