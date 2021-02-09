Тайны львиных переворотов: звериные разборки в кино и в жизни

Один тиктокер разглядел в "Короле льве" необычную деталь и выдвинул теорию: Шрам не только убил Муфасу, но и поглумился над его телом. Насколько такое возможно в реальном прайде и как там происходит захват власти?
Пользователь Тиктока под ником @classyking0 пересматривал "Короля льва" и сделал открытие. Его как взрослого человека, в n-ый раз пересматривающего любимый мультфильм, заинтересовал вопрос, который мог заинтересовать только взрослого человека, в n-ый раз пересматривающего любимый мультик: что стало с телом Муфасы после его смерти?
Сначала тиктокер предположил, что его съели гиены. Логично, потому что гиены вроде как падальщики. Но гугл говорит, что гиены 95% пищи добывают на охоте и питаются падалью только в крайних случаях. А ещё интернет подсказал поклоннику мультика про шекспировские разборки в саванне, что львы иногда убивают и едят своих сородичей в качестве демонстрации силы. Так он пришёл выводу, что Муфасу съел Шрам. Тем более в одной из сцен лев-братоубийца играет черепом, напоминающем череп льва. Слева - львиный череп.
×
Однако не так уж тот череп и похож на череп в лапах Шрама. Скорее всего, он держит череп бабуина (на фото слева). Но давайте не забывать, что "Король лев" всё же мультфильм, и художники могли нарисовать просто абстрактный череп.
В связи с этим "открытием" предлагаю узнать, убивают ли и едят львы друг друга?
В связи с этим "открытием" предлагаю узнать, убивают ли и едят львы друг друга?
Есть одно распространённое заблуждение, что львы поедают своих собственных львят из-за нехватки пищи. Это частично правда. Самцы действительно убивают львят, но не едят их. Это называется инфантицид.
Как только юный лев достигает половой зрелости, отец выгоняет его из прайда - соперники ему не нужны. Изгнанные юноши поодиночке скитаются в поисках пищи, не заходя за границы прайдов. Кто-то так всю жизнь и живёт холостяцкой жизнью, а кто-то находит себе друга и вместе с ним захватывает прайд. Вместе они выгоняют или убивают проигравших "хозяев" прайда (причём это могут быть их отцы), а потом убивают их львят. Тех львят, у которых ещё в буквальном смысле молоко на губах не обсохло. Дело в том, что кормящие львицы не могут спариваться и не смогут забеременеть от нового "короля". А львы ждать не привыкли. Один лев царствует в прайде 2-3 года, потом обычно приходит лев сильнее и моложе, и власть в прайде меняется.
Так что по львиным законам "Король лев" должен был бы быть ещё более жёстким.
Как только юный лев достигает половой зрелости, отец выгоняет его из прайда - соперники ему не нужны. Изгнанные юноши поодиночке скитаются в поисках пищи, не заходя за границы прайдов. Кто-то так всю жизнь и живёт холостяцкой жизнью, а кто-то находит себе друга и вместе с ним захватывает прайд. Вместе они выгоняют или убивают проигравших "хозяев" прайда (причём это могут быть их отцы), а потом убивают их львят. Тех львят, у которых ещё в буквальном смысле молоко на губах не обсохло. Дело в том, что кормящие львицы не могут спариваться и не смогут забеременеть от нового "короля". А львы ждать не привыкли. Один лев царствует в прайде 2-3 года, потом обычно приходит лев сильнее и моложе, и власть в прайде меняется.
Так что по львиным законам "Король лев" должен был бы быть ещё более жёстким.
Известно, что с 2006 по 2012 год в южноафриканском национальном парке Крюгера властвовала коалиция из шести львов. Их, как и других юных львов, когда-то выгнали из прайда. Пять братьев из одного прайда повстречали шестого льва, самого могучего из них, ставшего их лидером. Молодые и сильные львы сумели захватить все прайды на территории в 700 квадратных километров. Они с нехарактерной для львов жестокостью расправлялись с "хозяевами" прайдов, уничтожали их львят, убивали отказывавшихся подчиниться львиц. Вот тогда и были зафиксированы случаи львиного каннибализма, тоже нехарактерного для львов. Коалиция Мапого, как прозвали шестёрку учёные, захватила восемь прайдов и за первый год своего царствования убила больше 100 львов.
Потом два брата, один из которых часто конфликтовал с Макулу, главой коалиции, отделились. Они взяли под контроль кусок обширного львиного царства Мапого. Этих двух львов прозвали Мистер Ти и Курчавый хвост. До 2010 года они правили своей областью, отбивая нападки других львов. Но в 2010-м четыре льва из другой коалиции выловили Курчавого хвоста и напали на него. Мистер Ти поздно подоспел на помощь, один он не мог успешно противостоять дерзкой четвёрке из соседнего прайда и вынужден был ретироваться. Операторы, наблюдавшие за жизнью коалиции, засняли этот трагический момент. Мистер Ти видел, как вражеская банда ела ещё живого Хвоста. Ещё один пример львиного каннибализма в целях устрашения соперника.
Мистер Ти воссоединился со своими братьями. В 2012-м львы из другой коалиции убили Ти. К тому времени из шестёрки Мапого осталось только два льва, под натиском молодых соперников они бежали со своих владений и снова вернуться к холостяцкой жизни.
Потом два брата, один из которых часто конфликтовал с Макулу, главой коалиции, отделились. Они взяли под контроль кусок обширного львиного царства Мапого. Этих двух львов прозвали Мистер Ти и Курчавый хвост. До 2010 года они правили своей областью, отбивая нападки других львов. Но в 2010-м четыре льва из другой коалиции выловили Курчавого хвоста и напали на него. Мистер Ти поздно подоспел на помощь, один он не мог успешно противостоять дерзкой четвёрке из соседнего прайда и вынужден был ретироваться. Операторы, наблюдавшие за жизнью коалиции, засняли этот трагический момент. Мистер Ти видел, как вражеская банда ела ещё живого Хвоста. Ещё один пример львиного каннибализма в целях устрашения соперника.
Мистер Ти воссоединился со своими братьями. В 2012-м львы из другой коалиции убили Ти. К тому времени из шестёрки Мапого осталось только два льва, под натиском молодых соперников они бежали со своих владений и снова вернуться к холостяцкой жизни.
Что касается гиен, то у них всё не как у львов. Правит ими самка, а не самец. Именно самка решает, кого допустить до спаривания, а кому отказать. Причём самцы должны заслужить расположение "королевы", выслуживаясь перед ней и взбираясь по карьерной лестнице в стае. Вспомните, что в "Короле льве" в троице гиен самая умная именно самка. Кстати, гиены не гермафродиты, как раньше считалось. У самок просто половые органы необычной формы.
Так вот гиены, во всяком случае пятнистые гиены (в мультике они как раз пятнистые), умелые охотники. Поэтому львы их ненавидят и при любом удобном случае убивают (но не едят). Гиены просто-напросто отнимают у львов добычу. Пятнистые гиены действительно 90-95% добычи добывают на охоте, но и мёртвого льва не побрезгуют съесть. Причём съедают жертву они вместе с костями, желудок гиен способен переварить всё, что в него попадёт.
Так вот гиены, во всяком случае пятнистые гиены (в мультике они как раз пятнистые), умелые охотники. Поэтому львы их ненавидят и при любом удобном случае убивают (но не едят). Гиены просто-напросто отнимают у львов добычу. Пятнистые гиены действительно 90-95% добычи добывают на охоте, но и мёртвого льва не побрезгуют съесть. Причём съедают жертву они вместе с костями, желудок гиен способен переварить всё, что в него попадёт.
Источник:
Ссылки по теме:
- Что произойдет, если на планете растает весь лед
- 7 самых древних деревьев в мире
- Факты о леммингах - необъяснимая трагедия
- 5 животных со странными и жуткими пищевыми привычками
- Чернота-то какая: 25 черных-черных растений в черном-черном лесу
28
Понравилось28
Новости партнёров
Загрузка...