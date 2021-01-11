Ньирагонго — один из самых смертоносных вулканов Африки

Лава Ньирагонго особенная — она содержит мало силикатов, что делает её очень жидкой, а следовательно — "текучей". Скорость лавы во время даже незначительных извержений достигает более 100 км/ч.

Лавовое озеро Ньирагонго временами было самым объемным из известных лавовых озер в новейшей истории. Глубина лавового озера значительно различается. Максимальная высота лавового озера была зафиксирована на отметке около 3250 м (январь 1977 года). А после извержения в январе 2002 года лавовое озеро было зарегистрировано на глубине около 2600 метров, то есть на 900 метров от верхней точки вулкана. С тех пор уровень постепенно повышался.