FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9768 постов • 1197 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Чудо природы: удивительные снимки диких животных в лесах Австрии

Чудо природы: удивительные снимки диких животных в лесах Австрии (31 фото)

Автор:
19 февраля 2021 13:22
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   звери   красивые фото   природа   фото   фотограф   
270
31

29-летний австриец Джулиан Рад (Julian Rad) уже несколько лет занимается фотографией дикой природы в родной стране. Он делает очаровательные снимки белок, кроликов, лесных мышей, хомяков и других мелких животных в их естественной среде обитания. Благодаря терпению, сноровке и творческому взгляду фотографа, работы получаются невероятно детальными и атмосферными. Взгляните на эту прелесть!

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   звери   красивые фото   природа   фото   фотограф   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Американка уличила мужа в измене по фото с отдыха (4 фото) Американка уличила мужа в измене по фото с отдыха (4 фото) "Это работает!": дикие животные переходят через мост в штате Юта "Это работает!": дикие животные переходят через мост в штате Юта В бельгийском зоопарке открыли номера с видом на диких животных В бельгийском зоопарке открыли номера с видом на диких животных Девушка из США путешествует и ловит в объектив диких животных Девушка из США путешествует и ловит в объектив диких животных Их осталось немного: фотограф показывает красоту животных из заповедников Их осталось немного: фотограф показывает красоту животных из заповедников Смертельная нежность хищника: леопард и импала Смертельная нежность хищника: леопард и импала
sdv
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

329118



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Гражданская позиция в стишках-пирожках
3
164
Гражданская позиция в стишках-пирожках
35 фотографий о том, что происходит сейчас в замерзшем Техасе
5
428
35 фотографий о том, что происходит сейчас в замерзшем Техасе
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Если бы известные персонажи поп-культуры заменили памятники на улицах Парижа
0
2
Если бы известные персонажи поп-культуры заменили памятники на улицах Парижа
Почему юристы Великобритании носят парики
2
6
Почему юристы Великобритании носят парики
Опубликовано видео погони американского истребителя за крылатой ракетой (видео)
Опубликовано видео погони американского истребителя за крылатой ракетой (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#интересное#Россия#аварии#Разное#позитив#авто аварии#забавно#дети
#фото#прикол#история#кино#дтп#природа#приколы#собака#истории#настроение
#факты#животные#подборка#люди#картинки#знаменитости#сша#фейл#прикольные#СССР

На что жалуетесь?

Вернуться