Довольны ли вы тем, как ваше правительство борется с пандемией?

На этот вопрос ответили пользователи из разных стран: от Германии до Бразилии, от Канады до ЮАР.
Первые случаи заболевания коронавирусом были зарегистрированы в Китае в ноябре 2019 года. Зимой 2020-го вирус добрался до Европы. Примерно год назад мы узнали такие слова, как локдаун, самоизоляция, социальная дистанция. Разные страны по-разному боролись с пандемией. Где-то бездействовали и ждали до последнего, где-то закрывали всех и закрывались ото всех, пока ещё заболевших было мало. Прошёл год, уже можно подвести кое-какие итоги. Этим занялись пользователи Reddit.
Канада
- В зимние праздники начал действовать запрет на выезд из страны. Однако половина наших политиков всё равно устроили себе карибские каникулы. Так что я не очень доволен ковидными мерами своего правительства. Моя семья строго соблюдала карантин, мы следили за температурой, за симптомами, чтобы с чистой совестью отправится в отпуск на праздники. Я был вне себя, когда все наши рождественские планы пустили коту под хвост, а наши политики тем временем новые правила соблюдать отказались. Когда же они вернулись домой из заграничного отпуска, карантин ужесточили пуще прежнего.
- Канадское правительство продолжает вводить полумеры, а реальные ограничения (например, запрет на выезд) вводятся слишком поздно. А ещё всю ответственность переложили на провинции, и ничего кроме беспорядка это не создало.
- Канадское правительство продолжает вводить полумеры, а реальные ограничения (например, запрет на выезд) вводятся слишком поздно. А ещё всю ответственность переложили на провинции, и ничего кроме беспорядка это не создало.
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Тайвань
- Я тайванец. На нашем маленьком острове живёт 23 млн человек. От Китая мы всего в 200 км. Вирус ударил год назад накануне китайского Нового года, когда буквально миллионы китайцев и тайваньцев летали туда-сюда. По всем прогнозам у нас должна была случиться настоящая катастрофа. Но мы оказались готовы к пандемии, и люди отнеслись к вирусу со всей серьёзностью. У нас даже вице-президент эпидемиолог!
Со времён Эболы у нас проводились учения и разрабатывался план действий на случай пандемии. Благодаря этому у нас не было полноценного локдауна, и школы ни разу не закрывались. Так что всё возможно, надо только быть готовым ко всему.
Со времён Эболы у нас проводились учения и разрабатывался план действий на случай пандемии. Благодаря этому у нас не было полноценного локдауна, и школы ни разу не закрывались. Так что всё возможно, надо только быть готовым ко всему.
Сейшельские острова
- Я очень доволен действиями своего правительства в период пандемии. За год у нас от коронавируса скончалось 5 человек, а на данный момент 171 активный случай заражения. Из 100 тыс. человек, проживающих на Сейшелах, 37 тыс. уже привиты. И не забывайте, что мы живём на острове, так что нам легче бороться с пандемией, чем другим.
Германия
- В Германии: 50/50.
Смотря на другие страны, могу сказать, что у нас могло бы быть гораздо хуже. Конечно, я и не надеюсь, что у нас всё будет идеально, но кое-что можно было бы сделать лучше. Например, далеко не все владельцы бизнеса смогли получить пособия. Почему "Макдональдсы" не закрывались и получили пособия, а небольшие ресторанчики закрылись, потому что не соответствуют требованиям для получения денежных выплат.
- По-моему, были допущены следующие ошибки:
1) Летом надо было модернизировать больницы и подготовить школы и компании для работы на удалёнке. Это не было сделано;
2) Второй весенний локдаун ввели слишком поздно из-за политических игр между федеральным и региональным правительством. Из-за этого количество заболевших в 10 раз больше, чем могло бы быть;
3) Программа по закупке вакцин на первое полугодие 2021 года провалилась, особенно если сравнивать с Израилем, Соединённым королевством и США;
4) Ковидные ограничения непоследовательны, различаются в разных регионах, постоянно меняются и плохо соблюдаются;
Но я согласен, что всё могло быть гораздо хуже.
Смотря на другие страны, могу сказать, что у нас могло бы быть гораздо хуже. Конечно, я и не надеюсь, что у нас всё будет идеально, но кое-что можно было бы сделать лучше. Например, далеко не все владельцы бизнеса смогли получить пособия. Почему "Макдональдсы" не закрывались и получили пособия, а небольшие ресторанчики закрылись, потому что не соответствуют требованиям для получения денежных выплат.
- По-моему, были допущены следующие ошибки:
1) Летом надо было модернизировать больницы и подготовить школы и компании для работы на удалёнке. Это не было сделано;
2) Второй весенний локдаун ввели слишком поздно из-за политических игр между федеральным и региональным правительством. Из-за этого количество заболевших в 10 раз больше, чем могло бы быть;
3) Программа по закупке вакцин на первое полугодие 2021 года провалилась, особенно если сравнивать с Израилем, Соединённым королевством и США;
4) Ковидные ограничения непоследовательны, различаются в разных регионах, постоянно меняются и плохо соблюдаются;
Но я согласен, что всё могло быть гораздо хуже.
Бразилия
- Мы могли бы сжечь своего президента. И то лучше было бы, чем сейчас.
- Болсонаро [примечание: Жаир Болсонаро - президент Бразилии с 2019 года] - опасный безумец.
- Зачем же вы за него голосовали?
- Другая партия сильно испортила свой имидж перед выборами. Она оказалась тёмной лошадкой коррупции. Все партии замешаны в коррупционных схемах, но та партия всех переплюнула. Пришлось выбирать между партией, славящейся воровством, и консерватором, который пообещал положить конец коррупции и восстановить экономику (напоминает мне одного оранжевого американца). В Бразилии народ консервативен, поэтому Болсонаро выбрали. Но меня больше удивляет то, что ему до сих пор не вынесли импичмент.
- Болсонаро [примечание: Жаир Болсонаро - президент Бразилии с 2019 года] - опасный безумец.
- Зачем же вы за него голосовали?
- Другая партия сильно испортила свой имидж перед выборами. Она оказалась тёмной лошадкой коррупции. Все партии замешаны в коррупционных схемах, но та партия всех переплюнула. Пришлось выбирать между партией, славящейся воровством, и консерватором, который пообещал положить конец коррупции и восстановить экономику (напоминает мне одного оранжевого американца). В Бразилии народ консервативен, поэтому Болсонаро выбрали. Но меня больше удивляет то, что ему до сих пор не вынесли импичмент.
Чехия
- Я из Чехии. У нас полный пи...ец. Правила постоянно меняются. Логика, по которой они меняют правила, мне непонятна. Сейчас у нас что-то вроде полулокдауна с набором никому не понятных правил. Эпидемия в самом разгаре, экономика разрушена, правительство потеряло доверие населения, вакцинацию задерживают. С прошлого года у нас сменилось два министра здравоохранения. Третий до сих пор на посту только потому, что премьер-министр не может найти желающих.
Прошлым летом надо было готовиться к осени и зиме. Надо было составить план действий и следовать ему. Надо было подготовить план вакцинации. Такое ощущение, что появление вакцины застало наше правительство врасплох. Первыми вакцины должны были получить люди от 80 и старше. Запись на вакцинацию проходила онлайн. Дети записывали своих родителей, всё нормально. Но в первые же 15 минут работы системы на вакцинацию записался 20-летний студент. Он не планировал привиться быстрее всех, просто показал проблему.
Прошлым летом надо было готовиться к осени и зиме. Надо было составить план действий и следовать ему. Надо было подготовить план вакцинации. Такое ощущение, что появление вакцины застало наше правительство врасплох. Первыми вакцины должны были получить люди от 80 и старше. Запись на вакцинацию проходила онлайн. Дети записывали своих родителей, всё нормально. Но в первые же 15 минут работы системы на вакцинацию записался 20-летний студент. Он не планировал привиться быстрее всех, просто показал проблему.
Израиль
- Локдаун > всё открывается > нелегальные сборища на свадьбах > локдаун > всё открывается > локдаун.
И так снова и снова. Кажется, мы уже на четвёртом круге.
И так снова и снова. Кажется, мы уже на четвёртом круге.
ЮАР
- В ЮАР многие недовольны действиями правительства. У нас запретили сигареты и алкоголь. Пляжи закрыты. Карантин и социальную дистанцию никто не соблюдает. Локдаун - одно название. В стране, где компьютер и нормальный интернет - роскошь, дистанционное образование просто невозможно.
- Запрет сигарет - полный идиотизм. Они не знают, каково это жить с курильщиком, у которого без сигарет начинается ломка. Запрет алкоголя - ещё более тупая идея.
- А зачем вообще запрещать алкоголь?
- Чтобы разгрузить больницы. Алкоголизм среди бедных слоёв населения в ЮАР - большая проблема. С момента запрета в больницы стало поступать меньше жертв пьяных драк и дорожных происшествий. В свободной продаже достать алкоголь не получится, а на чёрном рынке он стоит столько, что беднякам точно не по карману. Запрещать сигареты не было необходимости. Они давно хотели это провернуть и использовали ковид как предлог. Теперь сигареты можно купить только на чёрном рынке. Эти сигареты продаёт компания сына человека, который ввёл запрет на легальную продажу табака. Уверен, что в правительстве уже заработали на этом запрете миллионы.
- Запрет сигарет - полный идиотизм. Они не знают, каково это жить с курильщиком, у которого без сигарет начинается ломка. Запрет алкоголя - ещё более тупая идея.
- А зачем вообще запрещать алкоголь?
- Чтобы разгрузить больницы. Алкоголизм среди бедных слоёв населения в ЮАР - большая проблема. С момента запрета в больницы стало поступать меньше жертв пьяных драк и дорожных происшествий. В свободной продаже достать алкоголь не получится, а на чёрном рынке он стоит столько, что беднякам точно не по карману. Запрещать сигареты не было необходимости. Они давно хотели это провернуть и использовали ковид как предлог. Теперь сигареты можно купить только на чёрном рынке. Эти сигареты продаёт компания сына человека, который ввёл запрет на легальную продажу табака. Уверен, что в правительстве уже заработали на этом запрете миллионы.
Мексика
- Живу в Мексике. Авиасообщение с другими странами не прекращалось. Наш президент Андрес Мануэль говорит, что у нас всё хорошо, коронавирус его не заботит. Мексика на третьем месте по заболеваемости в регионе, вирус унёс жизни уже 200 000 мексиканцев.
- Мануэль сказал, что скоро всё закончится, и через неделю заболел коронавирусом.
- Мануэль сказал, что скоро всё закончится, и через неделю заболел коронавирусом.
Антигуа и Барбуда
- Я живу на острове Антигуа в Карибском море. Почти 300 квадратных километров "рая", который живёт за счёт туризма.
Когда пандемия начала набирать обороты, а у нас пока не было ни одного случая, надо было закрывать границы. Но правительство не стало этого делать, однако ввело 24-чассовой комендатский час, что лично мне показалось абсурдным. Через несколько дней или недель у нас появился первый заболевший. Поговаривали, что вирус к нам принёс какой-то министр.
На острове живёт 80-90 тыс. человек. Сейчас у нас новый пик заболеваемости - 80 случаев и 7 смертей. Но границы до сих пор открыты. И комендантский час у нас теперь с 20:00 до 5:00. Я уверен, что мы могли бы избежать смертей.
Когда пандемия начала набирать обороты, а у нас пока не было ни одного случая, надо было закрывать границы. Но правительство не стало этого делать, однако ввело 24-чассовой комендатский час, что лично мне показалось абсурдным. Через несколько дней или недель у нас появился первый заболевший. Поговаривали, что вирус к нам принёс какой-то министр.
На острове живёт 80-90 тыс. человек. Сейчас у нас новый пик заболеваемости - 80 случаев и 7 смертей. Но границы до сих пор открыты. И комендантский час у нас теперь с 20:00 до 5:00. Я уверен, что мы могли бы избежать смертей.
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