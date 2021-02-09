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Тайны львиных переворотов: звериные разборки в кино и в жизни

Тайны львиных переворотов: звериные разборки в кино и в жизни (6 фото)

Автор:
09 февраля 2021 01:25
Сообщество : Животные
Метки: африка   король лев   природа   теория   факты   череп   шрам   
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Один тиктокер разглядел в "Короле льве" необычную деталь и выдвинул теорию: Шрам не только убил Муфасу, но и поглумился над его телом. Насколько такое возможно в реальном прайде и как там происходит захват власти?
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Метки: африка   король лев   природа   теория   факты   череп   шрам   
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