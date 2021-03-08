FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Истории 4600 постов • 1175 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Школьницу выгнали за неподобающую одежду, но папа поднял скандал

Школьницу выгнали за неподобающую одежду, но папа поднял скандал (6 фото + 1 видео)

Автор:
08 марта 2021 11:56
Сообщество : Истории
Метки: Британская Колумбия   Канада   история   конфликт   одежда   родители   скандал   школа   
2281
6
1
17-летняя старшеклассница городской школы Кэмлупса в Британской Колумбии получила замечание от учителя и была изгнана из школы переодеваться. По мнению педагога, девочка была одета "неподобающе" и своим видом "отвлекала учителей". Но отец школьницы не дал дочь в обиду!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Британская Колумбия   Канада   история   конфликт   одежда   родители   скандал   школа   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
15
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Всех в школьную форму опять одеть и никто выкобениваться не будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
189
parhi 7 минут назад
Ночнушка поверх водолазки в 17 лет - папа знает толк в извращениях
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Еркен 16 минут назад
На что только люди не идут ради "хайпа".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
товарищ за углом 36 минут назад
Ух, ведьма )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
Максим Час назад
НУ перепутала девочка.. надела ночнушку поверх водолазки.. Учителя просто от смеха не могли урок вести) А потом удивляются, что его дочка переспала с преподом.. 17 лет уже вполне епапельная кобылка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Ф Ив Час назад
Учителя при виде этой выпускнице, наверное, удар бы хватил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Влад Чернов 2 часа назад
надо им предложить такой вариант формы .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
tamin 2 часа назад
Ну вроде вполне приличное платье. Не вижу, что в нем вызвало такую реакцию. А знаю. Она не негритянка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Шурави 2 часа назад
В 90-е тоже разрешили ходить в чём угодно, половина девок в школах были похожи на проституток.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ALEX Шурави 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Антон Шурави 2 часа назад
Почему - похожи?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Snork Snorkoff Антон Минуту назад
Ну по своей-то дочери, зачем обо всех судить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Секретное оружие к Восьмому Марта Секретное оружие к Восьмому Марта Американских учителей отстранили от работы за задание с выбором наказания для рабов Американских учителей отстранили от работы за задание с выбором наказания для рабов 30 свадеб, которые неминуемо кончатся разводом 30 свадеб, которые неминуемо кончатся разводом "Да вы посмотрите, как он одет!": охранник не пустил пенсионера в ГУМ "Да вы посмотрите, как он одет!": охранник не пустил пенсионера в ГУМ Мама "особенного" третьеклассника разобралась с учительницей по-взрослому Мама "особенного" третьеклассника разобралась с учительницей по-взрослому Детей отчислили из школы за непристойные фотографии матери Детей отчислили из школы за непристойные фотографии матери
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

278111



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Первый пошел: участник незаконных зимних протестов получил реальный срок
0
497
Первый пошел: участник незаконных зимних протестов получил реальный срок
Сделано в России: заводы, открытые в стране за последнее время
2
579
Сделано в России: заводы, открытые в стране за последнее время
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Гифки
0
5
Гифки
Первый день Масленицы. Кого встречают и почему готовят именно блины?
5
4
Первый день Масленицы. Кого встречают и почему готовят именно блины?
Как бы выглядели персонажи компьютерных игр, если бы их создатели были бодипозитивщиками?
Как бы выглядели персонажи компьютерных игр, если бы их создатели были бодипозитивщиками?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
3
11

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#картинки#приколы#8 марта#искусство#сарказм.#настроение#актёры#подборка
#Юмор#СССР#кино#прикольные#голливуд#наука#забавно#позитив#на различный вкус#Украина
#интересно#история#комментарии#Россия#девушки#прикол#знаменитости#смешные#художник#Сирия

На что жалуетесь?

Вернуться