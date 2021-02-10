Довольны ли вы тем, как ваше правительство борется с пандемией?

- В Германии: 50/50.

Смотря на другие страны, могу сказать, что у нас могло бы быть гораздо хуже. Конечно, я и не надеюсь, что у нас всё будет идеально, но кое-что можно было бы сделать лучше. Например, далеко не все владельцы бизнеса смогли получить пособия. Почему "Макдональдсы" не закрывались и получили пособия, а небольшие ресторанчики закрылись, потому что не соответствуют требованиям для получения денежных выплат.



- По-моему, были допущены следующие ошибки:

1) Летом надо было модернизировать больницы и подготовить школы и компании для работы на удалёнке. Это не было сделано;

2) Второй весенний локдаун ввели слишком поздно из-за политических игр между федеральным и региональным правительством. Из-за этого количество заболевших в 10 раз больше, чем могло бы быть;

3) Программа по закупке вакцин на первое полугодие 2021 года провалилась, особенно если сравнивать с Израилем, Соединённым королевством и США;

4) Ковидные ограничения непоследовательны, различаются в разных регионах, постоянно меняются и плохо соблюдаются;

Но я согласен, что всё могло быть гораздо хуже.