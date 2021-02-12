30 добрых снимков с животными, которые согреют душу

Уже давно доказано, что у многих животных есть эмоции и интеллект, схожий с человеческим. Иногда наши любимые животные действительно поступают как люди, и даже лучше людей. На форуме Reddit даже есть специальное сообщество "Как мы" (Like us), в котором собраны фото и истории с животными, которые показали свои эмоции и интеллект, как люди.
×
"Каждый день, в одно и то же время, она ждет его. Он спускается к ней, и они идут на прогулку"
Эксперты научили африканских серых попугаев покупать еду за жетоны. Затем их разделили на пары, одному дали 10 жетонов, другому ни одного. Выяснилось, что попугаи делились своими жетонами с сородичами, у которых их не было
"Моя семья взяла Луи (справа) у заводчика несколько лет назад. Однажды, гуляя в парке, Луи увидел этого пса и встал как вкопанный, а потом очень хотел с ним пообщаться. Поговорили с хозяином, и выяснилось, что они от одного заводчика, и они братья!"
Орангутанг в зоопарке Сан-Диего несколько раз выбегал из вольера, чтобы просто прогуляться по зоопарку, и побросать какашки в другого орангутанга, который ему не нравился
"Муж отменил работу и остался дома, потому что наш пес сильно кашлял. Мы отвели его к ветеринару и заплатили 85 долларов, чтобы узнать, что это был фальшивый кашель. "Оскара" нашему мальчику!"
Горилла увидела, как смотрители убираются в ее вольере после смены. После этого она взяла тряпку и тоже начала убираться, помогая им
Пикин - горилла, спасенная из рук нелегальных продавцов животных, - на пути в заповедник со спасателем
"Ехал на электричке, и вдруг в вагон зашел мужчина с огромным догом. В вагоне было много людей, и хозяин дал псу команду встать. Он в прямом смысле встал на задние лапы и проехал так весь путь"
"Собака учит слова, нажимая на разные кнопки. У нее даже получилось составить несколько предложений"
Этот малыш белого носорога начал нападать на ветеринаров, когда проснулся, потому что думал, что они охотятся на них с мамой
Источник:
Ссылки по теме:
- Девушка из США путешествует и ловит в объектив диких животных
- В бельгийском зоопарке открыли номера с видом на диких животных
- Смертельная нежность хищника: леопард и импала
- У них тоже есть чувства: сильные фото африканских животных
- Лосиха с лосятами пришла во двор к людям, и решила остаться
29
Понравилось29
Новости партнёров
Загрузка...
- пап, а правда, что мы, грузины, произошли от обезьян?
- Мы, сынок, произошли от гордой и смелой обезьяны Шимпанидзе.
- Пап, а от кого произошли армяне?
- Армяне произошли от маленькой и шустрой обезьяны Макакян.
- Пап, а от кого произошли евреи?
- Евреи произошли от хитрой и умной обезьяны Аврам Гутанг.
- А от кого произошли русские?
- Русские произошли от здоровой и сильной обезьяны Гаврила!