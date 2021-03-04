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Конфликт манерного блогера и таксиста

Конфликт манерного блогера и таксиста (1 фото + 2 видео)

Автор:
04 марта 2021 11:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Хилми Форкс   блогер   видео   инцидент   конфликт   такси   
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В Москве у таксиста произошел конфликт с блогером, известным в сети под ником Хилми Форкс . Молодой человек вызвал автомобиль по грузовому тарифу, однако когда водитель прибыл на место, выяснилось, что автомобиль не подходит блогеру по габаритам. Тиктокер не поверил словам таксиста о том, что система выдает заказы автоматически, объявил мужчину в подставе и начал требовать вернуть деньги.

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Метки: Москва   Хилми Форкс   блогер   видео   инцидент   конфликт   такси   
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17  комментариев
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21k
Сибиряк 45 минут назад
Надо вернуть в УК статью за тунеядство и мужеложество, гладишь таких поменьше станет.
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7k
uutb Минуту назад
Конфликт манерного блогера и таксиста(с(
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У, вас в слове п.и.дор.а.с 7 ошибок!
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294
Себастьян Перейра 6 минут назад
У педика страпон не влез в минивен.
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12k
Андрей Дядя 7 минут назад
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6k
Кружок 10 минут назад
"манерный блогер" (с)
в наше время таких гомосеками называли
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13k
Габит Калыков 13 минут назад
Он кавказец?! Натравить на него его земляков! Они не потерпят в своих рядах гомиков.
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42k
Цыц тут у меня 16 минут назад
Это существо называет себя человеком?
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6k
Lev Asriev Цыц тут у меня 9 минут назад
инстасамка мужского пола
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496
Оксид Бетона 16 минут назад
Чернозавр!
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22k
Vazari 21 минуту назад
Как причудливо все сошлось в одной персоне: урод, чурка, пассивный педераст и блоггер. Шыдевр!!!
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7k
Вася 37 минут назад
Ссылка coub.com
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2k
Egoro 38 минут назад
Фу-фу-фу
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9k
Dihydrogen Monoxide 40 минут назад
сжечь накуй это убожество
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706
Шурман 48 минут назад
У таксиста железные нервы :) я бы не выдержал :)
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30k
Alex 49 минут назад
Пид**с, к тому же тупой. Надо было еб**к набить ему
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217
bagerovo86 51 минуту назад
п и д о р манерный
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