Школьницу выгнали за неподобающую одежду, но папа поднял скандал

2281
6
1
17-летняя старшеклассница городской школы Кэмлупса в Британской Колумбии получила замечание от учителя и была изгнана из школы переодеваться. По мнению педагога, девочка была одета "неподобающе" и своим видом "отвлекала учителей". Но отец школьницы не дал дочь в обиду!
17-летнюю Кэрис Вильсон отправили домой из школы, поскольку учитель посчитал ее одежду "отвлекающей внимание"
17-летняя Кэрис Вильсон учится в средней школе города Кэмлупс в Британской Колумбии, Канада. Учитель выгнал ее с уроков, поскольку счел ее одежду "неприличной" и "неприемлемой для школы": по его мнению, она отвлекала окружающих от занятий. Формально Кэрис не нарушила правил: на ней была водолазка и платье до колен, тело было закрыто, и все же учитель отказался пускать девочку на уроки, и она ушла домой в слезах.
Отец Кэрис, узнав о случившемся, этого так не оставил
Кристофер Вильсон обратился с жалобой в школу, а также опубликовал в интернете видеоролик со своим обращением, который посмотрели десятки тысяч человек. "Это неприемлемо, - говорит он. - Нельзя так относиться к девушкам, нельзя запрещать им одеваться так или иначе, это абсурд. Почему учительница заявила, что одежда дочери может доставить дискомфорт ей или ее помощнику-мужчине?"
По мнению Вильсона, люди, которым становится неловко при виде такого костюма, вообще не имеют права работать учителями
"Если ты учитель, и тебе не по себе при взгляде на одежду ученика - значит, ты не на своем месте. Попробуй себя в другой профессии", - заявил Вильсон. Как позже заявила учительница, претензии к одежде были связаны с тем, что кружево на ней напоминало нижнее бельше, но эти объяснения не были приняты ни одной из сторон разгорающегося скандала.
Сегодня из-за случая с Кэрис школа оказалась в центре скандала
Местное сообщество, вкючая руководство городског оЦентра по борьбе с насилием, обратилось к школе с призывом вести разумную политику в области школьной формы. Школьники и родители провели возле школы несколько манифестаций. А старшеклассницы даже устроили флэшмоб с хэштегом #ЯсКэрин, в рамках которого одеваются похожимо образом и поднимают лозунги "Я - не только одежда" и "Мои знания важнее моего костюма".
Участницы флэшмоба публикуют свои фото в социальных сетях. Школу уже обвинили в "привычной мизогинии", и школьному руководству остается надеяться лишь на то, что скандал понемногу утихнет сам собой.
Вот это обращение Кристофера Вильсона подняло на защиту Кэрис весь город
А вы как думаете, достаточно ли скромно была одета девочка?
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Сын в начальной школе, а я не пропускаю родительские собрания. Причина на поверхности
- Детей отчислили из школы за непристойные фотографии матери
- Гульфик - деталь одежды эпохи Возрождения
- Папа притворился мамой, чтобы накормить младенца
- Американских учителей отстранили от работы за задание с выбором наказания для рабов
11
Понравилось11
Новости партнёров
Загрузка...