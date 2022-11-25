«Пандемия коронавируса стала результатом инцидента, связанного с исследованием»: в США продолжают «срывать покровы» и рассказывают, как появилась эта болезнь

Но делают это очень осторожно - как-будто боятся кого-то обидеть. Ну а в Китае продолжаются антиковидные бунты.
В Америке немного поиграли в капитана Очевидность. Во время отчёта комитета сената США по здравоохранению затронули пандемию ковида и заявили, что она стала «результатом инцидента, связанного с исследованием».
И добавили, что гипотеза о естественном природно-очаговом происхождении коронавируса более не заслуживает «кредита доверия» или «презумпции точности».
Также перечислили ряд вопросов: какой вид животного стал промежуточным хозяином для SARS-CoV-2 и когда тот впервые заразил человека, где находится вирусный резервуар и каким образом коронавирус приобрел свои уникальные генетические особенности. Теперь будут усиленно
пилить бюджетные деньги искать ответы.
Ну а в Китае занимаются другими вопросами. Люди в провинциях бунтуют против ковидных ограничений.
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А в Гуанчжоу строят карантинный центр на 80 тысяч койко-мест.
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В столице китайской провинции Гуандун последние дни выявляют больше всего новых случаев коронавируса. В понедельник в городе закрыли на локдаун крупнейший район Байюнь.
Второй день подряд в Китае регистрируют антирекорд по числу выявленных случаев Covid-19 за весь период пандемии — 32 943.
Во всём мире про ковид уже начинают потихоньку забывать - сейчас не до него, а в Китае пандемия начинается по второму кругу.
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Только, видимо не нарочно, забыли рассказать какого рода исследования это были. А такая забывчивость, видимо связана с тем, что исследования эти были связаны с разработками биологического оружия.
Ну и действительно? Зачем всем знать что пиндосы, в своих биолабораториях по всему миру, работают над чем-то что может привести человечество к вымиранию? Правда ведь?
Как в старом анекдоте. "Я не тигра хочу обогнать, а тебя".
А в России опять волна начинается. Судя по графику как раз в новому году будет резкий рост, наверное максимум где-то в январе, к марту спад. Как это затрахало, сука. Опять в больницу хер попадешь, опять сдвинутся очереди на операции
Но он уже умер.