FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Пандемия 508 постов • 86 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Пандемия 
Лондонец провел карантин в Китае и рассказал, как им удалось так быстро победить пандемию

Лондонец провел карантин в Китае и рассказал, как им удалось так быстро победить пандемию (4 фото)

Автор:
19 октября 2020 18:31
Сообщество : Пандемия
Метки: COVID-19   Ухань   интервью   карантин   китай   коронавирус   пандемия   
1058
4

Гражданин Китая, проживающий в Лондоне, провел пик пандемии в Ухани и рассказал, как стране удалось быстрее других справиться с вирусом: по его словам, жители Китая более послушны и «следуют правилам».

×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Пандемия"
Метки: COVID-19   Ухань   интервью   карантин   китай   коронавирус   пандемия   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
7
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
532
Каменев Владимир Полчаса назад
А ничего, что все, абсолютно все, продукты в Поднебесной проходят проверку на ковид. Даже замороженное мясо из Бразилии, на котором, кстати, был найден вирус. И мясо отправлено взад. И крабы с тем же вирусом. Правда, интересно? Может мы чего то не знаем? Про распространение и пути передачи этого вируса, его стойкость во внешней среде. И когда овощи фрукты в России проходили такие анализы?. На наших рынках, поступившие из стран Закавказья или той же Турции? Хотя бы. И пути проникновения вируса в организм тоже не совсем ясны. Или не рассказаны. Будучи врачом с богатым эпидемиологическим опытом в анамнезе, думаю, что не совсем все так, как вещают средства массового обмана. И, переболев ковидом, сложилось свое мнение, но это тема отдельной дискуссии. А вот про продукты правда. Мы ищем разносчиков среди людей и мышей всяких, а в Китае их находят на продуктах, фруктах, мясе, овощах. Как они туда попадают в вирулентных концентрациях, это боольшой вопрос. Не думаю, что мышь нагадила. А маски нужны, и носить их в общественных местах надо. Как и перчатки одноразовые. И руки мыть, как и лицо умывать. Здоровья всем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
582
Имболх 8 минут назад
[мат]! Терпилы! И у нас уже полно [мат] и терпил.. Сравнялись, бля..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
☣️Месть печенегов☣️ 11 минут назад
Стандартное мнение панаехалов.

Вы тут все говно, а на родине у нас и люди лучше, и власти прекрасные, и жизнь зашибись, но жить мы будем у вас и вас хаять
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
216
Человек в железной маске 14 минут назад
как им удалось так быстро победить пандемию?
Просто взяли и обьявили ЧС и карантин.

Не "повышенную готовность", а чрезвычайную ситуацию. Не "самоизоляцию", а КАРАНТИН.
Отстроили специальные "гостиницы", где на 2 недели запирают всех, приехавших из-за границы. Всех, целыми рейсами...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр Иванов 51 минуту назад
Страна послушных терпил...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Михаил Александр Иванов 10 минут назад
ну ты то революционер, борцун с системой)). А по факту обычный терпила, просто не вырос ещё из детский штанишек и пытаешь бунтовать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
AlekseiTFS 2 часа назад
Оооо.так им учёные о том,что нужно делать говорят. У них. что Мэров для этого нет ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Стюардессы в мини-юбках в кабине пилотов взбудоражили пользователей (5 фото) Стюардессы в мини-юбках в кабине пилотов взбудоражили пользователей (5 фото) В МИД Китая предположили, что коронавирус в страну завезли американцы В МИД Китая предположили, что коронавирус в страну завезли американцы "Кому положено умереть - помрут": доктор Мясников посоветовал не паниковать из-за COVID-19 "Кому положено умереть - помрут": доктор Мясников посоветовал не паниковать из-за COVID-19 Врач из Уханя рассказала, как обнаружили первых пациентов с COVID-19 Врач из Уханя рассказала, как обнаружили первых пациентов с COVID-19 Китайская писательница рассказала свою правду об Ухане, но ее назвали предателем Китайская писательница рассказала свою правду об Ухане, но ее назвали предателем В Ухане на 5 лет запретили поедание мяса диких животных В Ухане на 5 лет запретили поедание мяса диких животных
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

227135



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Вашингтон признался в «проблеме с русскими»
1
157
Вашингтон признался в «проблеме с русскими»
Карты, которые покажут вам мир с неожиданной стороны
16
132
Карты, которые покажут вам мир с неожиданной стороны
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Кому на самом деле – армянам или азербайджанцам исторически принадлежит территория Нагорного Карабаха?
1
38
Кому на самом деле – армянам или азербайджанцам исторически принадлежит территория...
Почему в космосе нельзя пить алкоголь?
0
26
Почему в космосе нельзя пить алкоголь?
Безумные ситуации, возникшие на работе (13 фото)
Безумные ситуации, возникшие на работе (13 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Без памперсов, сникерсов и на чистой манной каше!
0
27

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#прикол#интересное#в мире#прикольные#новости#короткопост#настроение#Одно фото
#факты#интересно#сша#полиция#девушки#дтп#позитив#gif#смешные#на различный вкус
#история#животные#кино#авария#россия#картинки#коронавирус#авто авария#СССР#австралия

На что жалуетесь?

Вернуться