Кто был прототипом Гаечки и причем тут Индиана Джонс: интересные факты о мультсериале «Чип и Дейл»

А вот Гаечку в оригинале зовут Гаджет Хакренч (Gadget Hackwrench), что переводится примерно как «гаджет, отвинчивающий гайки»; усатую австралийскую мышь, известную нам как Рокфор, — Монти, или Монтерей Джек (Monterey Jack) — по названию популярного в США сорта сыра. Вжика по-настоящему зовут Зиппер (Zipper), а Толстопуза — просто Толстый кот (Fat Cat).



В остальных странах бурундукам дали другие имена: Пиф и Пуф — в Швеции, Тико и Теко — в Бразилии, Тик и Так — во Франции, а в Нидерландах и вовсе Кнаббел и Баббел. В Германии их назвали Чипом и Чапом, а вот Толстопуз в немецкой версии получил элегантное прозвище Аль Катцоне (Al Katzone) — от Аль Капоне.