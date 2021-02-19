FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Путешествия 1894 поста • 443 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Путешествия 
35 необычных музеев со всего мира и их экспонаты

35 необычных музеев со всего мира и их экспонаты (36 фото)

Автор:
19 февраля 2021 19:56
Сообщество : Путешествия
Метки: вокруг света   интересное   музей   познавательное   путешествия   факты   экспонаты   
398
36

В пандемию огромное количество музеев, галерей и прочих учреждений культуры по всему миру закрыли свои двери, и пока неизвестно, когда они откроются снова. Но не унывайте: эта подборка музейных экспонатов утолит вашу жажду знаний!

×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: вокруг света   интересное   музей   познавательное   путешествия   факты   экспонаты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Опубликовано видео погони американского истребителя за крылатой ракетой (видео) Опубликовано видео погони американского истребителя за крылатой ракетой (видео) В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете Как выглядят тюрьмы в разных странах Как выглядят тюрьмы в разных странах Сегодня я узнал: 30 интересных фактов, о которых не расскажут в школе Сегодня я узнал: 30 интересных фактов, о которых не расскажут в школе Города, которые считаются самыми холодными в мире Города, которые считаются самыми холодными в мире 25 привычек, которые выдают туристов 25 привычек, которые выдают туристов
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

252933



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Гражданская позиция в стишках-пирожках
3
164
Гражданская позиция в стишках-пирожках
Госдума постановила обрезать сидельцам нити связи с "большой землёй"
0
209
Госдума постановила обрезать сидельцам нити связи с "большой землёй"
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Если бы известные персонажи поп-культуры заменили памятники на улицах Парижа
0
2
Если бы известные персонажи поп-культуры заменили памятники на улицах Парижа
Беговел своими руками
0
4
Беговел своими руками
Американка уличила мужа в измене по фото с отдыха (4 фото)
Американка уличила мужа в измене по фото с отдыха (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#история#Россия#люди#авто аварии#автомобили#автомир#дети#полиция
#фото#прикол#животные#дтп#картинки#Разное#позитив#собака#приколы#девушки
#факты#интересное#подборка#аварии#кино#природа#сша#фейл#шоу бизнес#забавно

На что жалуетесь?

Вернуться