История африканского тирана, объявившего себя покорителем Британской империи

Британские колониальные власти в свое время активно содействовали переезду в свои африканские владения людей из южноазиатских колоний, прежде всего из Индии и Пакистана. Эти мигранты, во-первых, выступали промежуточным звеном между коренным черным населением и белыми колонизаторами, а во-вторых, зачастую использовались в качестве недорогой, но относительно квалифицированной рабочей силы. Например, в Уганду в конце XIX века было завезено из Южной Азии около 32 тыс. человек для строительства железной дороги. Многие из них впоследствии перевезли на новую родину семьи и решили остаться в Африке. К моменту прихода к власти Иди Амина в Уганде насчитывалось около 80 тыс. жителей южноазиатского происхождения, которые за прошедшие десятилетия заняли прочные позиции в торговле, банковском деле, промышленном производстве. Около 1% населения страны контролировали пятую часть ее национального дохода.

За первые полтора года у власти Амин умудрился развалить и так не очень могучую угандийскую экономику. Уровень его компетенции в управлении народным хозяйством хорошо иллюстрирует требование просто напечатать больше иностранной валюты в ответ на жалобы правительства на ее недостаток. Разумеется, в экономических проблемах оказался виноват кто угодно, но только не сам Амин и его соратники. В мозгу диктатора сложилось мнение, что можно убить сразу двух зайцев: сделать козлами отпущения индусов и пакистанцев, заодно экспроприировав их собственность и убрав потенциальные «пятые колонны» внутри страны.