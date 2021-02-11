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Рассерженные жители Пскова заварили двери "Магнита"

Рассерженные жители Пскова заварили двери "Магнита" (5 фото)

Автор:
11 февраля 2021 21:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Магнит   дом   жильцы   конфликт   магазин   новостройка   сварка   шум   
3029
5
Утром в четверг сотрудники супермаркета обнаружили, что служебный вход магазина им открыть не удастся. Жители новостройки, на первом этаже которой расположен "Магнит", выразили таким образом свое недовольство...
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Метки: Магнит   дом   жильцы   конфликт   магазин   новостройка   сварка   шум   
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30  комментариев
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45k
Albert GER 2 часа назад
Это идиотизм.
Самосуд не присущ правовому государству.
Его накажут и за дело.
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−17
blokchik 56 минут назад
У нас в прошлом году застрелили любовницу заместителя мэра с ее дочками и внучкой
Отжала бизнес у не того, кого надо. Убийца из местных, охотник, на последней стадии гепатита. У них это часто. По ходу с детства гепатит. Вроде говорят он ему 40000 долларов то ли дал, то ли посулил.
А сам свалил, не выдали. Но он тоже не русский.
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17k
babuby blokchik Полчаса назад
Он ему дал посулил .... Ничего не понятно кто он, кому ему, кто свалил. Каша из слов какая-то.
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10k
Евгений Час назад
Кто укладывал грудничка, тот отлично поймет человека.
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1k
мега гон Час назад
магазин в доме это пипец, снимал квартиру на 5 этаже, постоянно ночью грузят, вывозят, завозят, двор фурами перегораживают, плюс зимой тараканы через вентиляцию лезут... и перед закрытием и сразу после, алкошня квасит через каждые 10 метров!!!!
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74k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
За шум магазина ночью - согласен.
Сдуреть можно.
Но вот отключенный ночью лифт.....
Вот тут бы я как-то был раздосадован........
Видимо, мадам живет на 1-2 этаже, лифт ей пофиг.......
Я бы взял пустое оцинкованное ведро, привязал к веревке, и таскал бы его ночью на веревке по лестнице, мимо ее квартиры...
туда-сюда....
а че, не на лифте же.......
нэхай слушае.....
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388
Алксандр Шевченко prostoVetal22 Час назад
Хорошая чугунная ванна, хороших денег стоит. От 50000
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30k
Mamin Sibiriak Броненосец Потелкам Час назад
Кто-то ведро на голову надевает, кто-то ночью на верёвке по подъезду таскает...
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4k
prostoVetal22 Алксандр Шевченко Час назад
Ну,а тут на халяву.
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7k
Cornho Алксандр Шевченко 14 минут назад
Ну да! Это в приёмке-то металлолома?
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7k
Cornho prostoVetal22 13 минут назад
*ничья, а не "не чья"
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