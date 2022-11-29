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«Не думаю, что ковид нам сейчас выгоден»:&nbsp; главврач московской больницы имени Жадкевича Александр Мясников прояснил, почему коронавирус сейчас не страшен для России

«Не думаю, что ковид нам сейчас выгоден»: главврач московской больницы имени Жадкевича Александр Мясников прояснил, почему коронавирус сейчас не страшен для России

Автор:
29 ноября 2022 17:51
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: COVID-19   Александр Мясников   Китай   беспорядки   карантин   коронавирус   локдаун   пандемия   протесты   самоизоляция   
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Заодно он рассказал о ситуации в Китае. По его словам, «там решают какие-то другие проблемы», не связанные с ковидом.

В Китае непростая обстановка. В ряде регионов снова вводится карантин, людям выдают QR-коды и не выпускают за пределы района.

Заодно строят новые карантинные зоны:

Из-за этого вспыхивают локальные беспорядки и люди активно протестуют. Иногда чересчур активно.

За комментарием по поводу коронавируса обратились к Александру Мясникову - телеведущему и главврачу больницы имени Жадкевича:

«Китай решает какие-то другие проблемы, а не санитарно-эпидемиологические. Собственно говоря, как и весь мир решал свои проблемы под флагом ковида, <…>, у нас свои проблемы, и не думаю, что ковид нам сейчас выгоден».

Было бы неплохо, чтобы прогноз сбылся и никаких пандемий, самоизоляций и прочих ограничений в России больше не было.

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Метки: COVID-19   Александр Мясников   Китай   беспорядки   карантин   коронавирус   локдаун   пандемия   протесты   самоизоляция   
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5  комментариев
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Игорь 42 минуты назад
т.е. раньше он нам был выгоден?
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3k
Могвай 15 минут назад
А я помню как разные упоротые товарищи верещали, что во всем виноваты летучие мыши, что эпидемия это страшно и никто не будет сознательное создавать и распространять вирусы и прочую херню, а всем, непременно, нужно привиться, раз, другой, третий, и как можно чаще сдавать анализы, желательно платные. А тут вдруг-ковид нам не выгоден... неужели обман, ну как так то?!!
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20k
babuby 17 минут назад
Значит ранее, ковид был выгоден?
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26
Иван Днепров 23 минуты назад
Фармацевтика под ковид знатно приподнялась. Но меня этот ковид таки знатно помучал. Точней его последствия или осложнения. Семь месяцев полной жопеньки в плане физики. Полный упадок сил, а если дорога хоть немного под гору то швах. В глазах темно, рук и ног не чувствую, состояние полуобморочное. Ясень пень что даже с работы пришлось уйти. Ну а что делать!? Наши врачи-коновалы говорили что всё должно быть в норме, анализы хорошие. Зато на просторах интернета сколько людей жаловались на подобные мучения. Зато на Западе даже какой-то синдром придумали для обозначения подобного состояния и людям старались помочь. Вот так то! Так что пройти ещё раз через такое ... ну нафиг! Пиндосы кстати, на днях читал, придумали вариант ковида с 80-ти процентным смертельным выхлопом. Ню ню.
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