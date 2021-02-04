Их осталось немного: фотограф показывает красоту животных из заповедников

На многих фотографиях Нидэма изображены большие кошки - львы и тигры. По словам фотографа, к хищникам он питает особенную любовь. "Я фотографирую животных, находящихся под угрозой исчезновения. В сочетании с их красотой и силой, получаются невероятные портреты. Больше всего меня привлекают львы. С самого детства в книгах нам представляют их как могущественных, почти волшебных животных, они действительно такие разные, когда узнаешь их поближе," - говорит фотограф.