"Это работает!": дикие животные переходят через мост в штате Юта

"Это работает!" - поделились радостью сотрудники отдела. Камеры наблюдения на мосте установили недавно, чтобы передать записи для исследований. Мост здесь возвели не просто так - до его строительства на этом участке шоссе за 2 года было зарегистрировано около 100 дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных.