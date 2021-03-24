30 потрясающих снимков, которые показывают великолепие нашей природы

Великолепие природы нашей планеты необъятно, и некоторым фотографам удается запечатлеть ее самые невероятные красоты. Международный конкурс Tokyo International Foto Awards - площадка для профессиональных фотографов, а также фотографов-любителей. Конкурс собирает поистине захватывающие дух снимки природы и животных со всех уголков земного шара, над которыми трудились мастера, которые влюблены в фотографию. Посмотрите, какую красоту отобрали в этом году.