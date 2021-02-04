Их осталось немного: фотограф показывает красоту животных из заповедников

Британский фотограф Саймон Нидэм (Simon Needham) живет в Лос-Анджелесе, и его любимое дело - фотографировать диких животных. Он сделал большую часть снимков в заповедниках Африки, посвященных защите животных. Саймон делает снимки преимущественно тех зверей, которые находятся под угрозой исчезновения, и надеется, что с помощью его снимков люди смогут осознать глобальную проблему вымирания видов.
Британец Саймон Нидэм уже много лет работает коммерческим фотографом в Лос-Анджелесе, но снимать диких зверей он начал в 2017 году. Своими фотографиями животных из африканских заповедников он старается привлечь внимание общественности к серьезным проблемам - вымирания видов и сокращения среды обитания животных.
"Популяции диких животных сокращаются с ошеломляющей скоростью, и если мы не будем осторожны, единственное место, где мы сможем увидеть некоторых из них - это книги или зоопарки. Самая большая проблема - потеря среды обитания. Пока люди захватывают все больше земли, остается все меньше мест обитания этих животных," - пишет фотограф.
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На многих фотографиях Нидэма изображены большие кошки - львы и тигры. По словам фотографа, к хищникам он питает особенную любовь. "Я фотографирую животных, находящихся под угрозой исчезновения. В сочетании с их красотой и силой, получаются невероятные портреты. Больше всего меня привлекают львы. С самого детства в книгах нам представляют их как могущественных, почти волшебных животных, они действительно такие разные, когда узнаешь их поближе," - говорит фотограф.
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