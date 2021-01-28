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Чадская гельта Аршей

Чадская гельта Аршей (8 фото)

Автор:
28 января 2021 12:45
Сообщество : ФотоМир
Метки: Аршей   Сахара   Чад   африка   гельта Аршей   гельты   
654
8

С арабского языка слово "гельта" переводится как "лужа".

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Метки: Аршей   Сахара   Чад   африка   гельта Аршей   гельты   
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