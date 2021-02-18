Как и кому продавали оружие в дореволюционной России

Из повести Лейкина «Наши за границей» (поездка семейной пары поездом в Париж) "...— Ведь у тебя револьвер в саквояже. Зачем ему быть в саквояже? Вынь его и положи рядом на диван: все-таки будет спокойнее. — Душечка, да ведь револьвер не заряжен. — Так заряди его. Зачем же возить с собой револьвер, ежели им не пользоваться? — Так-то оно так, но вот, видишь ли, я впопыхах патроны дома забыл. Глафира Семеновна так и всплеснула руками. — Вот дурак-то! Видали дурака-то, — воскликнула она. — Да что ж ты поделаешь, если забыл! На грех мастера нет. Да ты не беспокойся, в Париже купим, — отвечал Николай Иванович..."