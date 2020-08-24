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Девушка из США путешествует и ловит в объектив диких животных

Девушка из США путешествует и ловит в объектив диких животных (41 фото)

Автор:
24 августа 2020 15:30
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   звери   медведи   природа   фото   фотографы   
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Фотограф и любительница животных Брук Бартлсон (Brooke Bartleson) уехала из родного города Солт-Лейк-Сити, США, и отправилась в дикую природу, чтобы делать потрясающие фотографии ее обитателей. От полярных областей Северной Канады до берегов полуострова Аляска, через Скалистые горы и далее - Брук повсюду собирает снимки удивительных диких животных. Взгляните на небольшую коллекцию ее лучших снимков!

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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   звери   медведи   природа   фото   фотографы   
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2  комментария
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Миха 51 минуту назад
Фотографии - просто великолепные!
Чтобы такие карточки получались, и модель фотосъемки не всугнуть - нужен очень длиннофокусный объектив, на 600-800 мм, и очень светлый - 1.2, 1.4 светосилы - а стоит это все конечно космос - от полумиллиона и выше, - за один только объектив!
про тушку, которая не ниже Canon 5D Mark IV или даже единичка, которая способна безотказно работать в сложных условиях, которая так же от 200 т.р. и выше - даже не упоминаю

Зато на выходе - шедевр!
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