Биоинженерия будущего: как стекло, живущее на морском дне, поможет нам освоить космос

Природа всегда была, есть и будет одним из основных источников вдохновения для научных изысканий. Биоинженерия, где ученые находят все новые и новые гениальные природные материалы или структуры, весьма важная наука для нашего будущего. И одно из таких открытий, которое наверняка приблизит нас к освоению космоса, находится в морских глубинах