Чадская гельта Аршей

Это одна из самых больших гельт не только Сахары, но и всей планеты. В этой гельте водятся нильские крокодилы. Археологи находят скелеты крокодилов по всей Сахаре. Считается, что раньше крокодилы водились на территории всей северной Африки. В настоящее время их можно встретить лишь в долине Нила и подобных редких гельтах.