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Три медика, привитые вакциной "Спутник V", заразились коронавирусом

Три медика, привитые вакциной "Спутник V", заразились коронавирусом (8 фото)

Автор:
11 ноября 2020 12:00
Сообщество : Пандемия
Метки: COVID-19   Алтайский край   Вакцинация   СПУТНИК V   здоровые   коронавирус   пандемия   
1776
8
В Алтайском крае тесты трех врачей, одними из первых прошедших вакцинацию отечественным препаратом, оказались положительными. Этот конфуз в Минздраве объяснили несформировавшимся иммунитетом медиков.
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Метки: COVID-19   Алтайский край   Вакцинация   СПУТНИК V   здоровые   коронавирус   пандемия   
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65  комментариев
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6k
Alexander 2 часа назад
Информационная война продолжается. Зря стараетесь, убогие. Впрочем, хлебушком себя обеспечиваете и то хорошо. Приятна поди, сладка, булка купленная за 30 серебряников?
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−41
ру$$кий патриот Полчаса назад
байден уже принялся разваливать скрепную росиюшку
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2k
Leo Полчаса назад
Говновброс
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438
Moon24 Полчаса назад
Скороспелое фуфло эта вакцина . Прививки делаются чтобы человек не заболел , а здесь мы видим сюсюканье о слабом иммунитете , то есть заболевшего как бы обвиняют . И еще неизвестно что и с какой целью прививают
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31k
Игорь Moon24 7 минут назад
Проверили... тесты сделали... потом, сами же признались, что 30% тестов не точные.
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20k
Бонивур Игорь 49 секунд назад
не передергивайте, признались что во первых "возможно" 30 процентов, а во вторых обвинили не тесты а кривые руки
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20k
Бонивур Moon24 23 секунды назад
да,да я по рен тв слышал ,там чипы вживляют
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9k
alexis 40 минут назад
Следующая статья: Человек, носивший гипс, сломал ногу.
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31k
Игорь alexis 5 минут назад
Кокда у меня кость на ноге не правильно срослась, мне так и сказали, что я погнул гипс и металлическую пластину в ноге...
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1k
Outcast 41 минуту назад
1. Прививка не гарантирует отсутствие заражения. Так как иммунитет начинает работать только с попаданием вируса в кровь. Она лишь ускоряет реакцию организма и тем самым снижает вирусную нагрузку на организм и облегчает течение болезни.
2. Тесты на антитела это не тесты на коронавирус, а тесты на специфические лейкоциты вырабатываемые организмом в ответ на неизвестную инфекцию. Скорее всего они будут у многих людей с прививкой.
3. Тесты на коронавирус берутся глубоко из горла или носа. Наличие вируса там никак не говорит о действенности вакцины.
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17
маленький вовочка 42 минуты назад
а виноват как всегда Обама
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37k
FoxGen 48 минут назад
И привитый и переболевший человек может заразиться, если иммунная система изначально слаба. Вакцина тут ни при чём.
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341
Остап Ива́нович. 59 минут назад
То есть Спутник не работает?..
То есть Спутник не работает?..
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11k
Oleg Час назад
ну как бы давайте говорить откровенно, ведь с прививкой от гриппа тоже болеют гриппом ;) так что особой трагедии не вижу. вопрос в том, как будет протекать болезнь, как быстро иммунитет даст ответ на этот вирус? Вот если привитые слягут в больницу и будут лежать на ивл ... тогда можно будет как-то поднимать волну.
И автору "До ревакцинации " - до какой нах ревакцинации?? Вакцина состоит из двух частей, первой и второй. Это не ревакцинация, а добавление еще одного штамма
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644
likiloki Час назад
Удивительно, что многие считают вакцину панацеей от ковида. Вакцина, она только для здоровых людей, дает непродолжительный иммунитет и не со 100 процентной эффективностью. Большее значение имеет разработка лекарства от короны, но к нему меньше внимания общественности. Вакцина практически не поменяет ничего в жизни общества. Ритм жизни вернется когда вирус, пройдя множество мутаций станет более адаптивным к человеку и менее опасным, на уровне гриппа, и с ними обоими человечеству жить следующие тысячелетия.
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20k
Бонивур likiloki Час назад
ну пока еще за 100 лет не придумали как убить вирус в клетке, ослабить-да, убит -нет, так что ждать лекарств ближайшее время бесперспективно
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901
Kariya Час назад
Мне казалось, что прививка - это ослабленная версия болезни, что шокирующего нашли в положительном после прививки тесте? Вот если и после прививки болезнь тяжело протекать будет, то да, вакцина фуфло.
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3k
Алексей Куликов Kariya Час назад
Не всегда и не в этом случае.
Судя по тому,что я слышал по телевизору,там на основу некую,сажают специфическиебелки вируса,на которые вырабатывается иммунитет.
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982
Провокатор 2 часа назад
Ну либерасты банкуйте, на вашей улице "праздник".
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982
Провокатор Bhaal 21 минуту назад
А вы смелый человек объявить себя шестёркой на все фишки... Молодца.
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Провокатор Bhaal 19 минут назад
20-ть лет к власти приходите. Никак прийти не можете. Только и остаётся в инете "страшилки" писать пока мамка не видит.
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982
Провокатор LEPA 18 минут назад
Пока что в лондоны да в канады вы "не идиоты" бежите. Сверкая пятками.
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27k
LEPA Провокатор 18 минут назад
Даёт о себе знать школа Петросяна?
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27k
LEPA Провокатор 15 минут назад
Тут ключевое слово,пока.
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20k
Бонивур 2 часа назад
А в чем проблема? Кто то заявлял что российская вакцина работает на 100 процентов? нет эффективность 94 процента, никто не застрахован попасть в эти 6.
Вакцина разработанная на западе эффективна на 100 процентов? Нет
Согласно данным Pfizer, препарат показал эффективность выше 90%: заражение коронавирусной инфекцией произошло только у 94 участников исследований более чем из 43 тыс
У 94 !!!!!!
Говна бы только на вентилятор накидать
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4k
Bhaal Бонивур Час назад
А ты привился, животное?
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20k
Бонивур Bhaal Час назад
Конечно, нам всем товарищ майор вакцину достал ,а что? завидуешь?
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4k
Bhaal Бонивур Полчаса назад
тогда понятно почему ты таким дурачком стал
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624
Тамара Коршунова Бонивур 20 минут назад
не передёргивай. в посте говорилось о 42х врачах,из которых заболело 3е. У нас в городе многие работающие врачи вакцинированы. Знаю не понаслышке. Соседка- врач в больнице.
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20k
Бонивур Тамара Коршунова 10 минут назад
так и я о чем ,не 3 из 42х (хотя 6 процентов это 2,5 заболевших) а 3 е из 40 тысяч, хотя заболевших ровно 6 процентов, иначе откуда цифры в эффективности 94 процента, просто заболевших без хайпа
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9k
Евгений 2 часа назад
Опять обосрались, ну чтож такое. Получается при помощи телевизора вакцину не сделать?
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40k
Andrey 2 часа назад
Три медика, привитые вакциной "Спутник V", заразились коронавирусом
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3k
AlekseiTFS 2 часа назад
По сути я сейчас прочитал то что :
1) У нас врачи дебилы и не знают, как соблюдать карантинные меры
2) Вакцинаторы дебилы и не объясняют ,как действует прививка и что по сути после первой нужно продолжать шесть недель продолжать соблюдать карантинные меры
3) СМИ считает ,что народ дебилы и им можно вешать любую лапшу на уши
=====
Можно голосовать - какая версия самая правдоподобная
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578
Злодей AlekseiTFS Час назад
То есть вариант,что эти врачи на следующий день после вакцинирования (А то в тот же день,вакцину просто в обед вкололи) продолжили свою работу с больными и подцепили от них вообще не рассматривается?
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3k
AlekseiTFS Злодей Час назад
Смотри пункт 1 .
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578
Злодей AlekseiTFS Полчаса назад
У нас врачи подневольные люди. Им сказали иди и лечи - они пошли лечить. Сами не понимаете,что ли?
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−2
covid_2021 2 часа назад
этот пшик был понятен. немецко-американская вакцина уже тестируется и скоро будет доступна
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113
worldstreetmusic covid_2021 Час назад
Ага)))) Которая будет эффективна на 90%.......Т.е. привитые люди будут также заражаться......
Ага)))) Которая будет эффективна на 90%.......Т.е. привитые люди будут также заражаться......
Ага)))) Которая будет эффективна на 90%.......Т.е. привитые люди будут также заражаться......
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−2
covid_2021 worldstreetmusic Час назад
курите маны. 90% людей с иммунитетом достаточно, чтобы исключить возможность эпидемии. лично ты можешь своих детей привить родной, скрепной вакциной. удачи.
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113
worldstreetmusic covid_2021 Час назад
Хм)))
Из 42 медиков привитых российской вакциной ( не до конца только фаза 1 иммунитета ещё не было) заболело 3 человека т.е. 7%......Т.е. она эффективнее чем американо-германская при которой заболевших может быть 10% и которую ещё только тестируют.
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1k
Anton Omelyanenko 2 часа назад
Если вакцина просто не работает в каких-то случаях, то это еще ничего. А вот если после нее дети с отклонениями рожаться будут, вот тогда да. Никто же это не успеет проверить. Спешить надо.
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3k
Алексей Куликов Anton Omelyanenko 57 минут назад
Американскую проверят? Или немецкую?
От куда информация о мутациях?
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608
sam Anton Omelyanenko 55 минут назад
Если будут рождаться
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2k
SSD 2 часа назад
Скорее всего, виноват Навальный, но не точно... Может Байден. )))
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2k
Феликс Дзержинский SSD 2 часа назад
Точно не Байден, Байден сейчас очень занят, ему нужно обоссать все подъезды России.
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578
Злодей Феликс Дзержинский Час назад
Путин виноват. Денег тебе в карман не положил по твоему указу. Говорит учиться надо было,вуз заканчивать, а ты с друзьями шлялся да пивас попивал. Вот он гад ведь какой, будет ещё указывать,что делать
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27k
LEPA Злодей Полчаса назад
Не замахивайся на святого!
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2k
Matambrito 2 часа назад
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