"Это работает!": дикие животные переходят через мост в штате Юта

В американском штате Юта установили мост для диких животных, который пролегает над автомагистралью через каньон Парли. Недавно Отдел ресурсов дикой природы штата (DWR) опубликовал видео с моста - там впервые зафиксировали активный "трафик". "Это работает!" - поделились радостью сотрудники отдела.
Отдел ресурсов дикой природы штата Юта (DWR) опубликовал видео с первого в штате моста для диких животных. Мост установили над многополосным шоссе, проходящим через каньон Парли. Проект стоимостью 5 млн долларов уже доказал свою пользу - на нем обнаружили активный "трафик".
"Это работает!" - поделились радостью сотрудники отдела. Камеры наблюдения на мосте установили недавно, чтобы передать записи для исследований. Мост здесь возвели не просто так - до его строительства на этом участке шоссе за 2 года было зарегистрировано около 100 дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных.
С тех пор, как появился мост, ДТП с животными резко сократились - ведь он обеспечивает безопасность и зверей, и водителей. Судя по видео, по мосту каждый день проходит множество животных, среди которых лоси, олени, медведи, рыси, белки. Между тем, этот проект привлек большое внимание СМИ и пользователей сети.
Вот как животные переходят через мост:
Источник:
Ссылки по теме:
- Британские супермаркеты отказались от кокосов, собранных обезьянами
- Спасенный бобер строит "плотину" в доме опекунши
- Девушка из США путешествует и ловит в объектив диких животных
- Шотландцу удалось заснять редкую белку-альбиноса
- Отдаленный архипелаг превратят в крупнейший заповедник
39
Понравилось39
Новости партнёров
Загрузка...