Лондонец провел карантин в Китае и рассказал, как им удалось так быстро победить пандемию

Всего 6 месяцев назад Ухань была закрыта на первый и самый строгий в мире карантин. Город был отрезан от остального Китая, людям рекомендовали покидать дома только для похода за продуктами, а ношение масок было обязательным. На протяжении строгой 76-дневной изоляции Лу выходил из дома только для того, чтобы забрать посылки, которые доставляли к въезду в жилой район.

Однако теперь большинство ограничений уже сняты, и более 18 миллионов туристов приехали в город на Золотую неделю Китая, которая проходит в начале октября. Несмотря на массовое передвижение людей, в стране не сообщается о новых крупных вспышках коронавируса.