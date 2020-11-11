Три медика, привитые вакциной "Спутник V", заразились коронавирусом

Между тем, всех врачей до вакцинации тщательно обследовали, и за сутки до получения первой дозы "Спутник V" медработники сдали все анализы, в том числе - кровь на наличие COVID-19. Результаты у них были отрицательными. Это значит, что заболевшие подхватили вирус уже после прививки.



На сегодняшний день медики выздоровели. После обследования, в том случае если у них не выработался достаточный иммунитет после перенесенного COVID-19, им поставят вторую прививку.