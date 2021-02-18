5 вещей, которые привычны нам, а вот туркам они кажутся дикими

Многие турки удивляются и восхищаются старейшей традиции русских - купание в суровые морозы в реках и озерах. Один из турков даже шутил над своей девушкой, узнав о том, что она ныряла в прорубь, что она не человек, а инопланетянин. Для них даже купание в марте - это чересчур, несмотря на то, что в это время в Турции уже +25 градусов, но это все равно слишком холодно. Поэтому наши традиционные забавы - это что-то невероятное.