Рассерженные жители Пскова заварили двери "Магнита"

Утром в четверг сотрудники супермаркета обнаружили, что служебный вход магазина им открыть не удастся. Жители новостройки, на первом этаже которой расположен "Магнит", выразили таким образом свое недовольство...
Сообщение о этом появилось в сообществе "Инцидент Псков" в "ВКонтакте", с пояснением: "Из-за шума и игнорирования жалоб жителей первого этажа Магниту на Никольской, д.5, инициативные граждане сегодня заварили дверь"...
Вскоре выяснилось, что "народный мститель" попал на камеры наблюдения от управляющей компании. Многодетный отец, живущий в этом самом доме, изложил свою позицию журналистам GTRKPSKOV.RU:
- В этой же комнате сигнализация работала 4 дня, а он такой специфический звук, что просто невозможно. Почему я себя так повел, чтобы они поняли, человек - не дурак.
- В этой же комнате сигнализация работала 4 дня, а он такой специфический звук, что просто невозможно. Почему я себя так повел, чтобы они поняли, человек - не дурак.
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То есть его семье не давала спать сигнализация магазина. Кроме того, мужчина утверждает, что шумит и вентилятор "Магнита" под окнами детской комнаты, из-за чего не может уснуть новорожденный малыш. Жалобы в администрацию супермаркета, по его словам, проблемы не решили.
В соцсетях поступок разгневанного папаши поддержали
Директор управляющей компании, работающей с этой многоэтажкой пообещал посодействовать, чтобы обеспечить соблюдение прав жильцов: "...может быть, обратимся в СЭС, чтобы они замерили шумы, и помогли жителям комфортно и нормально жить в данном доме".
А пока дело передано полиции, идет следствие. Предварительно: заботливому отцу грозит административная ответственность за повреждение чужого имущества.
А пока дело передано полиции, идет следствие. Предварительно: заботливому отцу грозит административная ответственность за повреждение чужого имущества.
А в Воронеже из-за нервной соседки в многоэтажке стали отключать лифт по ночам
Одна из жительниц дома обратилась в Роспотребнадзор с жалобой на слишком шумную работу подъемника. Замеры, проведенные сотрудниками ведомства, показали, что при движении лифта уровень шума в квартирах превышает гигиенический норматив для ночного времени суток...
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Самосуд не присущ правовому государству.
Его накажут и за дело.
Отжала бизнес у не того, кого надо. Убийца из местных, охотник, на последней стадии гепатита. У них это часто. По ходу с детства гепатит. Вроде говорят он ему 40000 долларов то ли дал, то ли посулил.
А сам свалил, не выдали. Но он тоже не русский.
Сдуреть можно.
Но вот отключенный ночью лифт.....
Вот тут бы я как-то был раздосадован........
Видимо, мадам живет на 1-2 этаже, лифт ей пофиг.......
Я бы взял пустое оцинкованное ведро, привязал к веревке, и таскал бы его ночью на веревке по лестнице, мимо ее квартиры...
туда-сюда....
а че, не на лифте же.......
нэхай слушае.....