97-летний дед избил палкой сноху, помешавшую его утехам с проституткой

А кто бы поступил иначе, спрашивается? Если пенсионер хоть и стар по годам, но вполне еще боек и охоч до постельных радостей.
Говорят, что с возрастом половое влечение начинает стремительно угасать, однако, видимо, далеко не у всех. Пенсионер из Бендер, несмотря на почтенный возраст, до сих пор испытывает потребность в женской ласке. Старый ловелас приглашает к себе дам, платит им за услуги и радуется жизни. Но однажды привычный сценарий оказался испорчен внезапным посещением снохи.
72-летняя женщина ухаживает за пожилым свекром. В тот день она нагрянула к нему без предупреждение и застала поразившую ее картину: в квартире дедушки находилась полуголая 45-летняя дама, которая, смутившись, оделась и быстро ушла. 97-летний Дмитрий Иванович очень рассердился такому неожиданно неприятному финалу свидания и, схватив палку, отмутузил свою сноху.
"У меня была подружка, она помешала. Я её стукнул пару раз. Принято: когда люди соединяются, никто не имеет права мешать. Всё на этом", - пояснил пенсионер. А обиженная сноха сходила в полицию и сняла побои. "Врач так смеялся, что чуть со стула не упал. Дед — герой, а я дура", - жалуется Лариса.
Участковому пришлось проводить профилактическую беседу с пожилым казановой. Пенсионер пообещал вести себя прилично, но, похоже, становиться паинькой он не собирается. Говорит, что в его роду все были любвеобильными.
Участковому пришлось проводить профилактическую беседу с пожилым казановой. Пенсионер пообещал вести себя прилично, но, похоже, становиться паинькой он не собирается. Говорит, что в его роду все были любвеобильными.
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