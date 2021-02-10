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Довольны ли вы тем, как ваше правительство борется с пандемией?

Довольны ли вы тем, как ваше правительство борется с пандемией? (13 фото)

Автор:
10 февраля 2021 22:40
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Reddit   Вакцина   африка   европа   ковид   коронавирус   локдаун   меры   
927
13
На этот вопрос ответили пользователи из разных стран: от Германии до Бразилии, от Канады до ЮАР.
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Метки: Reddit   Вакцина   африка   европа   ковид   коронавирус   локдаун   меры   
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СТИЧ 2 часа назад
Правительство борется с пандемией? не замечал....
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