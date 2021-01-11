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Ньирагонго — один из самых смертоносных вулканов Африки

Ньирагонго — один из самых смертоносных вулканов Африки (4 фото)

Автор:
11 января 2021 13:11
Сообщество : ФотоМир
Метки: nyiragongo   Африканские вулканы   Вулканы ДРК   Демократическая Республика Конго   африка   вулканы   
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Находится он в центральной части континента, в Демократической Республике Конго.

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Метки: nyiragongo   Африканские вулканы   Вулканы ДРК   Демократическая Республика Конго   африка   вулканы   
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