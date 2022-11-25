«Пандемия коронавируса стала результатом инцидента, связанного с исследованием»: в США продолжают «срывать покровы» и рассказывают, как появилась эта болезнь

В Америке немного поиграли в капитана Очевидность. Во время отчёта комитета сената США по здравоохранению затронули пандемию ковида и заявили, что она стала «результатом инцидента, связанного с исследованием».

И добавили, что гипотеза о естественном природно-очаговом происхождении коронавируса более не заслуживает «кредита доверия» или «презумпции точности».

Также перечислили ряд вопросов: какой вид животного стал промежуточным хозяином для SARS-CoV-2 и когда тот впервые заразил человека, где находится вирусный резервуар и каким образом коронавирус приобрел свои уникальные генетические особенности. Теперь будут усиленно пилить бюджетные деньги искать ответы.

Ну а в Китае занимаются другими вопросами. Люди в провинциях бунтуют против ковидных ограничений.