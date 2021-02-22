Кто был прототипом Гаечки и причем тут Индиана Джонс: интересные факты о мультсериале «Чип и Дейл»

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65-серийный мультсериал «Чип и Дейл спешат на помощь» входит в топ-100 лучших анимационных лент всех времен и народов. И конечно, он навсегда остался в сердцах детей 90‑х, которые со всех ног бежали к телевизору при первых же аккордах заглавной песни, исполненной группой The Jets.
Милая изобретательница Гайка, которая может сконструировать хоть самолет из пластиковой бутылки, хоть арбалет из карандаша и вантуза; рассудительный Чип и безалаберный Дейл; любитель сыра Рокфор и его верный друг Вжик; злодей Толстопуз и сумасшедший ученый профессор Нимнул не забыты и сейчас. Теперь они стали героями многочисленных мемов, фан-артов и фестивалей косплея.
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Чип и Дейл начинали с эпизодов в других мультсериалах
Впервые Чип и Дейл появились на экране в мультфильме «Рядовой Плуто» в 1943 году и за последующее десятилетие стали героями еще 23 анимационных лент.
Тогда у них не было их знаменитых нарядов – куртки, шляпы и гавайской рубашки, а занимались они в основном тем, что делали пакости Дональду Даку. В мультике 1952 года под названием «Два бурундука и одна мисс» они борются за сердце прелестной бурундучихи Клариссы, а никакой Гаечки еще и в помине нет.
По первоначальному сценарию главным героем мультсериала должен был стать мышонок
По замыслу автора идеи Тэда Стоунса команду спасателей должен был возглавить мышонок по имени Кит Колби, а состояла она из хамелеона, близорукого орла, ящерицы и парочки мышей — первоначальных вариантов Рокфора и Гаечки.
Но эти персонажи не понравились продюсерам, и было решено заменить их на уже существующих героев — Чипа и Дейла. Бурундуков очеловечили, подарив им голоса и одежду, а нескольких участников команды заменили новыми.
Всех героев, кроме Чипа и Дейла, на самом деле зовут по-другому
Имена Чипа и Дейла появились благодаря фамилии знаменитого мебельного мастера XVIII века Томаса Чиппендейла, и русские переводчики не стали изменять их.
А вот Гаечку в оригинале зовут Гаджет Хакренч (Gadget Hackwrench), что переводится примерно как «гаджет, отвинчивающий гайки»; усатую австралийскую мышь, известную нам как Рокфор, — Монти, или Монтерей Джек (Monterey Jack) — по названию популярного в США сорта сыра. Вжика по-настоящему зовут Зиппер (Zipper), а Толстопуза — просто Толстый кот (Fat Cat).
В остальных странах бурундукам дали другие имена: Пиф и Пуф — в Швеции, Тико и Теко — в Бразилии, Тик и Так — во Франции, а в Нидерландах и вовсе Кнаббел и Баббел. В Германии их назвали Чипом и Чапом, а вот Толстопуз в немецкой версии получил элегантное прозвище Аль Катцоне (Al Katzone) — от Аль Капоне.
В остальных странах бурундукам дали другие имена: Пиф и Пуф — в Швеции, Тико и Теко — в Бразилии, Тик и Так — во Франции, а в Нидерландах и вовсе Кнаббел и Баббел. В Германии их назвали Чипом и Чапом, а вот Толстопуз в немецкой версии получил элегантное прозвище Аль Катцоне (Al Katzone) — от Аль Капоне.
Создатели Чипа и Дейла вдохновлялись образами известных киногероев 80‑х
До того, как парочка бурундуков получила свой собственный мультсериал, Чип и Дейл почти не носили одежды.
Но затем создатели нарядили Чипа в летную куртку и широкополую шляпу, как у легендарного героя приключенческих фильмов Индианы Джонса, а Дейла — в гавайскую рубашку детектива Магнума из одноименного телешоу 80‑х.
У Гаечки тоже есть прототип
Прототипом для Гаечки послужил образ талантливой юной изобретательницы Джордан из фильма «Настоящий гений» 1985 года.
По сюжету героиня постоянно придумывает и совершенствует разные технические приспособления, чтобы помочь своим столь же гениальным друзьям предотвратить попадание изобретенного ими мощного лазера в руки злодеев-военных.
Профессор Нимнул срисован с реального человека
И наконец, безумный ученый в белом халате и в очках с толстыми линзами, который мечтает уничтожить спасателей, а заодно и весь мир, — шарж на актера и сценариста Брюса Толкингтона,
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Метки: интересное мультсериал факты
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