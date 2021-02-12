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30 добрых снимков с животными, которые согреют душу

30 добрых снимков с животными, которые согреют душу (31 фото)

Автор:
12 февраля 2021 13:14
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   звери   мило   подборка   природа   фото   
427
31

Уже давно доказано, что у многих животных есть эмоции и интеллект, схожий с человеческим. Иногда наши любимые животные действительно поступают как люди, и даже лучше людей. На форуме Reddit даже есть специальное сообщество "Как мы" (Like us), в котором собраны фото и истории с животными, которые показали свои эмоции и интеллект, как люди.

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Ссылки по теме:
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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   звери   мило   подборка   природа   фото   
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15k
Ego sum qui sum Час назад
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8k
Герда 11 минут назад
Про кошку , спасшую котят из огня, очень трогательно.
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1k
alex 17 минут назад
Грузин повел сына в зоопарк. У вольера с обезьянами сын спрашивает:
- пап, а правда, что мы, грузины, произошли от обезьян?
- Мы, сынок, произошли от гордой и смелой обезьяны Шимпанидзе.
- Пап, а от кого произошли армяне?
- Армяне произошли от маленькой и шустрой обезьяны Макакян.
- Пап, а от кого произошли евреи?
- Евреи произошли от хитрой и умной обезьяны Аврам Гутанг.
- А от кого произошли русские?
- Русские произошли от здоровой и сильной обезьяны Гаврила!
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3k
panama 17 минут назад
Глядя на обезьян , расскажите мне , что кто-то там создал мужчину, потом женщину...
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473
Анна Анна 50 минут назад
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sdv
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