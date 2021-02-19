35 необычных музеев со всего мира и их экспонаты

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В пандемию огромное количество музеев, галерей и прочих учреждений культуры по всему миру закрыли свои двери, и пока неизвестно, когда они откроются снова. Но не унывайте: эта подборка музейных экспонатов утолит вашу жажду знаний!
1. Двусторонняя скульптура "Мефистофель и Маргарита" (19 век) в музее Салара Юнга в Индии. Скульптура вырезана из цельного куска дерева. Автор неизвестен
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2. Сало, Финляндия. Закрытый из-за пандемии музей выставил экспонаты так, чтобы их было видно прохожим днем и ночью
4. Volkswagen "Жук" затерялся среди сородичей. В этом музее работает кто-то с отличным чувством юмора
11. В Словацкой национальной галерее на выставке предметов искусства XIX века стены украшают обои со "Звездными войнами"
15. Этот экспонат в музее Эшмола показывает, что происходит с произведениями искусства, когда их трогают посетители музея
20. Манекен из музея Второй мировой войны в Нормандии подозрительно похож на Брюса Уиллиса
21. В Мемориальном музее Холокоста в Детройте есть дерево, выращенное из саженца дерева Анны Франк
25. В аэропорту Афин есть музей, где выставлены артефакты, обнаруженные во время его строительства
28. В музее Генри Фонда в Детройте стоит тот самый автобус, в котором протестовала Роза Паркс
33. Кожаные римские башмаки, найденные в Тримонтиуме в Шотландии. Их носили более 1800 лет назад
Источник: — переведено специально для fishki.net
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