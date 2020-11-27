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"Это работает!": дикие животные переходят через мост в штате Юта

"Это работает!": дикие животные переходят через мост в штате Юта (12 фото + 1 видео)

Автор:
27 ноября 2020 13:07
Сообщество : Животные
Метки: америка   дикая природа   дикие животные   животные   звери   природа   сша   фото   
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В американском штате Юта установили мост для диких животных, который пролегает над автомагистралью через каньон Парли. Недавно Отдел ресурсов дикой природы штата (DWR) опубликовал видео с моста - там впервые зафиксировали активный "трафик". "Это работает!" - поделились радостью сотрудники отдела.

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Метки: америка   дикая природа   дикие животные   животные   звери   природа   сша   фото   
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6  комментариев
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853
Шурман Час назад
Хм удвительная новость . Для этого и строят эти живые мосты . Пару лет назад шел по суанскому лесу и что бы перейти кольцевую просто прошел по этому мосту и встретил косулю с детем .
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853
Шурман Час назад
"Это работает!": дикие животные переходят через мост в штате Юта
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333
nickolaus 22 минуты назад
Теперь это местечко станет хорошим местом для хищников , поджидать тут "трафик" :)
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8k
Vlad Полчаса назад
заборы, кругом заборы, сужающиеся как воронка, выход только здесь- конечно мост будет работать. И это хорошо, зверье не гибнет, да и люди. Лось на дороге это не лиса. Мелочи на дорогах много гибнет. Я за такие мосты.
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76
Владимир Час назад
Как чувствуют себя животные переходя через этот мост:
Как чувствуют себя животные переходя через этот мост:Посмотреть
Как чувствуют себя животные переходя через этот мост:
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10k
Taximaxi Час назад
Чую,медьведь здесь засаду устроит. Слишком умный,чтобы такую возможность упускать.
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