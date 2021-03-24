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30 потрясающих снимков, которые показывают великолепие нашей природы

30 потрясающих снимков, которые показывают великолепие нашей природы (31 фото)

Автор:
24 марта 2021 21:41
Сообщество : ФотоМир
Метки: дикая природа   животные   красивые фото   пейзаж   подборка   природа   фото   фотограф   
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Великолепие природы нашей планеты необъятно, и некоторым фотографам удается запечатлеть ее самые невероятные красоты. Международный конкурс Tokyo International Foto Awards - площадка для профессиональных фотографов, а также фотографов-любителей. Конкурс собирает поистине захватывающие дух снимки природы и животных со всех уголков земного шара, над которыми трудились мастера, которые влюблены в фотографию. Посмотрите, какую красоту отобрали в этом году.

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Метки: дикая природа   животные   красивые фото   пейзаж   подборка   природа   фото   фотограф   
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