Тайны львиных переворотов: звериные разборки в кино и в жизни

Известно, что с 2006 по 2012 год в южноафриканском национальном парке Крюгера властвовала коалиция из шести львов. Их, как и других юных львов, когда-то выгнали из прайда. Пять братьев из одного прайда повстречали шестого льва, самого могучего из них, ставшего их лидером. Молодые и сильные львы сумели захватить все прайды на территории в 700 квадратных километров. Они с нехарактерной для львов жестокостью расправлялись с "хозяевами" прайдов, уничтожали их львят, убивали отказывавшихся подчиниться львиц. Вот тогда и были зафиксированы случаи львиного каннибализма, тоже нехарактерного для львов. Коалиция Мапого, как прозвали шестёрку учёные, захватила восемь прайдов и за первый год своего царствования убила больше 100 львов.

Потом два брата, один из которых часто конфликтовал с Макулу, главой коалиции, отделились. Они взяли под контроль кусок обширного львиного царства Мапого. Этих двух львов прозвали Мистер Ти и Курчавый хвост. До 2010 года они правили своей областью, отбивая нападки других львов. Но в 2010-м четыре льва из другой коалиции выловили Курчавого хвоста и напали на него. Мистер Ти поздно подоспел на помощь, один он не мог успешно противостоять дерзкой четвёрке из соседнего прайда и вынужден был ретироваться. Операторы, наблюдавшие за жизнью коалиции, засняли этот трагический момент. Мистер Ти видел, как вражеская банда ела ещё живого Хвоста. Ещё один пример львиного каннибализма в целях устрашения соперника.

Мистер Ти воссоединился со своими братьями. В 2012-м львы из другой коалиции убили Ти. К тому времени из шестёрки Мапого осталось только два льва, под натиском молодых соперников они бежали со своих владений и снова вернуться к холостяцкой жизни.