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5 вещей, которые привычны нам, а вот туркам они кажутся дикими

5 вещей, которые привычны нам, а вот туркам они кажутся дикими (6 фото)

Автор:
18 февраля 2021 20:00
Сообщество : Факты
Метки: Россия   Турция   интересное   правила жизни   смешное   традиции   факты   фото   
4320
6
Жители Турции не такие частые гости в России, в отличие от нас, которые ездят отдыхать туда регулярно. Но вот турецкие мужья русских девушек, когда ездят к ним на родину, от некоторых русских привычек в шоке.
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Метки: Россия   Турция   интересное   правила жизни   смешное   традиции   факты   фото   
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2k
Ermolai 4 часа назад
Мнение одного турка, приехвшего из горного аула, не надо выдовать за мнение всех.
ПС: в Турции куры безногие или они их курам отламывают и выкидывают?
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6k
JeanLuk Час назад
Из ног суп мы никогда не варили, всегда покупаем суповую курицу/петуха, да она чуть подороже обычной курицы, но гораздо вкуснее
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35k
Бабай JeanLuk 38 минут назад
Ноги выбрасываете?
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5k
Дельфин Красивый 2 часа назад
я мигалок давно не видел. пост старый
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7k
Перст Указующий Дельфин Красивый Полчаса назад
лет 10 уже как мигалки в массе своей запретили
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40
Whiskey Cola 2 часа назад
А для меня дико что после того как турки сбили Российский самолет, русские все равно валят туда отдыхать
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2k
Александр Едигаров 2 часа назад
А мне турки сами по себе кажутся дикими и чё теперь?!
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2k
Александр Едигаров Z Ramsvsegda 2 часа назад
Назови сам кто по твоему мнению хуже турков? ( кроме англосаксов конечно)
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380
Z Ramsvsegda Александр Едигаров 2 часа назад
Мньянма!
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2k
Александр Едигаров Z Ramsvsegda 2 часа назад
За них ничего не знаю
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380
Z Ramsvsegda Александр Едигаров 2 часа назад
Уроды конченные, о турках думать перестанешь!
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2k
Александр Едигаров Z Ramsvsegda Час назад
Почитаю
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Нельзя резать башки
Турецкие зверьки привыкли, что неверным можно отрезать башку просто так, для удовольствия. Если почитать учебник истории, то увидим, что зверьки резали головы армянам, грекам, арабам, сербам, болгарами еще многим народностям. Хобби у них такое, турецкое.
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15k
617
Torvard 3 часа назад
Был бы автор поста турком,я бы умилился этому тексту!а обычный копипаст,не вникая даже в текст...это минус и жаль,что нельзя поставить два....а так,такси желтые,ноги куриные и в Турции едят,мигалок меньше стало,а вот про прорубь....Лучше Андрея и я не скажу))
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
753
29k
Дмитрий 4 часа назад
Сижу и думаю, когда это куриный суп стал из ножек готовится ? Нет понятно дело забросить для бульона можно любую часть курицу. Но так-то или хребет с крыльями либо грудка.
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8k
Nero 4 часа назад
...Для них даже купание в марте - это чересчур, несмотря на то, что в это время в Турции уже +25 градусов, но это все равно слишком холодно.

Да ладно пи*деть то.
Два последних года подряд отдыхали в Анталии в декабре. Температура +17 - +20. И купались там не только мы, но и купающихся турок много видел.
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17k
Андрей Иванов Nero 3 часа назад
Может эти турки просто топились. Или состояли в секции турецких моржей
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170k
Belka_16 Nero 2 часа назад
не, ну вы сравнили +17 и прорубь, блин
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8k
Nero Belka_16 2 часа назад
Читай внимательно.
Я ни слова не писал о проруби. Я вообще то пишу об утверждении автора, что турки даже у себя в Турции в марте при температуре +25 не купаются.
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19k
BillyBonzz 4 часа назад
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25
Liberman 4 часа назад
1) дофига Армян, а потом все остальное.
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−19
14k
Александр Н. Князь Курбский 4 часа назад
Тебе бы рыбки поесть, говорят полезно для мозга.
Начни с 20-ти кг в день.
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4k
Михаил Князь Курбский 4 часа назад
ты сын шлюхи и алкаша. Убейся об стену или включи газ и спать ложись)). Придурок.
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17k
Андрей Иванов Александр Н. 3 часа назад
Так то для мозга, а для пустого горшка чем ни наполняй - не воспоследствует.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
20k
19k
Альберт Батончик с маком 4 часа назад
Ну что за глупость!...
Не ипут они ослов.
Для "этих" целей используют молодых и симпатичных ишачек.
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5k
Дельфин Красивый Альберт 2 часа назад
а зовут их Наташками
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4k
onebibis 4 часа назад
Никогда не ел супа из куриных ног. Куриный суп с лапшой люблю, но варится он из свежей курицы.
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19k
Альберт onebibis 4 часа назад
Да Вы - гурман, сударь...
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7k
Cornho onebibis 4 часа назад
А у свежей курицы ног нет?
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7k
costa 4 часа назад
Ниачом
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6k
uutb 4 часа назад
Ну, а что с них взять? Одно слово- турки!
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56k
Александр Ломовицкий 4 часа назад
учитывая что синие ведерки у депутатов отобрали лет пять назад то пост писец какой "свежий"
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1k
khvatich Александр Ломовицкий 3 часа назад
В 2020, только в Грозном наблюдал, каждые минут 10 туда-сюда носятся. Наверно, нужно. Уже и феномен такой за..... и розами засыпан. ИМХО.
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56k
Александр Ломовицкий khvatich 3 часа назад
я в Грознов с 90ых не был так что не могу ничего сказать за нынешнее время
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1k
khvatich Александр Ломовицкий 2 часа назад
За Центральный, Северо-Западный и Приволжский, с уверенностью сообщаю: Не наблюдал.
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−65
vova old 4 часа назад
ни о чём так про любую страну можно сказать , Вот соседние темы про Техас в котором вдруг выпал снег и все удивились. И вообще как-то натянуто. как-будто бы приехал величайший профессор этнограф этнограф Который всю жизнь знает во всех странах, А тут удивился супом из куриных ног. Анекдот такой был едет еврей в поезде казань-москва в плацкарте рядом много татар пришло время есть достали лошадиную ногу завернутую в простынь отрезали Сколько им надо покушали Еврей не выдержал и спрашивает А это что вкусно они ему отвечают: это наше национальное блюдо! через какое-то время еврей захотел есть достаёт куриную ножку и ест, его татары спрашивают это ваше национальное блюдо? Нет говорит еврей просто у меня на лошадь денег не хватает. так и тут самое дешёвое мясо это куриные ноги, из приличного поэтому из него и варят
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1k
satra 5 часов назад
Весь пост ради последнего пункта.
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7k
costa satra 4 часа назад
Везде шпиёны, везде засада. Товарищ будь бдителен, продолжай вести наблюдение. Сегодня он играет джаз а завтра родину продаст!
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22k
Владимир satra 4 часа назад
Фактически да, и это уже не первый раз за пару дней, вчера вон вообще убогие дороги Аляски так же вскользь назвали "лучше чем в России".
Равно, кстати, как и вопли "да вы фсио придумываете".
У меня вообще такое впечатление, что они опять с первых глав методички опять работать начали.
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