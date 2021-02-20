Биоинженерия будущего: как стекло, живущее на морском дне, поможет нам освоить космос

Природа всегда была, есть и будет одним из основных источников вдохновения для научных изысканий. Биоинженерия, где ученые находят все новые и новые гениальные природные материалы или структуры, весьма важная наука для нашего будущего. И одно из таких открытий, которое наверняка приблизит нас к освоению космоса, находится в морских глубинах
В мире насчитывается порядка 8000 видов морских губок, однако в данном исследовании особое внимание уделяется шестилучевым губкам (Hexactinellida)
Этот тип губок также весьма многообразен, ибо насчитывает около 600 видов. Обитают они в морях на глубинах от 5 до более 6000 метров
И нас интересует одна из них - Euplectella aspergillum — вид морских губок из отряда Lyssacinosida класса стеклянных губок
Euplectella aspergillum - губка цилиндрической формы, обитающая в тропических водах. Имеет высоту 45 см.
Euplectella aspergillum - жесткая и прочная. Она имеет удивительно сложный скелет, состоящий из сложного набора волокон, известных как спикулы
Спикулы - волокна длиной 5-10 см, тонкие, как волос, образуют корону у основания сети, которая прикрепляет губку ко дну океана
Губки необычны, потому что они почти полностью сделаны из стекла
Стекловолокно, из которого состоит губка Euplectella aspergillum , удивительно прочное и гибкое
Стекло спикулы расположено концентрическими слоями, которые очень похожи на кольца деревьев.
Такая механическая конструкция позволяет спикулам больше изгибаться перед тем, как сломаться, и, следовательно, делает крепление губки более надежным
Благодаря этим слоям спикулы Euplectella aspergillum можно согнуть примерно в 2,4 раза больше, чем спикулы других губок, но без слоев в их структуре
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Спикулы можно рассматривать как источник вдохновения для новых стратегий проектирования, в которых удельная прочность конструкции может быть увеличена путем изменения ее внутреннего эластичного состава
Например, можно представить себе составные балки, внутренняя упругая неоднородность которых приводит к распределению напряжений, которое становится все более однородным по мере деформации балки.
В этих губках используется точное количество материала, необходимого для решения проблем, связанных с прочностью и стабильностью.
Архитектура стальных балок швейцарской башни Re Tower Norman Foster (180 м), возведенной в Лондоне в 2004 году, была вдохновлена структурой такой губки, каркас которой отличается большой механической жесткостью и интересной стабильностью для очень
Эти многослойные лучи в конечном итоге могут быть использованы для создания ракет, самолетов и космических сред обитания, которые будут значительно легче и, следовательно, более эффективными, чем те, которые мы используем сегодня
Цветочная корзина Венеры является стеклянной губкой Porifera
Авторский пост
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Пока у нас могут только осваивать бюджет...
Но не будем о грустном, пост интересный, однозначно плюс.