97-летний дед избил палкой сноху, помешавшую его утехам с проституткой

"У меня была подружка, она помешала. Я её стукнул пару раз. Принято: когда люди соединяются, никто не имеет права мешать. Всё на этом", - пояснил пенсионер. А обиженная сноха сходила в полицию и сняла побои. "Врач так смеялся, что чуть со стула не упал. Дед — герой, а я дура", - жалуется Лариса.



Участковому пришлось проводить профилактическую беседу с пожилым казановой. Пенсионер пообещал вести себя прилично, но, похоже, становиться паинькой он не собирается. Говорит, что в его роду все были любвеобильными.