Ньирагонго — один из самых смертоносных вулканов Африки

Находится он в центральной части континента, в Демократической Республике Конго.
За последние 150 лет зафиксировано 34 извержения. Примечательно, что некоторые извержения длились годами.
Высота Ньирагонго составляет 3,47 км. Кратер Ньирагонго достигает 250 метров в глубину и почти 2 км в диаметре. По сути в горе находится настоящее лавовое озеро.
Лава Ньирагонго особенная — она содержит мало силикатов, что делает её очень жидкой, а следовательно — "текучей". Скорость лавы во время даже незначительных извержений достигает более 100 км/ч.
Лавовое озеро Ньирагонго временами было самым объемным из известных лавовых озер в новейшей истории. Глубина лавового озера значительно различается. Максимальная высота лавового озера была зафиксирована на отметке около 3250 м (январь 1977 года). А после извержения в январе 2002 года лавовое озеро было зарегистрировано на глубине около 2600 метров, то есть на 900 метров от верхней точки вулкана. С тех пор уровень постепенно повышался.
Одно из самых сильных извержений Ньирагонго случилось в 1977 году. В том году от лавы погибли жители нескольких деревень, расположенных неподалёку.
Ньирагонго включён в топ 16 вулканов, представляющих реальную опасность для людей. Вулканологи пристально наблюдают за его активностью.
На Ньирагонго и находящимся рядом вулкане Ньямлагира приходится 2/5 всех наблюдаемых извержений в Африке.
Источник:
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