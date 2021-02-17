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97-летний дед избил палкой сноху, помешавшую его утехам с проституткой

97-летний дед избил палкой сноху, помешавшую его утехам с проституткой (3 фото + 1 видео)

Автор:
17 февраля 2021 19:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: бендеры   видео   конфликт   пенсионер   побои   смешно   участковый   
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А кто бы поступил иначе, спрашивается? Если пенсионер хоть и стар по годам, но вполне еще боек и охоч до постельных радостей.

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Метки: бендеры   видео   конфликт   пенсионер   побои   смешно   участковый   
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118k
arek14 20 минут назад
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4k
Дарвин и аморальная премия 23 минуты назад
Дед в свои 97 лет плохо видит, а потому трахает все,что шевелится
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12k
KOSTELLO 24 минуты назад
Медсестра в больнице готовит к операции 80-летнего старика.
Она снимает одеяло и видит огромный член.
Девушка с уважением говорит пациенту: Дедуля, это же настоящий молот!
Старик отвечает с гордостью: Еще лет 10 назад я на него вешал ведро с водой и пробегал 100 метров, не помогая руками!
Медсестра: Ну теперь-то, наверное, это уже не получается?!
Дедуля в ответ: Нет, дочка, старый стал: колени подводят!
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12k
KOSTELLO Полчаса назад
"Знаю я не так уж молод, но еще могуч мой молот"
Дед красава, шишка работает
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475
Алксандр Шевченко Полчаса назад
Дай бог каждому в 97 такое здоровье и возможности.
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4k
Fishki_surfer Полчаса назад
Жизнь у деда прям по тосту: "Чтоб х.. стоял и деньги были!"
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382
Григорий Бабкин 37 минут назад
Она сама себе ответила: - Он герой, а я дура.
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