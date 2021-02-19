Чудо природы: удивительные снимки диких животных в лесах Австрии

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29-летний австриец Джулиан Рад (Julian Rad) уже несколько лет занимается фотографией дикой природы в родной стране. Он делает очаровательные снимки белок, кроликов, лесных мышей, хомяков и других мелких животных в их естественной среде обитания. Благодаря терпению, сноровке и творческому взгляду фотографа, работы получаются невероятно детальными и атмосферными. Взгляните на эту прелесть!
Мы, люди, живем в своем собственном мире, часто беспокойном и полном суеты. В этом суетливом потоке мы часто забываем, что делим эту прекрасную планету с чудесными существами - животными. Фотографии дикой природы требуют большого терпения - фотографы могут провести несколько часов, прежде чем поймать животное в объектив и сделать хороший снимок. Но если это удается, то получается настоящий шедевр!
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