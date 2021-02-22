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Кто был прототипом Гаечки и причем тут Индиана Джонс: интересные факты о мультсериале «Чип и Дейл»

Кто был прототипом Гаечки и причем тут Индиана Джонс: интересные факты о мультсериале «Чип и Дейл» (8 фото)

Автор:
22 февраля 2021 06:04
Метки: интересное   мультсериал   факты   
448
8
65-серийный мультсериал «Чип и Дейл спешат на помощь» входит в топ-100 лучших анимационных лент всех времен и народов. И конечно, он навсегда остался в сердцах детей 90‑х, которые со всех ног бежали к телевизору при первых же аккордах заглавной песни, исполненной группой The Jets.
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Метки: интересное   мультсериал   факты   
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705
Kunduz Час назад
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901
Kusok Полчаса назад
Fat Cat - это немного другое. Это Жирный Кот, другое значение этого словосочетания - богатый клиент, в основном для игры на бирже. Крупная инвестиционная успешная компания. Просто богач.
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1k
Natural Selection 45 минут назад
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3k
Свирепый Бамбр Natural Selection 5 минут назад
На каждый болт найдется гайка с ржавчиной (лабиринтом)
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10k
Олегbl4 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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