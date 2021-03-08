Школьницу выгнали за неподобающую одежду, но папа поднял скандал

"Если ты учитель, и тебе не по себе при взгляде на одежду ученика - значит, ты не на своем месте. Попробуй себя в другой профессии", - заявил Вильсон. Как позже заявила учительница, претензии к одежде были связаны с тем, что кружево на ней напоминало нижнее бельше, но эти объяснения не были приняты ни одной из сторон разгорающегося скандала.