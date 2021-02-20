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Биоинженерия будущего: как стекло, живущее на морском дне, поможет нам освоить космос

Биоинженерия будущего: как стекло, живущее на морском дне, поможет нам освоить космос (20 фото + 1 видео)

Автор:
20 февраля 2021 09:57
Сообщество : Животные
Метки: Открытия   архитектура   биоинженерия   губки   животные   интересное   наука   факты   
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Природа всегда была, есть и будет одним из основных источников вдохновения для научных изысканий. Биоинженерия, где ученые находят все новые и новые гениальные природные материалы или структуры, весьма важная наука для нашего будущего. И одно из таких открытий, которое наверняка приблизит нас к освоению космоса, находится в морских глубинах

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Метки: Открытия   архитектура   биоинженерия   губки   животные   интересное   наука   факты   
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Алекс Юстасов 2 часа назад
"И одно из таких открытий, которое наверняка приблизит нас к освоению космоса, находится в морских глубинах"
Пока у нас могут только осваивать бюджет...
Но не будем о грустном, пост интересный, однозначно плюс.
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