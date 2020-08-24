Девушка из США путешествует и ловит в объектив диких животных

Лиса в зимней шубке, Скалистые горы, Колорадо
Медвежата гризли, штат Вайоминг
Лось на закате, горы Уосатч
Мама и малыши, Аляска
Белый мишка у Гудзонова залива, провинция Манитоба
Глаза в глаза, Колорадо
Лисица наблюдает за рассветом, Колорадо
Мама умывает лисенка, Колорадо
Гризли в поисках еды, Вайоминг
Медведица идет через канаву, Вайоминг
Семья на пути к океану, Аляска
Олени вапити, Скалистые горы, Колорадо
Пёстрая неясыть в лесах Британской Колумбии, Канада
Гризли в снежной буре, Вайоминг
Любопытные лисицы, штат Юта
Олень вапити перекликается с сородичами, Скалистые горы, Колорадо
Лисица после пробуждения, Колорадо
Медвежонок во время утреннего дождя, Вайоминг
Красавец-лось, Вайоминг
Затаившаяся белочка, штат Юта
Бизон в горах Монтаны
Лоси в горах Уосатч
Молодой лось в лесах штата Юта
Лисичка в лучах вечернего солнца, штат Юта
Пожилая лисица, штат Юта
Молодой олень вапити в темном лесу, Скалистые горы, Колорадо
Любопытный белый мишка, Манитоба, Канада
Вапити в горах Уосатч
Гигантский гризли, Вайоминг
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Чтобы такие карточки получались, и модель фотосъемки не всугнуть - нужен очень длиннофокусный объектив, на 600-800 мм, и очень светлый - 1.2, 1.4 светосилы - а стоит это все конечно космос - от полумиллиона и выше, - за один только объектив!
про тушку, которая не ниже Canon 5D Mark IV или даже единичка, которая способна безотказно работать в сложных условиях, которая так же от 200 т.р. и выше - даже не упоминаю
Зато на выходе - шедевр!