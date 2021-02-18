Как и кому продавали оружие в дореволюционной России

Сегодня много споров среди населения о том, можно ли продавать нашему человеку оружие в свободном доступе, не приведет ли это к кровавым бойням по любому поводу, а то и вовсе без оного, возымеет ли это нужный эффект и станут ли люди более вежливыми, а преступность снизится. Пока сие неизвестно, однако известно, как все это происходило в царской России, о чем мы вам и поведаем.
До 1845 года в Российской империи не было вообще никаких ограничений на покупку ручного оружия.
Существовал лишь запрет на незаконную стрельбу из огнестрельного оружия и на его ношение в некоторых случаях, но не на его хранение
Браунинг считался особым, культовым оружие, должным быть у любого уважающего себя гражданина
О контроле над оборотом огнестрельного оружия российская власть стала задумываться где-то к середине XVII века — к этому времени относятся первые упоминания предмета в правовых актах
С пистолетами ходили все подряд - врачи, почтальоны, женщины и мужчины (в основном среднего и высшего сословья) и даже извозчики возили с собой револьвер
Не было никаких проблем с провозом оружия за границу
Военные реформы Петра I внесли свою лепту в оборот оружия
Однако это нисколько не разоружило население
В 19 веке, в связи со все возрастающими волнениями, покушениями и прочими народными движениями, оружейные законы несколько почерствели
В дальнейшем закон разрешал ношение или хранение, «если оружие входит в состав обмундирования; необходимо для самообороны в случае непосредственной угрозы жизни и здоровью; обязательно в силу разрешённого обычая; для охоты и занятий спортом».
10 июня 1900 г. императором было утверждено мнение Государственного Совета «О запрещении изготовления и привоза из-за границы огнестрельного оружия образцов, употребляемых в войсках».
В 1903 году вышло распоряжение «О продаже и хранении огнестрельного оружия, а также взрывчатых веществ и об устройстве стрельбищ».
Интересно, что гладкоствольные охотничьи ружья продавались свободно, без всяких разрешений
В 1905 году Николай II утвердил положение Совета министров «О порядке хранения и продажи огнестрельного оружия»
Губернаторы в этом вопросе имели практически неограниченную власть - они, после проверки на нравственную и политическую благонадежность просителя, давали разрешение на право ношения оружия
Немного о ценах. В 1903 году корова стоила 45-60 рублей, пальто 15 рублей, сапоги 7-10 рублей. Учитель получал около 80 рублей, чиновник около 60-ти, врач около 100, фельдшер около 45-ти , дворник 18-20
Дешевые однозарядные пистолеты шли и по полтора рубля, купить оружие с рук не представляло никакой проблемы
Авторский пост
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И даже сейчас, в логове дикого каптализма Америке можно свободно купить пистолет, а в духовно-скрепно-поповской России нельзя. С чего бы это?
только вот крестьянину нужно было несколько лет не есть и копить деньги на эту покупку
тем кто кричит про рабов, которым запрещено иметь оружие
дать ссылки на интренет магазины, где можно купить охотничьи стволы или сами погуглите?
"Приказчик магазина - подвижная, французистая фигурка с брюшком и в белом жилете - раскладывал перед ним револьверы и, почтительно улыбаясь, шаркая ножками, говорил:
- Я советовал бы вам, мсье, взять вот этот прекрасный револьвер. Система Смит и Вессон. Последнее слово огнестрельной науки. Тройного действия, с экстрактором, бьет на шестьсот шагов, центрального боя. Обращаю, мсье, ваше внимание на чистоту отделки. Самая модная система, мсье... Ежедневно продаем по десятку для разбойников, волков и любовников. Очень верный и сильный бой, бьет на большой дистанции и убивает навылет жену и любовника. Что касается самоубийц, то, мсье, я не знаю лучшей системы...
Приказчик поднимал и опускал курки, дышал на стволы, прицеливался и делал вид, что задыхается от восторга. Глядя на его восхищенное лицо, можно было подумать, что сам он охотно пустил бы себе пулю в лоб, если бы только обладал револьвером такой прекрасной системы, как Смит и Вессон.
- А какая цена? - спросил Сигаев.
- Сорок пять рублей, мсье.
- Гм!.. Для меня это дорого!
- В таком случае, мсье, я предложу вам другой системы, подешевле. Вот, не угодно ли посмотреть? Выбор у нас громадный, на разные цены... Например, этот револьвер системы Лефоше стоит только восемнадцать рублей, но... (приказчик презрительно поморщился)... но, мсье, эта система уже устарела. Ее покупают теперь только умственные пролетарии и психопатки. Застрелиться или убить жену из Лефоше считается теперь знаком дурного тона.
Хороший тон признает только Смита и Вессон."
Властям спокойнее разгонять недовольную толпу если толпа безоружная.
Я наоборот за Мир и согласие..