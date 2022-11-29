«Не думаю, что ковид нам сейчас выгоден»: главврач московской больницы имени Жадкевича Александр Мясников прояснил, почему коронавирус сейчас не страшен для России

Заодно он рассказал о ситуации в Китае. По его словам, «там решают какие-то другие проблемы», не связанные с ковидом.
В Китае непростая обстановка. В ряде регионов снова вводится карантин, людям выдают QR-коды и не выпускают за пределы района.
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Заодно строят новые карантинные зоны:
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Из-за этого вспыхивают локальные беспорядки и люди активно протестуют. Иногда чересчур активно.
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За комментарием по поводу коронавируса обратились к Александру Мясникову - телеведущему и главврачу больницы имени Жадкевича:
«Китай решает какие-то другие проблемы, а не санитарно-эпидемиологические. Собственно говоря, как и весь мир решал свои проблемы под флагом ковида, <…>, у нас свои проблемы, и не думаю, что ковид нам сейчас выгоден».
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Было бы неплохо, чтобы прогноз сбылся и никаких пандемий, самоизоляций и прочих ограничений в России больше не было.
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