30 добрых снимков с животными, которые согреют душу

Уже давно доказано, что у многих животных есть эмоции и интеллект, схожий с человеческим. Иногда наши любимые животные действительно поступают как люди, и даже лучше людей. На форуме Reddit даже есть специальное сообщество "Как мы" (Like us), в котором собраны фото и истории с животными, которые показали свои эмоции и интеллект, как люди.