FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 611 постов • 162 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Как и кому продавали оружие в дореволюционной России

Как и кому продавали оружие в дореволюционной России (25 фото)

Автор:
18 февраля 2021 11:44
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   законы   интересное   оружие   продажа   факты   царская россия   
1441
25

Сегодня много споров среди населения о том, можно ли продавать нашему человеку оружие в свободном доступе, не приведет ли это к кровавым бойням по любому поводу, а то и вовсе без оного, возымеет ли это нужный эффект и станут ли люди более вежливыми, а преступность снизится. Пока сие неизвестно, однако известно, как все это происходило в царской России, о чем мы вам и поведаем.

×

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Исторические факты   законы   интересное   оружие   продажа   факты   царская россия   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
24
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
2k
insaider 2 часа назад
Однозначно,нельзя давать лицензию на оружие лицам не служившим в армии,человек державший его в руках лишь единожды на подготовительных курсах представляет опасность для себя и общества.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
26k
Snork Snorkoff insaider 2 часа назад
Да ну конечно же, а когда к этому добавятся привитые в учебке навыки маршировать и подметать ломом плац, это сразу всё в корне меняет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 2 минуты назад
Во времена кровавого царского режима можно было свободно купить огнестрельное оружие. Значит, царские сатрапы не боялись мести народа. А вот когда пришло государство рабочих и крестьян, оружие немедленно запретили и изьяли. Наверное, коммунисты боялись, что колхозники, в бладарность за коллективизацию и работу за трудодни, начнут отстреливать партноменклатуру.
И даже сейчас, в логове дикого каптализма Америке можно свободно купить пистолет, а в духовно-скрепно-поповской России нельзя. С чего бы это?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: флуд
−4
Комментарий удален
−4
−23
阿鋒 16 минут назад
Интересно! Спасибо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
uutb 39 минут назад
Самое большое кол-во бытовых убийств совершается обыкновенным кухонным ножом, но они не запрещены. Если человек захочет убить- он может сделать это и голыми руками! Есть ли смысл запрещать короткоствол?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20
СуперБизон 52 минуты назад
в царской России оружие мог купить любой, даже крестьянин это правда,
только вот крестьянину нужно было несколько лет не есть и копить деньги на эту покупку


тем кто кричит про рабов, которым запрещено иметь оружие
дать ссылки на интренет магазины, где можно купить охотничьи стволы или сами погуглите?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Юрий 53 минуты назад
А.Чехов "Мститель"

"Приказчик магазина - подвижная, французистая фигурка с брюшком и в белом жилете - раскладывал перед ним револьверы и, почтительно улыбаясь, шаркая ножками, говорил:
- Я советовал бы вам, мсье, взять вот этот прекрасный револьвер. Система Смит и Вессон. Последнее слово огнестрельной науки. Тройного действия, с экстрактором, бьет на шестьсот шагов, центрального боя. Обращаю, мсье, ваше внимание на чистоту отделки. Самая модная система, мсье... Ежедневно продаем по десятку для разбойников, волков и любовников. Очень верный и сильный бой, бьет на большой дистанции и убивает навылет жену и любовника. Что касается самоубийц, то, мсье, я не знаю лучшей системы...
Приказчик поднимал и опускал курки, дышал на стволы, прицеливался и делал вид, что задыхается от восторга. Глядя на его восхищенное лицо, можно было подумать, что сам он охотно пустил бы себе пулю в лоб, если бы только обладал револьвером такой прекрасной системы, как Смит и Вессон.
- А какая цена? - спросил Сигаев.
- Сорок пять рублей, мсье.
- Гм!.. Для меня это дорого!
- В таком случае, мсье, я предложу вам другой системы, подешевле. Вот, не угодно ли посмотреть? Выбор у нас громадный, на разные цены... Например, этот револьвер системы Лефоше стоит только восемнадцать рублей, но... (приказчик презрительно поморщился)... но, мсье, эта система уже устарела. Ее покупают теперь только умственные пролетарии и психопатки. Застрелиться или убить жену из Лефоше считается теперь знаком дурного тона.
Хороший тон признает только Смита и Вессон."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Bhaal 55 минут назад
Свободные люди. Только свободные люди имеют право на оружие.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
385
Александр Bhaal 9 минут назад
Что вам мешает получить охотничий билет, пойти в оружейный и купить себе ружьё? Тот же Вепрь со складным прикладом и магазинной подачей, просто море огневой мощи в компактных размерах. Чем пистолет лежащий дома лучше дробовика? Но подразумевается же не это, а то что пистолет можно в кармане носить, скрытно...а тут опа, а это оказывается запрещено практически везде. Во всех "свободных" странах...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
70k
Смешная собачка. 2 часа назад
Советская власть нуждалась в рабах. Kто в нормальном сознании дает оружие рабам?..
Властям спокойнее разгонять недовольную толпу если толпа безоружная.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Дмитрий Смешная собачка. Час назад
В России на руках граждан более 6 миллионов зарегистрированных стволов. И что-то власти особо не переживают по этому поводу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
70k
Смешная собачка. Дмитрий Час назад
Эти стволы принадлежат ментам.. и всякой шелупони из бывших чиновников........
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Дмитрий Смешная собачка. 59 минут назад
Хм, странно... У брата жены в сейфе два ружья и резиноплюй. Он, наверное, засекреченный чиновник, а работягой на заводе только прикидывается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Илья Артамонов Смешная собачка. Полчаса назад
Какая плохая Советская власть... Обязательно нужно какахой мазнуть. Сейчас, небось, пулемет себе прикупил? Да?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
70k
Смешная собачка. Илья Артамонов 16 минут назад
Пулемет это оружие массового убийства.. Я не с кем воевать не собираюсь.
Я наоборот за Мир и согласие..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Kostick 2 часа назад
хороший пост. велодоги так вообще маст хэв. про маузер офицеры покупали за свои деньги. револьверы системы наган были офицерские, самовзводные, и солдатские, без оного. и несмотря на огромное количество огнестрела на руках населения, пальбы не было. странная странность. а ныне как боятся, чтобы граждане имели право на самооборону.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
harlamov Kostick 2 часа назад
Извините, но тогда мало кто мог себе его позволить. Может 5 % населения. Вот такой искусственный барьер. А сейчас почти каждый сможет купить оружие. Из них половина потенциальных пациентов психушки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Kostick harlamov 2 часа назад
ну вот не совсем соглашусь, гладкоствол был у многих крестьян.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Yasen_Perec 2 часа назад
Теперь, я законопослушный не имею права на короткоствол, зато любой бандюган может иметь хоть целый арсенал. И ему как то плевать, на доводы слабоумных экспертов, что в экстренной ситуации "ты дескать, ствол не правильно применишь/не применишь/и вообще у тебя, малохольного, его отберут".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
385
Александр Yasen_Perec 7 минут назад
Даже если завтра разрешат покупать короткоствол, ты не сможешь с ним ходить. Это совсем другая история. Он будет у тебя лежать дома. Что мешает положить дома дробовик?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Люди, на чью молодость выпало одно из самых страшных испытаний Люди, на чью молодость выпало одно из самых страшных испытаний В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете А жена не против? В России предложили спрашивать согласия родственников для получения лицензии на оружие А жена не против? В России предложили спрашивать согласия родственников для получения лицензии... 20 фактов о шоколаде, о которых вы, возможно, не догадывались 20 фактов о шоколаде, о которых вы, возможно, не догадывались 36 женщин из мировой истории, которые стали первопроходцами 36 женщин из мировой истории, которые стали первопроходцами Вооружены и очень опасны: вьючные артиллерийские подразделения Вооружены и очень опасны: вьючные артиллерийские подразделения
Millefeuille

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

580910



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Житель Иркутска на авто протаранил стаю одичавших собак, набросившихся на девочку
3
197
Житель Иркутска на авто протаранил стаю одичавших собак, набросившихся на девочку
Джина Карано высказалась о скандале вокруг неё
5
156
Джина Карано высказалась о скандале вокруг неё
﻿
Набирающие популярность в сообществах
25 "невидимых" привилегий, к которым люди просто-напросто привыкли
3
50
25 "невидимых" привилегий, к которым люди просто-напросто привыкли
Герой Советского Союза Александр Корявин
0
3
Герой Советского Союза Александр Корявин
«Это, мать ее, пробка» - актеры дубляжа в московской реальности
«Это, мать ее, пробка» - актеры дубляжа в московской реальности
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#история#люди#аварии#знаменитости#СССР#дети#картинки#прикольные
#фото#подборка#животные#природа#приколы#кино#сша#забавно#авто аварии#снег
#факты#прикол#интересное#Россия#дтп#позитив#автомобили#истории#автомир#детство

На что жалуетесь?

Вернуться