Три медика, привитые вакциной "Спутник V", заразились коронавирусом

В Алтайском крае тесты трех врачей, одними из первых прошедших вакцинацию отечественным препаратом, оказались положительными. Этот конфуз в Минздраве объяснили несформировавшимся иммунитетом медиков.
Весь мир с тревогой и надеждой ожидает появление по-настоящему действенной вакцины от коронавируса.
Отечественный препарат "Спутник V" уже поступил во многие регионы страны - первыми привитыми им стали врачи. Алтайские медики тоже поучаствовали в вакцинации: 42 человека получили ее еще в сентябре. А через время их тесты на коронавирус показали положительный результат.
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До ревакцинации, которую проводят через три недели после введения первой части "Спутник V", они не успели сформировать иммунитет, антител к коронавирусу у врачей не было, потому произошло инфицирование - так объясняют этот инцидент специалисты. Иными словами, получив первую порцию вакцины, надеяться на то, что вы не заразитесь, нельзя. В это время нужно быть предельно осторожным, т.к. иммунитета против COVID-19 у организма еще нет. И лишь после получения второй части "Спутника" можно считать себя привитым.
Между тем, всех врачей до вакцинации тщательно обследовали, и за сутки до получения первой дозы "Спутник V" медработники сдали все анализы, в том числе - кровь на наличие COVID-19. Результаты у них были отрицательными. Это значит, что заболевшие подхватили вирус уже после прививки.
На сегодняшний день медики выздоровели. После обследования, в том случае если у них не выработался достаточный иммунитет после перенесенного COVID-19, им поставят вторую прививку.
На сегодняшний день медики выздоровели. После обследования, в том случае если у них не выработался достаточный иммунитет после перенесенного COVID-19, им поставят вторую прививку.
Кстати, ранее уже были случаи заболевания в группе прививавшихся "Спутником V" - тогда специалисты заявили, что среди инфицированных могли оказаться те, кто получил "пустышку", плацебо. Но в данной ситуации с алтайскими медиками вариант плацебо исключен.
Интернет-пользователи, обсудив эту новость, не удивились: к "скороспелой вакцине" многие относятся с недоверием.
Нормальные, грамотные врачи уже запаслись у коллег справками о противопоказаниях к прививке.И родных обезопасили.— Elena Eliseev (@ElenaEliseev10) November 10, 2020
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2. Тесты на антитела это не тесты на коронавирус, а тесты на специфические лейкоциты вырабатываемые организмом в ответ на неизвестную инфекцию. Скорее всего они будут у многих людей с прививкой.
3. Тесты на коронавирус берутся глубоко из горла или носа. Наличие вируса там никак не говорит о действенности вакцины.
И автору "До ревакцинации " - до какой нах ревакцинации?? Вакцина состоит из двух частей, первой и второй. Это не ревакцинация, а добавление еще одного штамма
Судя по тому,что я слышал по телевизору,там на основу некую,сажают специфическиебелки вируса,на которые вырабатывается иммунитет.
Вакцина разработанная на западе эффективна на 100 процентов? Нет
Согласно данным Pfizer, препарат показал эффективность выше 90%: заражение коронавирусной инфекцией произошло только у 94 участников исследований более чем из 43 тыс
У 94 !!!!!!
Говна бы только на вентилятор накидать
1) У нас врачи дебилы и не знают, как соблюдать карантинные меры
2) Вакцинаторы дебилы и не объясняют ,как действует прививка и что по сути после первой нужно продолжать шесть недель продолжать соблюдать карантинные меры
3) СМИ считает ,что народ дебилы и им можно вешать любую лапшу на уши
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Можно голосовать - какая версия самая правдоподобная
Из 42 медиков привитых российской вакциной ( не до конца только фаза 1 иммунитета ещё не было) заболело 3 человека т.е. 7%......Т.е. она эффективнее чем американо-германская при которой заболевших может быть 10% и которую ещё только тестируют.
От куда информация о мутациях?