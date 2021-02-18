5 вещей, которые привычны нам, а вот туркам они кажутся дикими

4320
6
Жители Турции не такие частые гости в России, в отличие от нас, которые ездят отдыхать туда регулярно. Но вот турецкие мужья русских девушек, когда ездят к ним на родину, от некоторых русских привычек в шоке.
Купание зимой в проруби
Многие турки удивляются и восхищаются старейшей традиции русских - купание в суровые морозы в реках и озерах. Один из турков даже шутил над своей девушкой, узнав о том, что она ныряла в прорубь, что она не человек, а инопланетянин. Для них даже купание в марте - это чересчур, несмотря на то, что в это время в Турции уже +25 градусов, но это все равно слишком холодно. Поэтому наши традиционные забавы - это что-то невероятное.
×
Такси
Для жителей Турции, особенно тех, кто не был также и в Европе, удивительно, что такси может быть вообще любого цвета, да еще и без явных опознавательных знаков. В Турции нет привычных нам приложений, но существует одно официальное такси, которое вызывается, с помощью кнопки, расположенной на столбах. Все машины желтого цвета и водители имеют лицензию.
Супы из куриных ног
Странно, но этот факт тоже оказался странным для турков. В России-то куриный суп уже почти приближен традиционным блюдам. Да, не щи и не борщ, но его тоже часто готовят. А вот для турков был удивителен тот факт, что этот самый суп часто варят из куриных ног. Один даже признался, что ему это кажется чем-то больше корейским или китайским и был поражен, что в России едят такое.
Машины-сугробы
Один турок, прилетевший к своей девушке в Красноярск был шокирован автомобилями, утопающими в снегу. Он никогда не видел столько снега и удивлялся, почему местные жители не беспокоятся, что их машины могут испортиться. Турок был уверен, что в холодных странах все машины хранятся в отапливаемых гаражах и даже предположить не мог, что авто может работать после таких снежных заносов.
И это они еще не видели, как пассажиры автобусы из снега выталкивают, если хотят домой доехать.
И это они еще не видели, как пассажиры автобусы из снега выталкивают, если хотят домой доехать.
Мигалки
Они с удивлением обнаруживают, что многие, у кого есть мигалки, используют их не совсем по назначению, а чтобы быстрее объехать пробки. Для нас уже, к сожалению, привычно, что бизнесмены и чиновники до сих пор ездят по городу с работающими мигалками в час-пик. С другой стороны таких пробок в Анталии, как в крупных российских мегаполисах, и не встретишь, так что гостей России удивили и они тоже.
Источник:
Ссылки по теме:
- Что запрещалось мужчинам на Руси
- Вместе до конца: 7 животных, которые выбирают одного партнера на всю жизнь
- 10 отличных решений, которых нам не хватает каждый день
- Жительница Ленинградской области отсудила у застройщика сотни тысяч рублей из-за ржавой воды
- Двое трусов и другие странные традиции Индии
10
Понравилось10
Новости партнёров
Загрузка...
ПС: в Турции куры безногие или они их курам отламывают и выкидывают?
Турецкие зверьки привыкли, что неверным можно отрезать башку просто так, для удовольствия. Если почитать учебник истории, то увидим, что зверьки резали головы армянам, грекам, арабам, сербам, болгарами еще многим народностям. Хобби у них такое, турецкое.
Да ладно пи*деть то.
Два последних года подряд отдыхали в Анталии в декабре. Температура +17 - +20. И купались там не только мы, но и купающихся турок много видел.
Я ни слова не писал о проруби. Я вообще то пишу об утверждении автора, что турки даже у себя в Турции в марте при температуре +25 не купаются.
Начни с 20-ти кг в день.
Не ипут они ослов.
Для "этих" целей используют молодых и симпатичных ишачек.
Равно, кстати, как и вопли "да вы фсио придумываете".
У меня вообще такое впечатление, что они опять с первых глав методички опять работать начали.