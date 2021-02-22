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История африканского тирана, объявившего себя покорителем Британской империи

История африканского тирана, объявившего себя покорителем Британской империи (14 фото)

Автор:
22 февраля 2021 04:30
Метки: Даада Уме Иди Амин   африка   страницы истории   уганда   
589
14
Большинство африканских государств по историческим меркам еще очень молоды. Значительная часть из них (сразу 17 штук) получила независимость только в 1960-м, прозванном потом «Годом Африки». Но даже за прошедшие шесть десятилетий эти страны дали политологам немало материала для анализа.
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Метки: Даада Уме Иди Амин   африка   страницы истории   уганда   
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1k
KloneR 3 часа назад
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225
Борис Колесниченко Полчаса назад
За Африку насчет бритов я спокоен, им еще не скоро, а вот Китай и Индия... эти уже дышат в затылок, бриты им ответят за все: и за опиумную войну и за колониальное прошлое...
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275
Bobik 50 минут назад
А вот и кино. Звияйте за качество.
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4k
Fishki_surfer 3 часа назад
Ну что, надо как-то учиться жить при подобных лидерах-пидерастах.
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7k
Клёст 3 часа назад
Что за неловкие экивоки в конце, засссранец?)))
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2k
Агасфер 4 часа назад
Все президенты Амины плохо кончали
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3k
Свирепый Бамбр 5 часов назад
Надо снять про него фильм! А в главное роли...

Хоть и питорас, но хоть белый... надо плавно начинать )))
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