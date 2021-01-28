Чадская гельта Аршей

С арабского языка слово "гельта" переводится как "лужа".
Гельта представляет собой сезонный водосток. Аршей — это огромный сезонный водоём-оазис, расположенный в северо-восточной части Чада. Аршей является одной из самых известных гельт.
В центральной части русла, при прохождении через ущелье, на реке расположен постоянный водоём — гельта Аршей.
Это одна из самых больших гельт не только Сахары, но и всей планеты. В этой гельте водятся нильские крокодилы. Археологи находят скелеты крокодилов по всей Сахаре. Считается, что раньше крокодилы водились на территории всей северной Африки. В настоящее время их можно встретить лишь в долине Нила и подобных редких гельтах.
Эту гельту активно используют скотоводы.
Гельту Аршей окружает пустыня со всех сторон.
В настоящее время недалеко от гельты построен отель, который так и называется - гельта Аршей.
Особенностью гельты Аршей является то, что её почти со всех сторон окружают скалы, защищая большую часть дня от прямых солнечных лучшей и ветров.
Хотели бы здесь побывать?
Источник:
- Крупнейшая больница Южного полушария Земли
- Гигантская слониха чуть не затоптала автомобиль в Кении
- Стремительный бросок гиены в попытке добыть трубкозуба попал на видео
- Ньирагонго — один из самых смертоносных вулканов Африки
- Пустыня Сахара покрылась льдом, а в Саудовской Аравии выпал снег
Понравилось26