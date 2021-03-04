Конфликт манерного блогера и таксиста

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В Москве у таксиста произошел конфликт с блогером, известным в сети под ником Хилми Форкс . Молодой человек вызвал автомобиль по грузовому тарифу, однако когда водитель прибыл на место, выяснилось, что автомобиль не подходит блогеру по габаритам. Тиктокер не поверил словам таксиста о том, что система выдает заказы автоматически, объявил мужчину в подставе и начал требовать вернуть деньги.
В видео присутствует ненормативная лексика
Ответ блогера
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У, вас в слове п.и.дор.а.с 7 ошибок!
в наше время таких гомосеками называли