FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9669 постов • 1189 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Их осталось немного: фотограф показывает красоту животных из заповедников

Их осталось немного: фотограф показывает красоту животных из заповедников (18 фото)

Автор:
04 февраля 2021 16:35
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   звери   природа   фото   фотограф   хищники   
258
18

Британский фотограф Саймон Нидэм (Simon Needham) живет в Лос-Анджелесе, и его любимое дело - фотографировать диких животных. Он сделал большую часть снимков в заповедниках Африки, посвященных защите животных. Саймон делает снимки преимущественно тех зверей, которые находятся под угрозой исчезновения, и надеется, что с помощью его снимков люди смогут осознать глобальную проблему вымирания видов.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   звери   природа   фото   фотограф   хищники   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
199k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
КРАСОТИЩА!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Женщины, посадившие Навального: что известно о прокуроре и судье (8 фото + видео) Женщины, посадившие Навального: что известно о прокуроре и судье (8 фото + видео) "Это мое место!": бесстрашная лягушка донимает тигра "Это мое место!": бесстрашная лягушка донимает тигра В Индонезии местные жители поймали "крокодила-демона" весом полтонны В Индонезии местные жители поймали "крокодила-демона" весом полтонны Девушка из США путешествует и ловит в объектив диких животных Девушка из США путешествует и ловит в объектив диких животных В бельгийском зоопарке открыли номера с видом на диких животных В бельгийском зоопарке открыли номера с видом на диких животных Смертельная нежность хищника: леопард и импала Смертельная нежность хищника: леопард и импала
sdv
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

325940



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как с выгодой купить штроборез
1
72
Как с выгодой купить штроборез
Самка или самец: половые различия у разных животных
2
100
Самка или самец: половые различия у разных животных
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Очень странное зрелище: взгляните на «парящий» Rolls-Royce Джастина Бибера за $25 миллионов
0
3
Очень странное зрелище: взгляните на «парящий» Rolls-Royce Джастина Бибера за $25...
Только 1% людей может назвать, что изображено на фото
0
13
Только 1% людей может назвать, что изображено на фото
Американцы запустили спутник, способный «видеть» сквозь стены
Американцы запустили спутник, способный «видеть» сквозь стены
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
4
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#прикол#люди#навальный#авто аварии#СССР#автомир#авария дня#познавательно
#фото#интересное#дтп#аварии#Россия#кино#Разное#война#девушки#природа
#факты#история#животные#позитив#сша#новости#приколы#подборка#картинки#Душевное

На что жалуетесь?

Вернуться